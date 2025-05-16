Währungen / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company
3.23 USD 0.23 (7.67%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABAT hat sich für heute um 7.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.11 bis zu einem Hoch von 3.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Battery Technology Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ABAT News
- American Battery Technology: Umsatz verdreifacht sich, Lithium-Projekte schreiten voran
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Tagesspanne
3.11 3.41
Jahresspanne
0.73 4.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.00
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Tief
- 3.11
- Hoch
- 3.41
- Volumen
- 7.619 K
- Tagesänderung
- 7.67%
- Monatsänderung
- 33.47%
- 6-Monatsänderung
- 216.67%
- Jahresänderung
- 207.62%
