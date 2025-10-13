AllChartsSyncChanger

All Charts Sync Changer Mini finden Sie hier: Hier klicken

All Charts Sync Changer+ ist die erweiterte Version von All Charts Sync Changer Mini.

Egal, ob Sie ein Multi-Timeframe-Analyst oder ein Trader mit begrenzten Monitoren sind, dieses Tool wird Ihr starker Verbündeter sein.


Verwandeln Sie Ihr MT5 in ein professionelles Analyse-Kommandozentrum. Das ultimative Chart-Synchronisierungs- & Hochgeschwindigkeits-Umschalttool

Ich möchte mein gesamtes Chart-Setup für jede meiner Strategien sofort umschalten.

Mein Arbeitsbereich ist ein Durcheinander von Währungspaaren, Indizes und Rohstoffen.

Ich brauche eine Analyseumgebung auf Desktop-Niveau, selbst ohne ein Multi-Monitor-Setup.

Wenn Sie bereit sind, sich von diesen täglichen Frustrationen zu befreien und Ihre Charts mit Gedankenschnelle zu steuern, wird dieses Tool Ihre Handelsstation in eine Weltklasse-Analyseumgebung verwandeln.

All Charts Sync Changer+ ist das Utility-EA der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um mühsames Chart-Management der Vergangenheit angehören zu lassen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre wertvolle Zeit auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Analyse und Entscheidungsfindung.


NEU: Entfesseln Sie perfektes Workspace-Management mit Kanälen

Das Herzstück dieses Tools ist die leistungsstarke neue Kanal-Funktion, die Ihren gesamten Analyse-Workflow revolutionieren wird.

Ein Kanal ist eine Möglichkeit, Charts in unabhängige Teams zu gruppieren. Zum Beispiel:

  • Kanal 1: Ihre FX-Majors-Analysegruppe
    •    
  • Kanal 2: Ihre JPY-Crosses-Analysegruppe
    •    
  • Kanal 3: Ihre Indizes & Rohstoffe-Gruppe

Sie können bis zu 10 unabhängige Kommandozentralen (Parent-Charts) erstellen. Das Parent-Chart für Kanal 1 wird sich nur mit seinem eigenen Team von Child-Charts synchronisieren und alle anderen Kanäle unberührt lassen.

Dies macht endlich ein perfektes Chart-Management nach Strategie oder Anlageklasse zur Realität.


Zwei leistungsstarke Modi, die zu Ihrem Handelsstil passen

1. Multi-Chart-Synchronisierungsmodus - Für den professionellen Trader

Perfekt für Trader, die mehrere Strategien oder Korrelationsanalysen durchführen. Weisen Sie jeder Strategie einen Kanal zu und richten Sie mehrere Kommandozentralen ein, wie z. B. ein FX-Majors-Parent und ein Gold & Öl-Parent. Mit einem einzigen Klick wechseln Sie sofort nur die Gruppe von Charts, die Sie analysieren müssen.

Brechen Sie nie wieder Ihre Konzentration. Fließen Sie nahtlos von einer Analyse zur nächsten mit Gedankenschnelle.

2. Einzel-Umschalter-Modus - Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsbereich

Revolutionieren Sie Ihren Handel auf einem Laptop oder einem einzelnen Monitor. Dieser Modus wurde entwickelt, um begrenzten Bildschirmplatz zu maximieren und ein einzelnes Chartfenster in eine leistungsstarke Analysestation zu verwandeln. Wechseln Sie sofort zwischen bis zu 10 verschiedenen Symbolen (wie Währungspaaren, Indizes oder Rohstoffen), ohne jemals Ihr Chart zu verlassen.

Hören Sie auf, mit unzähligen Tabs zu kämpfen, die Ihre Charts verkleinern und einen überladenen, schwer lesbaren Arbeitsbereich schaffen. Mit einem einzigen Klick können Sie durch all Ihre Lieblingssymbole wechseln, während Ihre Indikatoren und Einstellungen fixiert bleiben.


