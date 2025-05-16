Divisas / ABAT
ABAT: American Battery Technology Company
2.43 USD 0.06 (2.41%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ABAT de hoy ha cambiado un -2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.37, mientras que el máximo ha alcanzado 2.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Battery Technology Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ABAT News
- Los ingresos de American Battery Technology se triplican en el tercer trimestre fiscal 2025 mientras avanzan los proyectos de litio
- American Battery Technology triplica ingresos mientras avanzan proyectos de litio
- American Battery Technology Q3 FY25 slides: Revenue triples as lithium projects advance
- Lavanya Balakrishnan joins American Battery Technology board
- American Battery Technology announces board changes and new director appointment
- American Battery Technology ends $6.75 million Nevada property sale agreement
- American Battery stock rises after securing $1M DOE agreement
- ABTC receives $1M DOE grant for lithium processing technology
- American Battery Technology: Should Power Up From Here, But Wear A Seatbelt (NASDAQ:ABAT)
- American Battery Technology Company Selected for Addition to Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- American Battery Technology Company Wins Prestigious Industry-Judged Global Voltas Award Presented by Fastmarkets for Pioneering Battery Recycling Innovations
- American Battery Technology Company Triples Quarterly Revenue as it Releases Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Report
Rango diario
2.37 2.51
Rango anual
0.73 4.11
- Cierres anteriores
- 2.49
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.37
- High
- 2.51
- Volumen
- 2.878 K
- Cambio diario
- -2.41%
- Cambio mensual
- 0.41%
- Cambio a 6 meses
- 138.24%
- Cambio anual
- 131.43%
