Валюты / USDCNH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USDCNH: US Dollar vs Chinese Yuan
7.09712 CNH 0.00468 (0.07%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Chinese Yuan Renminbi
Курс USDCNH за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.09628 CNH за 1 USD, а максимальная — 7.10744 CNH.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Китайского юаня. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDCNH
- USD/CNH: Next support level to monitor is 7.0875 – UOB Group
- USD/CNH: ожидается торговля в диапазоне 7,1160/7,1330 - UOB Group
- USD/CNH стабилен вблизи минимумов 7.1200 – BBH
- USD/CNH steady near 7.1200 lows – BBH
- USD/CNH: вероятно, будет торговля в диапазоне между 7,1080 и 7,1240 - UOB Group
- USD/CNH heavy near 7.12, eyes 7.10 support – BBH
- USD/CNH: Downward bias is building – UOB Group
- USD/CNH test the major support at 7.1200 before recovery is likely – UOB Group
- USD/KRW holds above key trendline support – BBH
- USD/CNH: Rebound meets resistance – OCBC
- USD/CNH: On the rebound – OCBC
- USD/CNH: Mild rebound from lows – OCBC
- USD/CNH tests July low at 7.14 – Société Générale
- USD/CNH: Guided by fix – OCBC
- USD/CNH: Chance of dropping below July’s low of 7.1435 – UOB Group
- CNY stronger again – Commerzbank
- USD/CNH is likely to trade in a range between 7.1760 and 7.1900 – Scotiabank
- USD/CNH: Likely to trade in a range of 7.1760/7.1890 – UOB Group
- CNY: China's 'global renminbi' moment – ING
- USD/CNH: Likely to trade in a range between 7.1800 and 7.1950 – UOB Group
- USD/CNH: Likely to trade in a range between 7.1780 and 7.1950 – UOB Group
- USD/CNH: Downward momentum is building – UOB Group
- USD/CNH is expected to trade in a sideways range of 7.1750/7.1880 – UOB Group
- USD/CNH: A clear break below 7.1700 is unlikely – UOB Group
Торговые приложения для USDCNH
Richter mt5
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
Sequoia mt5
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Система торговли на развороте тренда 1. Что такое DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN — это интеллектуальная система торговли на развороте тренда , которая автоматически открывает и закрывает сделки в ключевые моменты смены рыночного направления. Система подходит для любых торговых инструментов и любых брокеров , включая Форекс (Forex) и Синтетические индексы (Synthetic Index) . 2. Основные преимущества и возможности системы Автоматическое определение разв
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Советник на основе треугольного арбитража. Советник анализирует цены всех торговых инструментов по всему счету открытых в обзоре рынка. Анализ проходит за счет других валютных пар связанных единой валютой. (треугольники валют). Примеры треугольников : EURUSD – USD JPY – EUR JPY USDCAD – CAD CHF – USD CHF EURGBP – GBP USD – EUR USD AUDUSD – USD CAD – AUD CAD GBPAUD – AUD USD – GBP USD Каждую валюту советник анализирует через две другие и вычисляет ее
DYJ Tradays Economic Calendar EA
Daying Cao
эксперт по интеграции показателей DYJ Tradays со стратегией DYJ GlobaltradeWar, "DYJ GlobaltradeWar" - это стратегия, направленная на превращение убытка в прибыль, которая характеризуется следующими особенностями: когда заказ поступает правильно. при неправильном направлении заказа убытки переходят на прибыль Вы можете установить его целевой доход. EA может установить автоматические операции EA и EA - ручные переключатели или смешанные операции. Tradays - это календарь макроэкономических событи
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
DYJ Tradays Economic Calendar is calendar Indicators of macroeconomic events for fundamental market analysis. Therein you will find financial news and indicators for the largest global economies – from the US and the EU to Australia and Japan, a total of 23 economies, involving more than 60 currency pairs. More than 800 macroeconomic indicators and events are collected from public sources in real time. Historical, current and forecast values, as well as importance characteristics are available
Sequoia v4
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Дневной диапазон
7.09628 7.10744
Годовой диапазон
7.00078 7.42814
- Предыдущее закрытие
- 7.1018 0
- Open
- 7.1037 5
- Bid
- 7.0971 2
- Ask
- 7.0974 2
- Low
- 7.0962 8
- High
- 7.1074 4
- Объем
- 22.415 K
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- -2.29%
- Годовое изменение
- 1.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.