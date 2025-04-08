GOLD Long Dynamics
- Kabelo Frans Mampa
Dieser Expert Advisor nutzt eine starke bullische Handelsdynamik durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Erkennung von Candlestick-Mustern und dem Zusammenspiel technischer Indikatoren.
Kernstrategie:
Basiert auf einer Grundlage bewährter Candlestick-Formationen, darunter Engulfing-Muster, Harami und mehrere andere hochwahrscheinliche Setups. Der EA nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um optimale Einstiegspunkte bei Gold (XAUUSD) mit erhöhter Genauigkeit zu identifizieren.
Technische Indikatoren:
ZigZagColor zur Trenderkennung
Bollinger Bands für die Volatilitätsanalyse
RSI (Relative Stärke-Index)
RVI (Relativer Stärke-Index)
Stochastischer Oszillator
Parabolischer SAR
Leistung und Kompatibilität:
Ausführliche Backtests und Optimierungen mit historischen Daten von 2015 bis heute
Getestet auf dem Exness Standard-Konto mit 100% Tick-Datenqualität
Kompatibel mit jedem MT5-Broker
Risikomanagement-Funktionen:
Ziel-Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1:5 (variiert je nach Marktbedingungen)
Eingebaute Trailing-Stop-Funktionalität
Optionales System zur teilweisen Schließung, um Gewinne schrittweise zu sichern
VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb
Ideal für: Händler, die eine algorithmische Lösung für den Goldhandel mit robuster technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement suchen.