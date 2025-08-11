Divisas / USDCNH
USDCNH: US Dollar vs Chinese Yuan
7.10005 CNH 0.00032 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Chinese Yuan Renminbi
El tipo de cambio de USDCNH de hoy ha cambiado un -0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.08279 CNH por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 7.10924 CNH.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs yuan chino. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDCNH News
Aplicaciones comerciales para USDCNH
Richter mt5
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Sequoia mt5
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Un asesor basado en el arbitraje triangular. El asesor analiza los precios de todos los instrumentos comerciales en toda la cuenta abierta en la revisión del mercado. El análisis se lleva a cabo a expensas de otros pares de divisas asociados con la moneda única. (triángulos de monedas). Ejemplos de triángulos: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD ¡Cada asesor de divisas analiza a través de las otr
Expertos en la integración de los indicadores dyj - tradays con la Estrategia global dyj - tradewar, Dyj Global Trade War es una estrategia para convertir las pérdidas en ganancias que se caracteriza por: Obtener beneficios cuando el pedido está en la dirección correcta. Convertir una pérdida en un beneficio cuando un pedido está mal dirigido Usted puede establecer su beneficio objetivo. EA puede configurar el interruptor automático de comercio EA y el interruptor manual de comercio EA o el come
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Rango diario
7.08279 7.10924
Rango anual
7.00078 7.42814
- Cierres anteriores
- 7.1003 7
- Open
- 7.0845 8
- Bid
- 7.1000 5
- Ask
- 7.1003 5
- Low
- 7.0827 9
- High
- 7.1092 4
- Volumen
- 27.095 K
- Cambio diario
- -0.00%
- Cambio mensual
- -0.28%
- Cambio a 6 meses
- -2.25%
- Cambio anual
- 1.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B