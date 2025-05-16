QuotazioniSezioni
ABAT: American Battery Technology Company

3.30 USD 0.30 (10.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABAT ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.08 e ad un massimo di 3.43.

Segui le dinamiche di American Battery Technology Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.08 3.43
Intervallo Annuale
0.73 4.11
Chiusura Precedente
3.00
Apertura
3.15
Bid
3.30
Ask
3.60
Minimo
3.08
Massimo
3.43
Volume
13.768 K
Variazione giornaliera
10.00%
Variazione Mensile
36.36%
Variazione Semestrale
223.53%
Variazione Annuale
214.29%
