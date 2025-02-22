KurseKategorien
AGO: Assured Guaranty Ltd

83.05 USD 1.27 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGO hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.61 bis zu einem Hoch von 83.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Assured Guaranty Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
81.61 83.29
Jahresspanne
74.09 96.50
Vorheriger Schlusskurs
81.78
Eröffnung
81.61
Bid
83.05
Ask
83.35
Tief
81.61
Hoch
83.29
Volumen
430
Tagesänderung
1.55%
Monatsänderung
1.52%
6-Monatsänderung
-5.50%
Jahresänderung
4.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K