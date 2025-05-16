FiyatlarBölümler
Dövizler / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company

3.30 USD 0.30 (10.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABAT fiyatı bugün 10.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.08 ve Yüksek fiyatı olarak 3.43 aralığında işlem gördü.

American Battery Technology Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.08 3.43
Yıllık aralık
0.73 4.11
Önceki kapanış
3.00
Açılış
3.15
Satış
3.30
Alış
3.60
Düşük
3.08
Yüksek
3.43
Hacim
13.768 K
Günlük değişim
10.00%
Aylık değişim
36.36%
6 aylık değişim
223.53%
Yıllık değişim
214.29%
21 Eylül, Pazar