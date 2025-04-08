GOLD Short Dynamics

Dieser Expert Advisor nutzt die starke Baisse-Handelsdynamik durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Erkennung von Candlestick-Mustern und dem Zusammenspiel technischer Indikatoren.

Kernstrategie: Aufbauend auf einer Grundlage bewährter bärischer Candlestick-Formationen, einschließlich Bearish Engulfing-Mustern, Bearish Harami und mehreren anderen hochwahrscheinlichen Verkaufs-Setups. Der EA nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um optimale Short-Einstiegspunkte bei Gold (XAUUSD) mit erhöhter Genauigkeit zu identifizieren.

Technische Indikatoren:

ZigZagColor zur Erkennung von Abwärtstrends

Bollinger Bands für die Volatilitäts- und Umkehranalyse

RSI (Relative Strength Index) für überkaufte Bedingungen

RVI (Relative Vigor Index) für Momentum-Schwäche

Stochastik Oszillator für bärische Divergenz

Parabolic SAR für die Bestätigung von Verkaufssignalen

Leistung und Kompatibilität:

Ausführlich backgetestet und optimiert mit historischen Daten von 2015 bis heute

Getestet auf dem Exness Standard-Konto mit 100% Tick-Datenqualität

Kompatibel mit jedem MT5-Broker

Risikomanagement-Funktionen:

Ziel-Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:5 (variiert je nach Marktbedingungen)

Eingebaute Trailing-Stop-Funktionalität

Optionales System zur teilweisen Schließung, um Gewinne schrittweise zu sichern

VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb

Ideal für: Händler, die eine algorithmische Lösung für das Shorting von Gold mit robuster technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement suchen.