Hauptmerkmale & Vorteile

  • NEU: Ein-Klick-Gruppensynchronisierung: Mit der neuen Kanal-Funktion ändern Sie sofort das Symbol auf einer bestimmten Gruppe von Charts. Das Umschalten zwischen Strategien war noch nie reibungsloser.
    •    
  • Maximieren Sie Ihren Arbeitsbereich: Beseitigen Sie das Durcheinander unzähliger Chart-Tabs und halten Sie Ihren Bildschirm sauber und organisiert. Ein Game-Changer für Single-Monitor-Trader.
    •    
  • Persistente Analyseumgebung: Ihre Indikatoren und Einstellungen bleiben genau so, wie sie sind, wenn Sie Symbole wechseln. Ihre Analyseumgebung wird niemals beeinträchtigt.
    •    
  • Flexibles Symbol-Management: Das Hinzufügen eines neuen Symbols zu Ihrer Watchlist ist so einfach wie die Auswahl aus den EA-Parametern. Es müssen keine neuen Charts erstellt oder Vorlagen neu geladen werden.

Schnelle & einfache 1-Minuten-Einrichtung

Keine komplexe Konfiguration erforderlich. Die Einrichtung ist intuitiv und schnell.

  • Ein Kommandozentrum (Parent-Chart) einrichten: Wenden Sie den EA auf Ihr Haupt-Chart an. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf true und ChannelNumber auf eine Kanalnummer (z. B. 1). Weisen Sie dann die Symbole zu, die Sie für Ihre Schaltflächen wünschen.
    •    
  • Ein synchronisiertes Chart (Child-Chart) einrichten: Wenden Sie den EA auf jedes andere Chart an, das Sie synchronisieren möchten. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf false und weisen Sie dieselbe ChannelNumber wie dem Parent zu (z. B. 1).
    •    
  • Handelssymbole auswählen: Verwenden Sie die Eingaben Inp_Btn1_Symbol bis Inp_Btn10_Symbol, um das Symbol für jede Schaltfläche festzulegen.

Hinweis:

  • Bitte verwenden Sie für jede Gruppe von Charts, die Sie synchronisieren möchten, eine andere Kanalnummer. Child-Charts mit derselben Nummer werden zusammen synchronisiert.
    •    
  • Parent-Charts stören sich nicht gegenseitig, selbst wenn sie dieselbe Kanalnummer teilen.

Das ist es. Ihre professionelle Gruppensynchronisierungsumgebung ist bereit.

Wir hatten zuvor eine Testversion angeboten, aber aufgrund möglicher Verstöße gegen die MQL5-Marktbedingungen haben wir nun eine einmonatige Mietoption zu Testzwecken eingeführt. Wir bitten Sie, zuerst diese Mietversion zu nutzen und dann den Kauf der Vollversion in Betracht zu ziehen.

   

Wichtig: Das Chart kann nicht zu einem Symbol wechseln, es sei denn, es ist in Ihrer MT5-Symbolliste (Marktübersicht) aktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Symbole vorab in dieser Liste sichtbar sind.


Durchdachte Funktionen für ein nahtloses Erlebnis

  • Raffiniertes UI-Design: Die Steuerschaltflächen sind präzise in der oberen rechten Ecke des Charts positioniert. Um die Kompaktheit zu maximieren, haben wir sie bewusst in den Chartbereich selbst integriert und die Notwendigkeit eines separaten Fensters vollständig eliminiert. Durch die Nutzung der Standard-MT5-Funktion "Chart nach rechts verschieben" wird garantiert, dass die Schaltflächen niemals die Candlestick-Preisaktion beeinträchtigen.
    •    
  • Breite Symbolunterstützung: Wählen Sie aus 61 Symbolen, darunter beliebte Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Rohöl (z. B. USOIL, XTIUSD) und Bitcoin (BTCUSD).
    •    
  • Vollständige Anpassung: Passen Sie Position, Größe, Farben und Schriftgröße der Schaltflächen frei an, um das perfekte Layout für Ihr einzigartiges Handels-Setup zu erstellen.
    •    
  • Automatische Symbolnormalisierung: Der EA verarbeitet intelligent Symbol-Suffixe, die von verschiedenen Brokern verwendet werden (z. B. "EURUSD.pro" oder "GBPJPY_m"). Er funktioniert out-of-the-box mit praktisch jedem Broker, ohne manuelle Anpassungen.

