CotationsSections
Devises / AGO
Retour à Actions

AGO: Assured Guaranty Ltd

83.69 USD 0.64 (0.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGO a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.90 et à un maximum de 83.90.

Suivez la dynamique Assured Guaranty Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGO Nouvelles

Range quotidien
82.90 83.90
Range Annuel
74.09 96.50
Clôture Précédente
83.05
Ouverture
83.32
Bid
83.69
Ask
83.99
Plus Bas
82.90
Plus Haut
83.90
Volume
800
Changement quotidien
0.77%
Changement Mensuel
2.30%
Changement à 6 Mois
-4.77%
Changement Annuel
5.23%
20 septembre, samedi