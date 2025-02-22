Währungen / AGO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AGO: Assured Guaranty Ltd
83.05 USD 1.27 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGO hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.61 bis zu einem Hoch von 83.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Assured Guaranty Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGO News
- Coventry & Rugby Hospital Co confirms multiple events of default
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Assured Guaranty's Cannibalistic Share Repurchases Are Still Creating Value (NYSE:AGO)
- Earnings call transcript: Assured Guaranty misses Q2 2025 EPS forecast, stock falls
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- MetLife (MET) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Assured Guaranty declares $0.34 quarterly dividend
- Assurant (AIZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Thomas W. Jones Elected to the Church Pension Fund Board of Trustees; the Very Rev. Cynthia Briggs Kittredge Elected to Serve as a Vice Chair
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
- Assured Guaranty Guarantees €96 Million Project Financing Loan for Spain’s A-127 Aragon Regional Road
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
81.61 83.29
Jahresspanne
74.09 96.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.78
- Eröffnung
- 81.61
- Bid
- 83.05
- Ask
- 83.35
- Tief
- 81.61
- Hoch
- 83.29
- Volumen
- 430
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 1.52%
- 6-Monatsänderung
- -5.50%
- Jahresänderung
- 4.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K