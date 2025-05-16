Валюты / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company
2.49 USD 0.10 (4.18%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABAT за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.41, а максимальная — 2.57.
Следите за динамикой American Battery Technology Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.41 2.57
Годовой диапазон
0.73 4.11
- Предыдущее закрытие
- 2.39
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.41
- High
- 2.57
- Объем
- 3.870 K
- Дневное изменение
- 4.18%
- Месячное изменение
- 2.89%
- 6-месячное изменение
- 144.12%
- Годовое изменение
- 137.14%