Dieses Tool ist perfekt für Trader, die:

  • Mehrere Strategien oder Anlageklassen gleichzeitig überwachen und analysieren.
    •    
  • Regelmäßig Multi-Timeframe-Analysen durchführen.
    •    
  • Korrelationen zwischen mehreren Währungspaaren oder Rohstoffen verfolgen.
    •    
  • Maximale Effizienz auf einem Laptop oder einem begrenzten Monitor-Setup benötigen.
    •    
  • Charts nach Strategie organisieren möchten, um tiefen Fokus zu erreichen.
    •    
  • Entschlossen sind, jede Ineffizienz aus ihrem Handels-Workflow zu eliminieren.

Hören Sie auf, wertvolle Zeit und Energie mit sich wiederholenden Aufgaben zu verschwenden. Indem Sie diese tägliche Reibung eliminieren, gewinnen Sie mehr Zeit für Analysen, was zu schärferen, selbstbewussteren Handelsentscheidungen führt.

Dies ist nicht nur eine Ausgabe für ein Tool; es ist eine Investition in Ihre Zeit, Ihren Fokus und Ihren Handelsvorteil.

Holen Sie sich All Charts Sync Changer+ noch heute und heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe.


Unterstützte Instrumente

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*Weitere Symbole werden in Zukunft hinzugefügt.


