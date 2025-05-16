KurseKategorien
ABAT: American Battery Technology Company

3.23 USD 0.23 (7.67%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABAT hat sich für heute um 7.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.11 bis zu einem Hoch von 3.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Battery Technology Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.11 3.41
Jahresspanne
0.73 4.11
Vorheriger Schlusskurs
3.00
Eröffnung
3.15
Bid
3.23
Ask
3.53
Tief
3.11
Hoch
3.41
Volumen
7.619 K
Tagesänderung
7.67%
Monatsänderung
33.47%
6-Monatsänderung
216.67%
Jahresänderung
207.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K