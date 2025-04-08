GOLD Short Dynamics
- Experten
- Kabelo Frans Mampa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 7
Dieser Expert Advisor nutzt die starke Baisse-Handelsdynamik durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Erkennung von Candlestick-Mustern und dem Zusammenspiel technischer Indikatoren.
Kernstrategie: Aufbauend auf einer Grundlage bewährter bärischer Candlestick-Formationen, einschließlich Bearish Engulfing-Mustern, Bearish Harami und mehreren anderen hochwahrscheinlichen Verkaufs-Setups. Der EA nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um optimale Short-Einstiegspunkte bei Gold (XAUUSD) mit erhöhter Genauigkeit zu identifizieren.
Technische Indikatoren:
- ZigZagColor zur Erkennung von Abwärtstrends
- Bollinger Bands für die Volatilitäts- und Umkehranalyse
- RSI (Relative Strength Index) für überkaufte Bedingungen
- RVI (Relative Vigor Index) für Momentum-Schwäche
- Stochastik Oszillator für bärische Divergenz
- Parabolic SAR für die Bestätigung von Verkaufssignalen
Leistung und Kompatibilität:
- Ausführlich backgetestet und optimiert mit historischen Daten von 2015 bis heute
- Getestet auf dem Exness Standard-Konto mit 100% Tick-Datenqualität
- Kompatibel mit jedem MT5-Broker
Risikomanagement-Funktionen:
- Ziel-Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:5 (variiert je nach Marktbedingungen)
- Eingebaute Trailing-Stop-Funktionalität
- Optionales System zur teilweisen Schließung, um Gewinne schrittweise zu sichern
- VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb
Ideal für: Händler, die eine algorithmische Lösung für das Shorting von Gold mit robuster technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement suchen.