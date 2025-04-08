GOLD Short Dynamics

Dieser Expert Advisor nutzt die starke Baisse-Handelsdynamik durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Erkennung von Candlestick-Mustern und dem Zusammenspiel technischer Indikatoren.

Kernstrategie: Aufbauend auf einer Grundlage bewährter bärischer Candlestick-Formationen, einschließlich Bearish Engulfing-Mustern, Bearish Harami und mehreren anderen hochwahrscheinlichen Verkaufs-Setups. Der EA nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um optimale Short-Einstiegspunkte bei Gold (XAUUSD) mit erhöhter Genauigkeit zu identifizieren.

Technische Indikatoren:

  • ZigZagColor zur Erkennung von Abwärtstrends
  • Bollinger Bands für die Volatilitäts- und Umkehranalyse
  • RSI (Relative Strength Index) für überkaufte Bedingungen
  • RVI (Relative Vigor Index) für Momentum-Schwäche
  • Stochastik Oszillator für bärische Divergenz
  • Parabolic SAR für die Bestätigung von Verkaufssignalen

Leistung und Kompatibilität:

  • Ausführlich backgetestet und optimiert mit historischen Daten von 2015 bis heute
  • Getestet auf dem Exness Standard-Konto mit 100% Tick-Datenqualität
  • Kompatibel mit jedem MT5-Broker

Risikomanagement-Funktionen:

  • Ziel-Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:5 (variiert je nach Marktbedingungen)
  • Eingebaute Trailing-Stop-Funktionalität
  • Optionales System zur teilweisen Schließung, um Gewinne schrittweise zu sichern
  • VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb

Ideal für: Händler, die eine algorithmische Lösung für das Shorting von Gold mit robuster technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement suchen.


