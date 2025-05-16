Valute / ABAT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABAT: American Battery Technology Company
3.30 USD 0.30 (10.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABAT ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.08 e ad un massimo di 3.43.
Segui le dinamiche di American Battery Technology Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABAT News
- American Battery Technology presenta un piano di offerta azionaria di 50 milioni di dollari
- American Battery Technology files $50 million at-the-market stock offering plan
- American Battery Technology: ricavi triplicati mentre avanzano i progetti sul litio
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Intervallo Giornaliero
3.08 3.43
Intervallo Annuale
0.73 4.11
- Chiusura Precedente
- 3.00
- Apertura
- 3.15
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Minimo
- 3.08
- Massimo
- 3.43
- Volume
- 13.768 K
- Variazione giornaliera
- 10.00%
- Variazione Mensile
- 36.36%
- Variazione Semestrale
- 223.53%
- Variazione Annuale
- 214.29%
21 settembre, domenica