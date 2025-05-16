Devises / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company
3.30 USD 0.30 (10.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABAT a changé de 10.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.08 et à un maximum de 3.43.
Suivez la dynamique American Battery Technology Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ABAT Nouvelles
- American Battery Technology dépose un plan d’offre d’actions sur le marché de 50 millions $
- American Battery Technology files $50 million at-the-market stock offering plan
- American Battery Technology : le chiffre d’affaires triple avec l’avancement des projets lithium
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Range quotidien
3.08 3.43
Range Annuel
0.73 4.11
- Clôture Précédente
- 3.00
- Ouverture
- 3.15
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Plus Bas
- 3.08
- Plus Haut
- 3.43
- Volume
- 13.768 K
- Changement quotidien
- 10.00%
- Changement Mensuel
- 36.36%
- Changement à 6 Mois
- 223.53%
- Changement Annuel
- 214.29%
20 septembre, samedi