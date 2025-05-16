КотировкиРазделы
ABAT: American Battery Technology Company

2.49 USD 0.10 (4.18%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABAT за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.41, а максимальная — 2.57.

Следите за динамикой American Battery Technology Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ABAT

Дневной диапазон
2.41 2.57
Годовой диапазон
0.73 4.11
Предыдущее закрытие
2.39
Open
2.42
Bid
2.49
Ask
2.79
Low
2.41
High
2.57
Объем
3.870 K
Дневное изменение
4.18%
Месячное изменение
2.89%
6-месячное изменение
144.12%
Годовое изменение
137.14%
