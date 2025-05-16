Moedas / ABAT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ABAT: American Battery Technology Company
2.79 USD 0.36 (14.81%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABAT para hoje mudou para 14.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.51 e o mais alto foi 2.90.
Veja a dinâmica do par de moedas American Battery Technology Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABAT Notícias
- Receita da American Battery Technology triplica no 3º tri com avanço em projetos de lítio
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Faixa diária
2.51 2.90
Faixa anual
0.73 4.11
- Fechamento anterior
- 2.43
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Low
- 2.51
- High
- 2.90
- Volume
- 4.858 K
- Mudança diária
- 14.81%
- Mudança mensal
- 15.29%
- Mudança de 6 meses
- 173.53%
- Mudança anual
- 165.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh