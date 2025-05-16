货币 / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company
2.43 USD 0.06 (2.41%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABAT汇率已更改-2.41%。当日，交易品种以低点2.37和高点2.51进行交易。
关注American Battery Technology Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ABAT新闻
- 美国电池技术公司2025财年第三季度：收入增长三倍，锂项目取得进展
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
日范围
2.37 2.51
年范围
0.73 4.11
- 前一天收盘价
- 2.49
- 开盘价
- 2.49
- 卖价
- 2.43
- 买价
- 2.73
- 最低价
- 2.37
- 最高价
- 2.51
- 交易量
- 2.567 K
- 日变化
- -2.41%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 138.24%
- 年变化
- 131.43%
