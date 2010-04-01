Grid Advisor - ¡la solución perfecta para operar en EURUSD! Nuestro exclusivo método de construcción de órdenes de cuadrícula y el conjunto mínimo de parámetros de entrada hacen que el funcionamiento del asesor sea increíblemente sencillo.



El asesor ofrece dos modos de funcionamiento: con el uso de archivos de inicialización y sin ellos. En el primer caso, sólo tiene que descargar el asesor y ejecutarlo con la configuración predeterminada. En el segundo caso, todo lo que necesita hacer es descargar el conjunto de archivos de inicialización desde el enlace proporcionado y colocarlos en la carpeta MQL4\files o tester\files, si el asesor se ejecuta en el probador de estrategias.

Cada lanzamiento asesor es único, y lograr el mismo resultado en el mismo marco de tiempo exacto con la misma configuración es casi imposible. Esto significa que dos copias del asesor ejecutándose simultáneamente en diferentes PCs con idénticos parámetros de entrada pueden dar resultados diferentes.

La seguridad juega un papel crucial Nuestro asesor implementa mecanismos de protección de depósitos para evitar al 100% la pérdida de fondos. Esto se controla mediante el parámetro "Stop robot en pérdida (porcentaje)". Cuando la pérdida alcanza el valor especificado en este parámetro como porcentaje del depósito, el asesor termina cerrando todas las operaciones abiertas y eliminándose del gráfico.

El asesor cuenta con implementación de lote dinámico, lo que significa que el tamaño del lote se ajustará a medida que cambie el tamaño del depósito cuando se utilice el parámetro modeLot en modo dinámico.

Además, el asesor se puede utilizar en otros pares de divisas, no sólo en EURUSD. Sin embargo, su eficacia en otros instrumentos no ha sido confirmada mediante experimentos.

Para cualquier otra información que le interese, no dude en aclararla con el desarrollador del producto.

