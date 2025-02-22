Divisas / AGO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AGO: Assured Guaranty Ltd
81.78 USD 1.14 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGO de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.14, mientras que el máximo ha alcanzado 82.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Assured Guaranty Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGO News
- Coventry & Rugby Hospital Co confirms multiple events of default
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Assured Guaranty's Cannibalistic Share Repurchases Are Still Creating Value (NYSE:AGO)
- Earnings call transcript: Assured Guaranty misses Q2 2025 EPS forecast, stock falls
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- MetLife (MET) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Assured Guaranty declares $0.34 quarterly dividend
- Assurant (AIZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Thomas W. Jones Elected to the Church Pension Fund Board of Trustees; the Very Rev. Cynthia Briggs Kittredge Elected to Serve as a Vice Chair
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
- Assured Guaranty Guarantees €96 Million Project Financing Loan for Spain’s A-127 Aragon Regional Road
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Rango diario
81.14 82.37
Rango anual
74.09 96.50
- Cierres anteriores
- 80.64
- Open
- 81.33
- Bid
- 81.78
- Ask
- 82.08
- Low
- 81.14
- High
- 82.37
- Volumen
- 389
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- -6.94%
- Cambio anual
- 2.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B