Deep River AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 30.50
- Обновлено: 6 апреля 2025
- Активации: 10
Представленный индикатор является авторской реализацией классической торговой идеи:
- Скользящие средние разных периодов расходятся со временем на усиливающемся тренде и сходятся на ослабляющемся тренде.
Предлагаемый продукт позволяет наглядно продемонстрировать:
- Направление движения цены;
- Временные откаты цены;
- Зоны разнонаправленного движения цены.
А именно:
- Линии индикатора идут вверх и расходятся друг от друга - сильный бычий тренд;
- Линии индикатора идут вниз и расходятся друг от друга - сильный медвежий тренд;
- Линии индикатора идут вверх но сходятся вместе - ослабленный бычий тренд;
- Линии индикатора идут вниз но сходятся вместе - ослабленный медвежий тренд;
- Линии индикатора спутаны в плотный узел - разнонаправленное движение цены.
Настраиваемые параметры:
- Speed - период для первичного сглаживания ценового ряда;
- Depth - сдвиг для первичного сглаживания ценового ряда;
- Width - нарастающий сдвиг для сглаживания ценового ряда;
- Bars - количество баров на которых будет рассчитан и отображен индикатор.
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