Haftungsausschluss

  • Dieses Produkt ist ein Utility-Tool, das die Effizienz des Chart-Managements verbessern soll. Es garantiert keine Gewinne.
    •    
  • Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ein EA (Expert Advisor) Utility ist, kein Indikator. Wenn Ihre Verbindung zum MT5-Server instabil ist, kann es daher zu Verzögerungen bei der Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche und den Synchronisierungsfunktionen kommen. Wenn dies auftritt, klicken Sie bitte auf die Verbindungsstatusleiste in der unteren rechten Ecke Ihres Terminals, um die Server erneut zu scannen, oder überprüfen Sie die Stabilität Ihrer Internetverbindung.
Empfohlene Produkte
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitys
Das RenkoChart-Tool bietet einen innovativen und äußerst flexiblen Ansatz zur Visualisierung von Marktdaten in MetaTrader 5. Dieser Experte erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit Renko-Bausteinen direkt auf dem Chart und zeigt für jeden Baustein genaue Preise zum jeweiligen Eröffnungsdatum/-zeitpunkt an. Diese Funktion ermöglicht es, jeden beliebigen Indikator auf den Renko-Chart anzuwenden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool auch den Zugriff auf historische Brick-Daten durch native Meth
FREE
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Utilitys
Der Orion Telegram Notifier Bot ermöglicht es dem Händler, Handelsbenachrichtigungen in seinem Telegramm zu erhalten, wenn eine Position eröffnet oder geschlossen wird. Der EA sendet Benachrichtigungen, die das Symbol, die Magic Number, die Richtung, das Lot (Volumen), den Einstiegskurs, den Ausstiegskurs, den Take Profit, den Stop-Loss und den Gewinn der Position anzeigen. Wie richte ich den Orion Telegram Notifier ein? Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach "BotFather". Klicken oder tippen S
MT5 Telegram Bot Signals Parser
AHMAD ALI MAHER MOHAMAD
Utilitys
EA analysiert die Handelssignale vom Telegram-Bot und führt sie im MT5-Terminal aus. Zur Konfiguration müssen Sie die folgenden Schritte ausführen: Geben Sie den Bot in den Eingabeeinstellungen an. Geben Sie eine Liste von Schlüsselwörtern an, die für die Erkennung eines Signaltyps (Kauf/Verkauf), für den Einstiegspreis und für Stops verwendet werden. Geben Sie die Standardeinstellungen für Stops und Losgröße an, falls das eingehende Signal diese Details nicht enthält.
Clean Pending Orders
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitys
"Clean Pending Orders" Löschen Sie alle ausstehenden Aufträge für das aktuelle Symbol in Sekunden! Dieses einfache, aber effektive Skript wurde für Trader entwickelt, die Geschwindigkeit und Komfort schätzen. Starten Sie es einfach, und es löscht sofort alle ausstehenden Kauf- und Verkaufsaufträge für das aktuelle Symbol. Vorteile: Schnelle Löschung: Alle Aufträge werden in Sekunden entfernt. Fokus auf das aktuelle Symbol: Andere Instrumente werden nicht beeinflusst. Einfache Bedienung: Ein Kli
FREE
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MultiChart Pro – Chart-Management-Tool für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Öffnen und Konfigurieren von Charts in MetaTrader 5. Er unterstützt bis zu vier Charts mit bestimmten Zeitrahmen und Vorlagen, einschließlich Offline-Charts. Funktionen Chart-Eröffnung: Öffnet bis zu drei zusätzliche Charts (z. B. D1, M1, M15) und ein Offline-Chart (z. B. 10 Sekunden) und konfiguriert das aktuelle Chart (z. B. M5). Vorlagenanwendung: Wendet benutzerdefinierte Vorlagen auf jedes C
Spread History Overview
Andrej Nikitin
Utilitys
Der Analyzer ermöglicht eine schnelle Bewertung der Streuveränderungen anhand historischer Daten, das Ausmaß und die Häufigkeit von Ausbrüchen, die Dynamik und die Art der Ausdehnung nach Wochentagen, usw. Der Analyzer muss im Tester (Visualisierungsmodus) auf dem für die Analyse benötigten Symbol und Zeitintervall gestartet werden, TimeFrame H1 empfohlen, wählen Sie den Modus "Every tick based on real ticks".
Best Correlation
Vladimir Khlystov
