AllChartsSyncChanger

All Charts Sync Changer+ ist die erweiterte Version von All Charts Sync Changer Mini.

Egal, ob Sie ein Multi-Timeframe-Analyst oder ein Trader mit begrenzten Monitoren sind, dieses Tool wird Ihr starker Verbündeter sein.

Verwandeln Sie Ihr MT5 in ein professionelles Analyse-Kommandozentrum. Das ultimative Chart-Synchronisierungs- & Hochgeschwindigkeits-Umschalttool

Ich möchte mein gesamtes Chart-Setup für jede meiner Strategien sofort umschalten.

Mein Arbeitsbereich ist ein Durcheinander von Währungspaaren, Indizes und Rohstoffen.

Ich brauche eine Analyseumgebung auf Desktop-Niveau, selbst ohne ein Multi-Monitor-Setup.

Wenn Sie bereit sind, sich von diesen täglichen Frustrationen zu befreien und Ihre Charts mit Gedankenschnelle zu steuern, wird dieses Tool Ihre Handelsstation in eine Weltklasse-Analyseumgebung verwandeln.

All Charts Sync Changer+ ist das Utility-EA der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um mühsames Chart-Management der Vergangenheit angehören zu lassen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre wertvolle Zeit auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Analyse und Entscheidungsfindung.

NEU: Entfesseln Sie perfektes Workspace-Management mit Kanälen

Das Herzstück dieses Tools ist die leistungsstarke neue Kanal-Funktion, die Ihren gesamten Analyse-Workflow revolutionieren wird.

Ein Kanal ist eine Möglichkeit, Charts in unabhängige Teams zu gruppieren. Zum Beispiel:

Kanal 1: Ihre FX-Majors-Analysegruppe

Kanal 2: Ihre JPY-Crosses-Analysegruppe

Kanal 3: Ihre Indizes & Rohstoffe-Gruppe

Sie können bis zu 10 unabhängige Kommandozentralen (Parent-Charts) erstellen. Das Parent-Chart für Kanal 1 wird sich nur mit seinem eigenen Team von Child-Charts synchronisieren und alle anderen Kanäle unberührt lassen.

Dies macht endlich ein perfektes Chart-Management nach Strategie oder Anlageklasse zur Realität.

Zwei leistungsstarke Modi, die zu Ihrem Handelsstil passen

1. Multi-Chart-Synchronisierungsmodus - Für den professionellen Trader

Perfekt für Trader, die mehrere Strategien oder Korrelationsanalysen durchführen. Weisen Sie jeder Strategie einen Kanal zu und richten Sie mehrere Kommandozentralen ein, wie z. B. ein FX-Majors-Parent und ein Gold & Öl-Parent. Mit einem einzigen Klick wechseln Sie sofort nur die Gruppe von Charts, die Sie analysieren müssen.

Brechen Sie nie wieder Ihre Konzentration. Fließen Sie nahtlos von einer Analyse zur nächsten mit Gedankenschnelle.

2. Einzel-Umschalter-Modus - Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsbereich

Revolutionieren Sie Ihren Handel auf einem Laptop oder einem einzelnen Monitor. Dieser Modus wurde entwickelt, um begrenzten Bildschirmplatz zu maximieren und ein einzelnes Chartfenster in eine leistungsstarke Analysestation zu verwandeln. Wechseln Sie sofort zwischen bis zu 10 verschiedenen Symbolen (wie Währungspaaren, Indizes oder Rohstoffen), ohne jemals Ihr Chart zu verlassen.

Hören Sie auf, mit unzähligen Tabs zu kämpfen, die Ihre Charts verkleinern und einen überladenen, schwer lesbaren Arbeitsbereich schaffen. Mit einem einzigen Klick können Sie durch all Ihre Lieblingssymbole wechseln, während Ihre Indikatoren und Einstellungen fixiert bleiben.

Hauptmerkmale & Vorteile

NEU: Ein-Klick-Gruppensynchronisierung: Mit der neuen Kanal-Funktion ändern Sie sofort das Symbol auf einer bestimmten Gruppe von Charts. Das Umschalten zwischen Strategien war noch nie reibungsloser.

Maximieren Sie Ihren Arbeitsbereich: Beseitigen Sie das Durcheinander unzähliger Chart-Tabs und halten Sie Ihren Bildschirm sauber und organisiert. Ein Game-Changer für Single-Monitor-Trader.

Persistente Analyseumgebung: Ihre Indikatoren und Einstellungen bleiben genau so, wie sie sind, wenn Sie Symbole wechseln. Ihre Analyseumgebung wird niemals beeinträchtigt.

Flexibles Symbol-Management: Das Hinzufügen eines neuen Symbols zu Ihrer Watchlist ist so einfach wie die Auswahl aus den EA-Parametern. Es müssen keine neuen Charts erstellt oder Vorlagen neu geladen werden.

Schnelle & einfache 1-Minuten-Einrichtung

Keine komplexe Konfiguration erforderlich. Die Einrichtung ist intuitiv und schnell.

Ein Kommandozentrum (Parent-Chart) einrichten : Wenden Sie den EA auf Ihr Haupt-Chart an. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf true und ChannelNumber auf eine Kanalnummer (z. B. 1). Weisen Sie dann die Symbole zu, die Sie für Ihre Schaltflächen wünschen.

