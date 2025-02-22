通貨 / AGO
AGO: Assured Guaranty Ltd
83.05 USD 1.27 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGOの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり81.61の安値と83.29の高値で取引されました。
Assured Guaranty Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
81.61 83.29
1年のレンジ
74.09 96.50
- 以前の終値
- 81.78
- 始値
- 81.61
- 買値
- 83.05
- 買値
- 83.35
- 安値
- 81.61
- 高値
- 83.29
- 出来高
- 430
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- 1.52%
- 6ヶ月の変化
- -5.50%
- 1年の変化
- 4.43%