5 (1)
Utilitys
Ein Skript, das die Korrelation für drei ausgewählte Zonen auf einmal anzeigt (TF-Balken) Wählen Sie in den Parametern 3 Optionen Die Daten werden nach der ersten Zone sortiert angezeigt Das Skript erstellt auch eine Datei, in die es alle Daten ohne Sortierung schreibt. Auf diese Weise können Sie die Anzahl der Zonen auf eine beliebige Anzahl erweitern und die Analyse in exsel durchführen. Parameter: TF_Trade1 =PERIOD_M5; BarsCor1 = 300; TF_Trade2 =PERIOD_M5; BarsCor2 = 800; TF_Trade3 =PERIOD
FREE
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitys
Trade Control Panel Funktion Normale Ein-Klick-Funktion Alles schließen Alle schließen Gewinn Alle Verluste schließen Alle Pending Order schließen Alle Verkäufe schließen Close All Buy Weitergehende Ein-Klick-Funktion 1. teilweises Schließen der Verkaufspositionen nach Prozentsatz Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise schließen. Sie müssen nicht mehr für jede offene Position einen Teilschluss vornehmen. Manuelle Eingabe des gewünsch
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilitys
Übersicht Breakout Meter ist ein Preisaktions-Tool, das auf der Grundlage der jüngsten täglichen Preisaktivitäten wichtige Ausbruchszonen identifiziert. Es hebt Bereiche hervor, in denen ein Momentum wahrscheinlich ausgelöst wird und hilft Händlern, Ausbrüche oder Umkehrungen mit minimaler Konfiguration zu antizipieren. Wie es funktioniert Der EA analysiert eine benutzerdefinierte Anzahl der jüngsten Tageskerzen und markiert Hoch- und Tiefpunkte, an denen der Kurs starke Reaktionen gezeigt hat.
PendingOrderManager
Hoummad Elkraima
Utilitys
Dieses EA hilft dem Händler, seine ausstehenden Aufträge zu verwalten. Wenn Sie viele ausstehende Aufträge platzieren, überwacht dieses Dienstprogramm diese und wenn einer von ihnen eingereicht (ausgeführt) wird, bricht das EA ab und löscht alle restlichen ausstehenden Aufträge, um zu vermeiden, dass alle ausstehenden Aufträge gleichzeitig geöffnet werden und Ihr Risikomanagement verloren geht. dieses Dienstprogramm ist sehr nützlich für Händler, wenn er/sie nicht am Schreibtisch verfügbar ist.
MMTrade
Alexander Martynov
5 (3)
Utilitys
Dieses Tool wurde entwickelt, um schnell das Lot in Abhängigkeit vom Stop Loss zu berechnen. Die Steuerung erfolgt über Hotkeys Standardmäßig: 1 - Limit Order Preisniveau 2 - Stop-Loss-Niveau 3 - Gewinnmitnahme-Niveau Leertaste - Öffnen einer Order Escape - Alle stornieren 9 - 2 Aufträge öffnen Markt-Order Um eine Market Order zu öffnen, klicken Sie auf (2) und legen Sie mit der Maus den Stop Loss fest. Wenn Sie einen Take Profit setzen möchten, klicken Sie auf (3) und legen Sie den Tak
FREE
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitys
"Support or Resistance Alert Broken" ist ein einfaches und sehr intuitives Tool, mit dem Sie horizontale und Trend-Unterstützungen und/oder -Widerstände mit einem einfachen Klick erstellen oder beseitigen können. Wenn die Unterstützungs- oder Widerstandslinie durch den Schlusskurs am Ende der aktuellen Kerze durchbrochen wird, sendet das Tool "Support or Resistance Alert Broken" einen Alarm mit Ton sowie eine Benachrichtigung an die MT4- oder MT5-Mobilanwendung. Dieses Tool kann Alarme von meh
Telegram ChartSnap MT5 Free
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
FREE
Fechar Ordens e Posicoes
Paulo Oliveira Avelino
Utilitys
Mit diesem Expert Advisor können Sie alle Ihre Positionen automatisch schließen. Sie können Positionen und schwebende Aufträge nach Aktien, Dollar, Indizes oder ALLE zusammen schließen - eine Innovation auf dem Markt. Ideal für diejenigen, die eine zweite Sicherheitsebene für ihre automatisierten Trades oder für den Roboter selbst wollen, um ihre manuellen Trades zu einem geplanten Zeitpunkt zu schließen. Promotion von 30 Dollar für die ersten drei Abonnements, danach werden 50 Dollar berechn
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitys
