Сеточный советник - идеальное решение для торговли на EURUSD! Наш уникальный метод построения сетки ордеров и минимальный набор входных параметров делают запуск советника максимально простым.

Советник предлагает два режима работы: с использованием инициализирующих файлов и без них. В первом случае просто скачиваете советник и запускаете с настройками по умолчанию. Во втором случае нужно всего лишь скачать по ссылке набор инициализирующих файлов и разместить их в папке MQL4\files или tester\files, если советник запускается в тестере стратегий.

Каждый запуск советника уникален, и достичь одинакового результата на одном и том же временном промежутке с теми же настройками практически невозможно. Это означает, что две копии советника запущенные параллельно на разных ПК с одинаковыми входными параметрами могут дать разные результаты.

Безопасность играет важную роль! В нашем советнике реализованы механизмы защиты депозита, предотвращающие 100% потерю средств. За это отвечает параметр "Stop robot at loss (percentage)". При достижении убытка значения заданного в этом параметре в процентах от депозита советник завершает работу закрывая все открытые сделки и удаляется с графика.

В советнике реализован динамический лот, т.е. в процессе изменения размера депозита, будет изменяться и лот в случае использования параметра modeLot в режиме dinamik

Кроме того, советник может использоваться на других валютных парах, а не только на EURUSD. Однако эффективность его работы на других инструментах не подтверждена экспериментами.

Другую интересующую вас информацию мы можете уточнить у разработчика продукта.

Не упустите возможность улучшить свои торговые стратегии с помощью нашего сеточного советника!