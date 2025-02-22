Devises / AGO
AGO: Assured Guaranty Ltd
83.69 USD 0.64 (0.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGO a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.90 et à un maximum de 83.90.
Suivez la dynamique Assured Guaranty Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AGO Nouvelles
- Coventry & Rugby Hospital Co confirms multiple events of default
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Assured Guaranty's Cannibalistic Share Repurchases Are Still Creating Value (NYSE:AGO)
- Earnings call transcript: Assured Guaranty misses Q2 2025 EPS forecast, stock falls
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- MetLife (MET) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Assured Guaranty declares $0.34 quarterly dividend
- Assurant (AIZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Thomas W. Jones Elected to the Church Pension Fund Board of Trustees; the Very Rev. Cynthia Briggs Kittredge Elected to Serve as a Vice Chair
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
- Assured Guaranty Guarantees €96 Million Project Financing Loan for Spain’s A-127 Aragon Regional Road
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
82.90 83.90
Range Annuel
74.09 96.50
- Clôture Précédente
- 83.05
- Ouverture
- 83.32
- Bid
- 83.69
- Ask
- 83.99
- Plus Bas
- 82.90
- Plus Haut
- 83.90
- Volume
- 800
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- 2.30%
- Changement à 6 Mois
- -4.77%
- Changement Annuel
- 5.23%
20 septembre, samedi