Es handelt sich um ein Dienstprogramm, das auf der Grundlage der Handelsaktivitäten des Kontos angepasste Nachrichten auf Telegram sendet. Sobald das Dienstprogramm auf dem Chart läuft, wird bei jeder neuen Position, die mit demselben Chartsymbol eröffnet wird, das dem Dienstprogramm hinzugefügt wurde, eine angepasste Nachricht an die in den Eingabeparametern definierte Telegram-Gruppe gesendet. Das Dienstprogramm sendet eine Nachricht an die Telegram-Gruppe, wenn eine neue Position eröffnet wir
OnlyPlusCloser
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitys
OnlyPlusCloser — Schließt nur profitable Trades. Schnell. Intelligent. Was macht dieses Skript? OnlyPlusCloser ist ein intelligentes Skript für MetaTrader 5, das automatisch nur die profitablen Positionen des aktuellen Symbols schließt. Kein manuelles Filtern. Kein Risiko. Nur gewinnbringende Trades — mit nur einem Klick. Vorteile für Trader: Maximale Kontrolle — verlustreiche Positionen bleiben unberührt Blitzschnelle Ausführung — alle Gewinnpositionen werden sofort geschlossen Aut
FREE
Trend Risk Monitor
Kenneth Michael Chambers
Utilitys
TREND RISK MONITOR EA - BENUTZERHANDBUCH ---------------------------------------------------- 1. ÜBERBLICK Der Trend Risk Monitor ist kein Handelsroboter, der neue Positionen eröffnet. Es handelt sich vielmehr um ein hochentwickeltes Dienstprogramm für das Risikomanagement, das neben einem anderen Expert Advisor (EA) auf Ihrem Handelskonto eingesetzt werden kann. Sein Hauptzweck ist die aktive Überwachung der von einem bestimmten EA (identifiziert durch eine "Magic Number") eröffneten Trades un
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilitys
Skript zum Entfernen von Indikatoren für MetaTrader 5 (Version 1.4) Das Delete All Indicators Script ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Tool für MetaTrader 5 (MT5), mit dem Sie alle Indikatoren mit einem einzigen Klick aus dem Hauptchart, den Unterfenstern oder beiden entfernen können. Dieses von Louis MattFX entwickelte Skript (Version 1.4) vereinfacht die Chartverwaltung und spart Händlern Zeit und Mühe, wenn sie ihren Arbeitsbereich für neue Analysen oder neue Handelsstrategien
FREE
Charts symbol changer and synchronizer MT5
Sergey Efimenko
5 (2)
Utilitys
Dienstprogramm zum Ändern des Handelsinstruments für aktuelle, alle oder ausgewählte Charts, Zeitrahmenänderungen und für die gleichzeitige Bewegung in der Geschichte (automatisch oder auf Klick) aller Charts. Die Symbolliste wird aus der „Marktübersicht“ gelesen. Sie können die Farbe, Größe und Position der Schaltflächen ändern. Die Diagrammsynchronisierung erfolgt zum Zeitpunkt des ersten sichtbaren Balkens im aktiven Diagramm, wenn Sie auf die Synchronisierungsschaltfläche klicken oder die Ma
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT5 ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL5-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
Basic Trade Buttons
Kriengsak Peitaisong
Utilitys
Basic Trade Buttons ist ein Tool, das Ihnen hilft, Trades schnell zu öffnen und zu schließen, Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte zu setzen, indem Sie auf die Schaltfläche jedes Jobs klicken, den Sie bevorzugen. Sobald Sie dieses Tool mit dem mt5-Chart verbunden haben, berechnet das Programm automatisch ein Handelsvolumen (Losgröße), um es an den Handelsserver zu senden, wenn Sie auf die Schaltfläche "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken. Klicken Sie auf die Schaltflächen "TP", "SL" oder "Close", um T
Quick Style MT5
Maxim Polishchuk
4.73 (11)
Utilitys
Das Dienstprogramm Quick Style soll die Arbeit mit den Eigenschaften grafischer Objekte erleichtern und beschleunigen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein grafisches Objekt, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten, um das Schnellzugriffsfenster zum Konfigurieren der Objekteigenschaften zu öffnen. In diesem Fenster können Sie die Farbe, den Stil und die Linienstärke mit einem Klick ändern, auch für andere grafische Objekte. Alle Änderungen werden sofort angezeigt. Um den Quick Styl