: Wenden Sie den EA auf Ihr Haupt-Chart an. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf true und ChannelNumber auf eine Kanalnummer (z. B. 1). Weisen Sie dann die Symbole zu, die Sie für Ihre Schaltflächen wünschen. Ein synchronisiertes Chart (Child-Chart) einrichten : Wenden Sie den EA auf jedes andere Chart an, das Sie synchronisieren möchten. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf false und weisen Sie dieselbe ChannelNumber wie dem Parent zu (z. B. 1).

: Wenden Sie den EA auf jedes andere Chart an, das Sie synchronisieren möchten. Setzen Sie Parent/ChildSttings auf false und weisen Sie dieselbe ChannelNumber wie dem Parent zu (z. B. 1). Handelssymbole auswählen: Verwenden Sie die Eingaben Inp_Btn1_Symbol bis Inp_Btn10_Symbol, um das Symbol für jede Schaltfläche festzulegen.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie für jede Gruppe von Charts, die Sie synchronisieren möchten, eine andere Kanalnummer. Child-Charts mit derselben Nummer werden zusammen synchronisiert.

Parent-Charts stören sich nicht gegenseitig, selbst wenn sie dieselbe Kanalnummer teilen.

Das ist es. Ihre professionelle Gruppensynchronisierungsumgebung ist bereit.

Wir hatten zuvor eine Testversion angeboten, aber aufgrund möglicher Verstöße gegen die MQL5-Marktbedingungen haben wir nun eine einmonatige Mietoption zu Testzwecken eingeführt. Wir bitten Sie, zuerst diese Mietversion zu nutzen und dann den Kauf der Vollversion in Betracht zu ziehen. Wichtig: Das Chart kann nicht zu einem Symbol wechseln, es sei denn, es ist in Ihrer MT5-Symbolliste (Marktübersicht) aktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Symbole vorab in dieser Liste sichtbar sind.

Durchdachte Funktionen für ein nahtloses Erlebnis

Raffiniertes UI-Design : Die Steuerschaltflächen sind präzise in der oberen rechten Ecke des Charts positioniert. Um die Kompaktheit zu maximieren, haben wir sie bewusst in den Chartbereich selbst integriert und die Notwendigkeit eines separaten Fensters vollständig eliminiert. Durch die Nutzung der Standard-MT5-Funktion "Chart nach rechts verschieben" wird garantiert, dass die Schaltflächen niemals die Candlestick-Preisaktion beeinträchtigen.

: Die Steuerschaltflächen sind präzise in der oberen rechten Ecke des Charts positioniert. Um die Kompaktheit zu maximieren, haben wir sie bewusst in den Chartbereich selbst integriert und die Notwendigkeit eines separaten Fensters vollständig eliminiert. Durch die Nutzung der Standard-MT5-Funktion "Chart nach rechts verschieben" wird garantiert, dass die Schaltflächen niemals die Candlestick-Preisaktion beeinträchtigen. Breite Symbolunterstützung: Wählen Sie aus 61 Symbolen, darunter beliebte Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Rohöl (z. B. USOIL, XTIUSD) und Bitcoin (BTCUSD).

Wählen Sie aus 61 Symbolen, darunter beliebte Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Rohöl (z. B. USOIL, XTIUSD) und Bitcoin (BTCUSD). Vollständige Anpassung: Passen Sie Position, Größe, Farben und Schriftgröße der Schaltflächen frei an, um das perfekte Layout für Ihr einzigartiges Handels-Setup zu erstellen.

Passen Sie Position, Größe, Farben und Schriftgröße der Schaltflächen frei an, um das perfekte Layout für Ihr einzigartiges Handels-Setup zu erstellen. Automatische Symbolnormalisierung: Der EA verarbeitet intelligent Symbol-Suffixe, die von verschiedenen Brokern verwendet werden (z. B. "EURUSD.pro" oder "GBPJPY_m"). Er funktioniert out-of-the-box mit praktisch jedem Broker, ohne manuelle Anpassungen.

Dieses Tool ist perfekt für Trader, die:

Mehrere Strategien oder Anlageklassen gleichzeitig überwachen und analysieren.

Regelmäßig Multi-Timeframe-Analysen durchführen.

Korrelationen zwischen mehreren Währungspaaren oder Rohstoffen verfolgen.

Maximale Effizienz auf einem Laptop oder einem begrenzten Monitor-Setup benötigen.

Charts nach Strategie organisieren möchten, um tiefen Fokus zu erreichen.

Entschlossen sind, jede Ineffizienz aus ihrem Handels-Workflow zu eliminieren.

Hören Sie auf, wertvolle Zeit und Energie mit sich wiederholenden Aufgaben zu verschwenden. Indem Sie diese tägliche Reibung eliminieren, gewinnen Sie mehr Zeit für Analysen, was zu schärferen, selbstbewussteren Handelsentscheidungen führt.

Dies ist nicht nur eine Ausgabe für ein Tool; es ist eine Investition in Ihre Zeit, Ihren Fokus und Ihren Handelsvorteil.

Holen Sie sich All Charts Sync Changer+ noch heute und heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe.

Unterstützte Instrumente

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225 *Weitere Symbole werden in Zukunft hinzugefügt.

