Neuro Fox

Grid Advisor - ¡la solución perfecta para operar en EURUSD! Nuestro exclusivo método de construcción de órdenes de cuadrícula y el conjunto mínimo de parámetros de entrada hacen que el funcionamiento del asesor sea increíblemente sencillo.


El asesor ofrece dos modos de funcionamiento: con el uso de archivos de inicialización y sin ellos. En el primer caso, sólo tiene que descargar el asesor y ejecutarlo con la configuración predeterminada. En el segundo caso, todo lo que necesita hacer es descargar el conjunto de archivos de inicialización desde el enlace proporcionado y colocarlos en la carpeta MQL4\files o tester\files, si el asesor se ejecuta en el probador de estrategias.

Cada lanzamiento asesor es único, y lograr el mismo resultado en el mismo marco de tiempo exacto con la misma configuración es casi imposible. Esto significa que dos copias del asesor ejecutándose simultáneamente en diferentes PCs con idénticos parámetros de entrada pueden dar resultados diferentes.

La seguridad juega un papel crucial Nuestro asesor implementa mecanismos de protección de depósitos para evitar al 100% la pérdida de fondos. Esto se controla mediante el parámetro "Stop robot en pérdida (porcentaje)". Cuando la pérdida alcanza el valor especificado en este parámetro como porcentaje del depósito, el asesor termina cerrando todas las operaciones abiertas y eliminándose del gráfico.

El asesor cuenta con implementación de lote dinámico, lo que significa que el tamaño del lote se ajustará a medida que cambie el tamaño del depósito cuando se utilice el parámetro modeLot en modo dinámico.

Además, el asesor se puede utilizar en otros pares de divisas, no sólo en EURUSD. Sin embargo, su eficacia en otros instrumentos no ha sido confirmada mediante experimentos.

Para cualquier otra información que le interese, no dude en aclararla con el desarrollador del producto.

¡No pierda la oportunidad de mejorar sus estrategias de negociación con la ayuda de nuestro asesor de cuadrícula!


