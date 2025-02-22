クォートセクション
通貨 / AGO
株に戻る

AGO: Assured Guaranty Ltd

83.05 USD 1.27 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGOの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり81.61の安値と83.29の高値で取引されました。

Assured Guaranty Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGO News

1日のレンジ
81.61 83.29
1年のレンジ
74.09 96.50
以前の終値
81.78
始値
81.61
買値
83.05
買値
83.35
安値
81.61
高値
83.29
出来高
430
1日の変化
1.55%
1ヶ月の変化
1.52%
6ヶ月の変化
-5.50%
1年の変化
4.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K