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (31)
Utilitys
Der Positionsrechner berechnet, wie viele Lots gehandelt werden sollen: Einstiegs- und Stop-Loss-Niveau Risikotoleranz Kontogröße (Guthaben, Eigenkapital oder sogar Ihr Sparkonto) Kontowährung Währungsumrechnungskurse - Die Hauptregisterkarte des Panels bietet die primäre Kontrolle über die Funktionen des EA und dient zur Ausgabe der wichtigsten Berechnungsergebnisse: Positionsgröße, Risiko, Ertrag und Risiko-Ertrags-Verhältnis. - Die Registerkarte "Risiko" kann Ihnen helfen, das aktuelle und po
FREE
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
Utilitys
[In Bezug auf Investitionsfragen ] Frage 1 : Wenn sich Marktchancen ergeben, neigen die meisten Anleger dazu, hektisch Aufträge zu erteilen. Wenn Sie jedoch so hektisch Aufträge erteilen, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, ob Sie liquidiert werden. Der einzige Anhaltspunkt ist die Margin-Ratio, aber die Margin-Ratio kann nicht genau bestimmen, ob Sie liquidiert werden. Wenn die Bestellmenge groß ist oder die Produktbestellmenge noch größer ist, können Sie den Verlust und den Gewinn nicht
FREE
Market Break Lines MT5
Manpreet Singh
Utilitys
Market Break Lines ist ein Dienstprogramm zur Erstellung einer Trennlinie bei Markteröffnungen/-abschlüssen der Sitzungen in Tokio/London/NewYork. Dies hilft Ihnen, die Marktbewegungen und Volatilitätsschwankungen zwischen den verschiedenen Märkten zu vergleichen. Eingaben: Geben Sie einfach die Zeit der Tokio/London/NewYork-Sitzungen gemäß der Serverzeit Ihres Brokers ein. Farbe und Breite der Trennlinien ändern Sie können jede Linie aktivieren oder deaktivieren (Ausblenden/Einblenden). Bitte
FREE
Best Price Finder
Jinsong Zhang
Utilitys
Mit diesem Skript können Sie Kurse und Spreads von verschiedenen Handelsservern oder Brokern vergleichen, um einen Server/Broker zu ermitteln, der den besten Geld-/Briefkurs und den engsten Spread bietet. Es kann mit bis zu sechs verschiedenen Servern oder Brokern gleichzeitig verglichen werden, und es ist einfach, den besten Kursanbieter nach Punkten zu finden. Verwendung: Öffnen Sie bis zu 6 MetaTrader-Client-Terminals, melden Sie sich bei verschiedenen Servern/Brokern an und starten Sie dann
Partial Close MT5
Marcos Camargo
Utilitys
Dieser EA schließt jeden offenen Auftrag mit einer Losgröße, die größer als der benutzerdefinierte Schließungswert ist, teilweise. Zum Beispiel: Wenn Sie eine Order zu 0,50 oder niedriger eröffnen und der von Ihnen festgelegte Schlusswert 0,50 beträgt, wird er nichts tun. Wenn Sie einen Auftrag zu 0,60 eröffnen, wird Ihr 0,60-Auftrag sofort in einen 0,10-Auftrag umgewandelt. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie ein kleines Konto haben und die Mindestlosgröße für einen Vermögenswert für Sie zu hoch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Weitere Produkte dieses Autors
AllChartsSyncChanger MT4
Hiroaki Ihara
Utilitys
All Charts Sync Changer Mini finden Sie hier: Hier klicken All Charts Sync Changer+ MT4 ist die erweiterte Version von All Charts Sync Changer Mini. Egal, ob Sie ein Multi-Timeframe-Analyst oder ein Trader mit begrenzten Monitoren sind, dieses Tool wird Ihr starker Verbündeter sein. Verwandeln Sie Ihr MT4 in ein professionelles Analyse-Kommandozentrum. Das ultimative Chart-Synchronisierungs- & Hochgeschwindigkeits-Umschalttool Ich möchte mein gesamtes Chart-Setup für jede meiner Strategien sofo
Object7SyncX
Hiroaki Ihara
Indikatoren
Object7SyncX – Hochgeschwindigkeits- und vollständig interaktives Dienstprogramm zur Objektsynchronisation [Das ultimative MTF-Analysewerkzeug] Erleben Sie einen „verzögerungsfreien” Betrieb. Wenden Sie Ihre Analyse sofort auf alle Charts an. Produktübersicht Object7SyncX ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Objekte (Linien, Formen usw.) über mehrere in MetaTrader 5 (MT5) geöffnete Charts hinweg sofort synchronisiert. Für Trader, die Multi-Timeframe-Analysen (MTF) durchführen, war das
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension