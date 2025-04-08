GOLD Short Dynamics

Este Asesor Experto capitaliza una potente dinámica de negociación bajista a través de una sofisticada combinación de reconocimiento de patrones de velas y confluencia de indicadores técnicos.

Estrategia principal: Construida sobre una base de probadas formaciones de velas bajistas, incluyendo patrones envolventes bajistas, Harami bajista, y otras múltiples configuraciones de venta de alta probabilidad. El EA aprovecha el análisis multi-marco de tiempo para identificar los puntos óptimos de entrada en corto en el oro (XAUUSD) con mayor precisión.

Indicadores técnicos:

  • ZigZagColor para la identificación de tendencias bajistas
  • Bandas de Bollinger para volatilidad y análisis de reversión
  • RSI (Relative Strength Index) para condiciones de sobrecompra
  • RVI (Índice de Vigor Relativo) para la debilidad del impulso
  • Oscilador estocástico para divergencia bajista
  • SAR parabólico para confirmar señales de venta

Rendimiento y compatibilidad:

  • Extensamente backtested y optimizado utilizando datos históricos desde 2015 hasta la actualidad
  • Probado en cuenta Exness Standard con calidad de datos 100% tick
  • Compatible con cualquier broker MT5

Características de gestión del riesgo:

  • Relación riesgo-recompensa objetivo: 1:5 (varía según las condiciones del mercado)
  • Función de trailing stop integrada
  • Sistema opcional de cierre parcial para bloquear los beneficios de forma incremental
  • VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

Ideal para: Operadores que buscan una solución algorítmica para vender oro en corto con un sólido análisis técnico y una gestión disciplinada del riesgo.


