ABAT: American Battery Technology Company
3.30 USD 0.30 (10.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABAT fiyatı bugün 10.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.08 ve Yüksek fiyatı olarak 3.43 aralığında işlem gördü.
American Battery Technology Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ABAT haberleri
- American Battery Technology 50 milyon dolarlık hisse senedi arzı planı sundu
- American Battery Technology files $50 million at-the-market stock offering plan
- American Battery Technology Q3 Mali Yılı 2025: Gelir üçe katlandı, lityum projeleri ilerliyor
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Günlük aralık
3.08 3.43
Yıllık aralık
0.73 4.11
- Önceki kapanış
- 3.00
- Açılış
- 3.15
- Satış
- 3.30
- Alış
- 3.60
- Düşük
- 3.08
- Yüksek
- 3.43
- Hacim
- 13.768 K
- Günlük değişim
- 10.00%
- Aylık değişim
- 36.36%
- 6 aylık değişim
- 223.53%
- Yıllık değişim
- 214.29%
21 Eylül, Pazar