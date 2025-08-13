Währungen / USDCNH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USDCNH: US Dollar vs Chinese Yuan
7.11860 CNH 0.01155 (0.16%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Chinese Yuan Renminbi
Der Wechselkurs von USDCNH hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 7.10324 CNH und einem Hoch von 7.11961 CNH pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Chinesischem Yuan-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDCNH News
- USD/CNH: Any advance is unlikely to threaten the 7.1220 level – UOB Group
- USD/CNH: USD must break and hold below 7.0860 for further downside – UOB Group
- USD/CNH: Next support level to monitor is 7.0875 – UOB Group
- USD/CNH steady near 7.1200 lows – BBH
- USD/CNH heavy near 7.12, eyes 7.10 support – BBH
- USD/CNH: Downward bias is building – UOB Group
- USD/CNH test the major support at 7.1200 before recovery is likely – UOB Group
- USD/KRW holds above key trendline support – BBH
- USD/CNH: Rebound meets resistance – OCBC
- USD/CNH: On the rebound – OCBC
- USD/CNH: Mild rebound from lows – OCBC
- USD/CNH tests July low at 7.14 – Société Générale
- USD/CNH: Guided by fix – OCBC
- USD/CNH: Chance of dropping below July’s low of 7.1435 – UOB Group
- CNY stronger again – Commerzbank
- USD/CNH is likely to trade in a range between 7.1760 and 7.1900 – Scotiabank
- USD/CNH: Likely to trade in a range of 7.1760/7.1890 – UOB Group
- CNY: China's 'global renminbi' moment – ING
- USD/CNH: Likely to trade in a range between 7.1800 and 7.1950 – UOB Group
- USD/CNH: Likely to trade in a range between 7.1780 and 7.1950 – UOB Group
- USD/CNH: Downward momentum is building – UOB Group
- USD/CNH is expected to trade in a sideways range of 7.1750/7.1880 – UOB Group
- USD/CNH: A clear break below 7.1700 is unlikely – UOB Group
- USD/CNH: Any decline is unlikely to threaten 7.1700 – UOB Group
Handelsanwendungen für USDCNH
Richter mt5
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Sequoia mt5
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Der Berater basiert auf Dreiecksschiedsverfahren. Der Berater analysiert die Preise aller Handelsinstrumente im gesamten Konto, das in der Marktübersicht geöffnet ist. Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die mit einer einheitlichen Währung verbunden sind. (Währungsdreiecke). Beispiele für Dreiecke: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD Jede Währung analysiert der Berater durch die
DYJ Tradays Economic Calendar EA
Daying Cao
Die Experten für die Integration des DYJ Tradays Indikators in die DYJ GlobalTradeWar Strategie, DYJ GlobalTradeWar ist eine Strategie, Verluste in Gewinne umzuwandeln, seine Eigenschaften sind: Profitieren Sie, wenn der Auftrag in die richtige Richtung ist. Verluste in Gewinne verwandeln, wenn der Auftrag in die falsche Richtung geht Sie können den Zielgewinn festlegen. Der EA kann EA automatischen Handel und EA manuellen Handel Schalter oder gemischten Handel einstellen. Trades ist Kalender In
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Tagesspanne
7.10324 7.11961
Jahresspanne
7.00078 7.42814
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.1070 5
- Eröffnung
- 7.1088 0
- Bid
- 7.1186 0
- Ask
- 7.1189 0
- Tief
- 7.1032 4
- Hoch
- 7.1196 1
- Volumen
- 39.561 K
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- -0.02%
- 6-Monatsänderung
- -2.00%
- Jahresänderung
- 1.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K