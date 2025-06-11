Grid Advisor - die perfekte Lösung für den Handel mit EURUSD! Unsere einzigartige Methode zur Erstellung von Grid-Orders und der minimale Satz an Eingabeparametern machen den Betrieb des Advisors unglaublich einfach.



Der Advisor bietet zwei Betriebsmodi: mit und ohne Verwendung von Initialisierungsdateien. Im ersten Fall laden Sie den Advisor einfach herunter und führen ihn mit den Standardeinstellungen aus. Im zweiten Fall müssen Sie lediglich die Initialisierungsdateien von dem angegebenen Link herunterladen und im Ordner MQL4\files oder tester\files ablegen, wenn der Advisor im Strategietester ausgeführt wird.

Jeder Advisor-Start ist einzigartig, und es ist nahezu unmöglich, dasselbe Ergebnis zum exakt gleichen Zeitpunkt mit den gleichen Einstellungen zu erzielen. Das bedeutet, dass zwei Kopien des Advisors, die gleichzeitig auf verschiedenen PCs mit identischen Eingabeparametern laufen, unterschiedliche Ergebnisse liefern können.

Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle! Unser Advisor implementiert Einlagensicherungsmechanismen, um einen 100%igen Verlust der Gelder zu verhindern. Dies wird durch den Parameter "Stop robot at loss (percentage)" gesteuert. Wenn der Verlust den in diesem Parameter angegebenen Wert als Prozentsatz der Einlage erreicht, wird der Advisor beendet, indem er alle offenen Trades schließt und sich selbst aus dem Chart entfernt.

Der Advisor verfügt über eine dynamische Lot-Implementierung, d.h. die Lot-Größe passt sich an, wenn sich die Depotgröße ändert, wenn der modeLot-Parameter im dynamischen Modus verwendet wird.

Außerdem kann der Advisor auch für andere Währungspaare verwendet werden, nicht nur für EURUSD. Seine Effizienz bei anderen Instrumenten wurde jedoch nicht durch Experimente bestätigt.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den Produktentwickler.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Handelsstrategien mit Hilfe unseres Grid Advisors zu verbessern!



