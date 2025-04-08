GOLD Short Dynamics
- Asesores Expertos
- Kabelo Frans Mampa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
Este Asesor Experto capitaliza una potente dinámica de negociación bajista a través de una sofisticada combinación de reconocimiento de patrones de velas y confluencia de indicadores técnicos.
Estrategia principal: Construida sobre una base de probadas formaciones de velas bajistas, incluyendo patrones envolventes bajistas, Harami bajista, y otras múltiples configuraciones de venta de alta probabilidad. El EA aprovecha el análisis multi-marco de tiempo para identificar los puntos óptimos de entrada en corto en el oro (XAUUSD) con mayor precisión.
Indicadores técnicos:
- ZigZagColor para la identificación de tendencias bajistas
- Bandas de Bollinger para volatilidad y análisis de reversión
- RSI (Relative Strength Index) para condiciones de sobrecompra
- RVI (Índice de Vigor Relativo) para la debilidad del impulso
- Oscilador estocástico para divergencia bajista
- SAR parabólico para confirmar señales de venta
Rendimiento y compatibilidad:
- Extensamente backtested y optimizado utilizando datos históricos desde 2015 hasta la actualidad
- Probado en cuenta Exness Standard con calidad de datos 100% tick
- Compatible con cualquier broker MT5
Características de gestión del riesgo:
- Relación riesgo-recompensa objetivo: 1:5 (varía según las condiciones del mercado)
- Función de trailing stop integrada
- Sistema opcional de cierre parcial para bloquear los beneficios de forma incremental
- VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido
Ideal para: Operadores que buscan una solución algorítmica para vender oro en corto con un sólido análisis técnico y una gestión disciplinada del riesgo.