Productos recomendados
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El Boster es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con beneficios. Así que el riesgo asociado con la estrategia de cuadr
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al EURUSD en un gráfico de 1 hora. Este asesor experto utiliza indicadores y realiza operaciones de seguimiento de tendencias. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carteras, lo que lo convierte en un excelente complemento de otros EAs para conseguir un rendimiento e
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El MaverickProPlus es un EA totalmente automatizado diseñado para operar el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con ganancias. Así que el riesgo asociado con la estrategia de
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Asesores Expertos
Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signals+Mi operativa desde febrero. El riesgo es del 0,25% por operación desde el depósito( recomendado) El Asesor Experto busca 16 patrones de 4 barras en un fuerte nivel de soporte o resistencia. Las pruebas se llevaron a cabo durante el período de 15 años 2010-2024 ( 12 ) con un riesgo fijo de 25 dólares por operación ( prueba ) , que equivale al 0 25% de 10.000 dólares ( o 2, 5% de 1.000 dólares ) . El riesgo fijo permite ver el
Maya MT4
Manpreet Singh
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera utilizando el indicador Estocástico con los parámetros especificados. Una operación se abre en el cruce de los niveles especificados. Los niveles por defecto son K = 11, D = 3, Sl = 3. El EA abre una operación cuando se cruzan los niveles de sobrecompra y sobreventa especificados por el operador. Las operaciones se cierran con los niveles de Take Profit, que están ocultos para el broker. Si se elige una dirección errónea, el EA abre una parrilla de órdenes. Si no hay seña
Elf Scalper GBPUSD 5min
Alexey Kapkov
Asesores Expertos
El Asesor experto utiliza un sistema integrado de "Recuperación" (bloqueo) y recuperación de saldo. El EA se basa en un indicador personalizado "Elf" que es una estrategia de negociación en sí mismo. El principio de funcionamiento de este EA es el Breakdown/Rollback de los niveles de soporte en la dirección de la tendencia. Construido - en los indicadores le permiten determinar la dirección de la tendencia, por lo que todas las órdenes se aplazan sólo en la dirección de la tendencia. La confi
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Asesores Expertos
El Fox EA es un EA totalmente automatizado que funciona tanto en cuentas clásicas como ECN en el par USDCHF y está programado para operar utilizando tanto estrategias de trading de nivel como de cobertura. Todo lo que necesita es establecer el porcentaje de riesgo y empezar a operar. La sección de capturas de pantalla muestra los resultados de la prueba. Se requiere un saldo mínimo de $2000 para cuentas estándar o $20 para cuentas micro. Parámetros Lotes = 0.01 Porcentaje de riesgo = 0,5 (porce
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El término "EA Pendiente de la Media Móvil" probablemente se refiere a un concepto relacionado con el trading y el análisis técnico, particularmente en el contexto del uso de Asesores Expertos (EAs) en plataformas de trading como MetaTrader. He aquí una explicación de cada parte del término: EA (Asesor Experto) : Un EA es un programa de software utilizado en MetaTrader y otras plataformas de negociación para automatizar estrategias de negociación. Los operadores pueden crear o comprar EAs para e
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Asesores Expertos
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor es un robot de comercio de divisas automatizado diseñado para trabajar con las divisas más negociadas de cualquier par. La estrategia se basa en el uso de varios indicadores MT4 , cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzada basada en el análisis del movimiento del gráfico de precios. Cada orden está asegurada por un stop-loss fijo mientras que, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Parámetro - Magic Order - es
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Bands Jazz
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Bands Jazz   Bands Jazz   : el Asesor Experto se basa en el análisis de señales del indicador de   Bandas de Bollinger.   El algoritmo del Asesor Experto es sencillo, utiliza SL, TP y arrastre de posiciones abiertas. Descripción de la configuración TimeBeginHour   : número, establece la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 24. TimeBeginMinute   : número, establece los minutos de la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 60. TimeEndHour   - Número, establece la hora del fi
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
Crear una estrategia de negociación utilizando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) puede ser una herramienta poderosa para los operadores que buscan identificar tendencias y posibles puntos de entrada/salida en los mercados financieros. He aquí una sencilla estrategia de trading basada en MACD: Nombre de la estrategia: MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencias Marco temporal: Esta estrategia puede aplicarse a varios marcos temporales, pero suele utilizarse en gráficos di
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Asesores Expertos
Advisor utiliza 6 estrategias de negociación puede personalizar cada estrategia por separado. Impulsado por 7 pares y 1 timeframe M1 y utiliza una variedad de sistemas de comercio. Esto aumenta las posibilidades de crecimiento estable y reduce la influencia de un par. El robot utiliza el sistema de promedio inteligente. Asesor es capaz de auto-ajustar su trabajo. En lugar de buscar valores que satisfagan los precios históricos para cada par, el asesor utiliza los valores efectivos en todos los c
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Asesores Expertos
Dark Gold es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Oro , Bitcoin , Eurusd y Gbpusd. Este Asesor Experto necesita atención, de hecho se presenta altamente personalizable. Dark Gold se basa en el indicador Dark Support Resistance ( poseerlo no es necesario) , estas operaciones se pueden gestionar con algunas estrategias. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener Dark Support Resistance indicador de forma gratuita , par
Otros productos de este autor
Support and resistance levels
Alexandr Bryzgalov
4.29 (17)
Indicadores
El indicador muestra los niveles probables (de soporte y resistencia ). El indicador dibuja niveles horizontales y de tendencia de soporte y resistencia. Los ajustes del indicador: Tendencias - el modo de visualización de líneas de tendencia o líneas horizontales de soporte y resistencia. Sí - mostrar sólo líneas de tendencia No - mostrar sólo líneas horizontales UseResource - utiliza los recursos incorporados en el indicador. Sí - utilizar el indicador ZigZag de los recursos del producto. No -
FREE
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Utilidades
Ofrecemos un software sencillo y fiable que puede copiar operaciones entre cualquier cuenta MT4. Copiador MetaTrader fácil de usar que ahorra un tiempo valioso. Fiable, por lo que está protegido de problemas técnicos Potente, con un montón de características disponibles ¿Quién puede utilizar este copiador MT4? Forex Copier es una solución para operadores individuales o gestores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan gestionar varias cuentas Met
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario