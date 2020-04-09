Multi TF Alert System

Sistema de alerta Multi-TF - Descripción del producto

Descripción principal

Sistema Profesional de Alertas Multi-Timeframe para MetaTrader 5

El Sistema de Alertas Multi-TF es una completa herramienta de monitorización diseñada para operadores que necesitan seguir múltiples mercados a través de diferentes marcos temporales sin tener que cambiar constantemente entre gráficos. Tanto si opera con divisas, oro, índices o criptodivisas, este panel le ofrece una visión clara y organizada de la situación de los precios en relación con los máximos y mínimos recientes.

El sistema monitoriza hasta diez símbolos simultáneamente en cinco marcos temporales: M15, M30, H1, H4 y Diario. Para cada combinación, calcula los precios máximo y mínimo a lo largo de un periodo retrospectivo configurable y realiza un seguimiento de la proximidad del precio actual a estos niveles. Cuando el precio alcanza o se aproxima a estos niveles clave, recibe notificaciones instantáneas a través de alertas sonoras, mensajes emergentes o notificaciones push en su dispositivo móvil.

Lo que distingue a esta herramienta es su claridad visual. El cuadro de mandos utiliza una interfaz profesional codificada por colores que le muestra inmediatamente qué mercados se encuentran en niveles críticos, cuáles se acercan a puntos de decisión y cuáles están en territorio neutral. Los porcentajes de distancia le indican exactamente dónde se sitúa el precio dentro del rango de cada plazo, lo que le ayuda a evaluar el riesgo y el potencial sin cálculos manuales.

El sistema de alertas es inteligente y no intrusivo. Una vez que se activa una alerta para un nivel específico, no se repetirá hasta que se forme una nueva vela, lo que evita el spam de notificaciones y garantiza que nunca pierda oportunidades reales. Las alertas se reajustan diariamente, y usted tiene control total sobre qué tipos de notificaciones recibe y para qué plazos.

La configuración es sencilla a través de los parámetros de entrada estándar de MT5. Puede elegir los símbolos que desea supervisar, activar o desactivar plazos específicos, ajustar los periodos de retrospectiva para adaptarlos a su estilo de negociación y establecer umbrales de proximidad que determinen cuándo recibe señales de alerta temprana. El panel de control se adapta automáticamente a su gráfico y se actualiza cada segundo con los datos del mercado en tiempo real.

Esta herramienta no coloca operaciones ni modifica sus gráficos. Es puramente un sistema de información y monitorización que funciona silenciosamente en segundo plano, alertándole sólo cuando los mercados alcanzan niveles importantes. Funciona tanto en cuentas demo como reales, no requiere permisos especiales más allá de la funcionalidad estándar de EA, y puede ejecutarse en cualquier gráfico independientemente del símbolo que se muestre en ese momento.

Para los operadores del día, proporciona un seguimiento en tiempo real de los niveles a corto plazo a través de múltiples instrumentos. Para los operadores swing, vigila los niveles de plazos más largos mientras usted está lejos de su ordenador. Para los operadores de posición, realiza un seguimiento de los principales niveles diarios y semanales que definen las zonas de soporte y resistencia a largo plazo.

El sistema es especialmente valioso durante las sesiones de negociación en las que hay varios mercados activos. En lugar de tener que consultar docenas de gráficos, puede verlo todo de un vistazo. Cuando surge una oportunidad, se le notifica inmediatamente. Cuando varios marcos temporales se alinean en niveles clave, se obtiene la confirmación necesaria para las configuraciones de mayor probabilidad.

La instalación es sencilla. Adjunte el EA a cualquier gráfico, configure sus símbolos y preferencias, y aparecerá el panel de control. Sin configuraciones complicadas, sin dependencias externas, sin costes más allá de la compra inicial. Funciona con cualquier broker que soporte MetaTrader 5 y maneja todas las convenciones estándar de nomenclatura de símbolos.

El Sistema de Alertas Multi-TF está diseñado para los operadores que valoran la eficiencia y no quieren perder oportunidades mientras gestionan su tiempo de manera eficaz. Es para aquellos que entienden que el seguimiento coherente a través de los plazos es esencial, pero no tienen horas para sentarse viendo los gráficos. Es una solución profesional para operadores serios que quieren automatizar sus análisis y recibir alertas fiables.

Descripción breve

Supervise hasta diez símbolos en cinco marcos temporales con alertas automáticas cuando el precio alcance máximos y mínimos clave. Cuadro de mandos profesional con actualizaciones en tiempo real, indicadores de estado codificados por colores y cálculos de distancia. Períodos de retrospectiva, umbrales de proximidad y tipos de notificación configurables. Perfecto para operadores que gestionan varios mercados simultáneamente.

Características principales

El sistema ofrece una supervisión completa de varios mercados con análisis de plazos personalizables y alertas instantáneas. Realice el seguimiento de cualquier combinación de pares de divisas, metales, índices o criptomonedas con periodos de revisión retrospectiva independientes para cada marco temporal. El panel visual muestra la posición actual del precio dentro de los rangos recientes, con alertas automáticas mediante sonido, ventana emergente o notificación push móvil cuando se alcanzan los niveles.

Las opciones de configuración incluyen la selección del símbolo, la activación del marco temporal, el ajuste del periodo de revisión retrospectiva, el ajuste del umbral de proximidad y la selección del tipo de alerta. El panel se actualiza cada segundo y se reinicia automáticamente cada día. Todos los cálculos se realizan en tiempo real, sin retrasos ni demoras. Interfaz de diseño profesional con códigos de colores claros y diseño organizado.

Especificaciones técnicas

Compatible con MetaTrader 5 build 3260 o superior. Se ejecuta como un Asesor Experto, pero no ejecuta operaciones. Requiere permisos de EA estándar y conexión a Internet activa para datos en tiempo real. Funciona en todos los tipos de cuenta y con todos los brokers que soportan MT5. Monitoriza hasta diez símbolos a través de cinco marcos temporales (M15, M30, H1, H4, D1) con periodos configurables de 10 a 60 velas por marco temporal.

El sistema de alertas admite notificaciones sonoras (archivos .wav personalizables), alertas emergentes con todos los detalles y notificaciones push a dispositivos móviles a través de la aplicación MT5. Las dimensiones y la posición del panel son totalmente ajustables. Se actualiza cada segundo con precisión de milisegundos. Mantiene un registro interno de las últimas 100 alertas con fecha y hora, símbolo, marco temporal y precio.

No requiere archivos DLL externos. Sin peticiones web o fuentes de datos externas. Funcionalidad MT5 pura usando llamadas API estándar. Uso mínimo de CPU y memoria, incluso con los diez símbolos y cinco marcos temporales activos. Adecuado para despliegue VPS para monitorización 24/7.

Recomendaciones de uso

Esta herramienta es más eficaz cuando se configura para adaptarse a su enfoque específico de negociación. Los operadores diarios se benefician al habilitar los marcos temporales M15, M30 y H1 con periodos más cortos, mientras que los operadores oscilantes se centran normalmente en H1, H4 y D1 con periodos más largos. El porcentaje de proximidad debe ajustarse en función de la volatilidad del mercado: más ajustado para los principales pares de divisas y más amplio para las criptodivisas.

Comience por supervisar los símbolos con los que opera activamente en lugar de llenar las diez ranuras. Esto mantiene las alertas manejables y relevantes. Habilite varios tipos de notificaciones durante las horas de negociación activa, pero considere la posibilidad de limitarse a las notificaciones push durante las horas de descanso. Utilice el panel de control como una herramienta de exploración para identificar qué mercados se encuentran en puntos de decisión y, a continuación, realice un análisis detallado de esos gráficos específicos.

El sistema funciona mejor cuando se combina con su metodología de negociación actual. No genera señales de negociación ni indica la dirección - simplemente le informa cuando el precio alcanza niveles que usted ha definido como significativos. La estrategia, la gestión del riesgo y el análisis del mercado permanecen totalmente bajo su control.

Soporte y actualizaciones

Dispone de documentación y tutoriales en vídeo que cubren la instalación, configuración y ejemplos prácticos de uso. Las actualizaciones se proporcionan a través de la plataforma MQL5 y mantienen la compatibilidad con los ajustes guardados. El soporte técnico está disponible para problemas de instalación, preguntas de configuración y solución de problemas.

La herramienta ha sido probada en múltiples brokers, tipos de cuenta y condiciones de mercado. Maneja variaciones en los nombres de los símbolos, diferentes configuraciones de dígitos y diversos horarios de mercado. Si tiene algún problema con símbolos específicos o configuraciones de corredores, el servicio de asistencia puede orientarle sobre la configuración óptima.

Es posible que las futuras actualizaciones incluyan plazos adicionales, opciones de filtrado de alertas mejoradas y funciones de personalización ampliadas basadas en los comentarios de los usuarios. Todas las actualizaciones son gratuitas para los clientes existentes a través del mecanismo de actualización estándar MQL5.

A quién va dirigido

Este panel está diseñado para operadores activos que monitorizan múltiples mercados y necesitan notificaciones fiables cuando el precio alcanza niveles clave. Es para traders que entienden los conceptos de soporte y resistencia y quieren automatización en torno a la monitorización de niveles. Es para aquellos que valoran su tiempo y quieren alejarse de la constante observación de gráficos sin perder oportunidades.

Si opera en múltiples marcos temporales como parte de su proceso de confirmación, esta herramienta agiliza ese flujo de trabajo. Si explora los mercados en busca de configuraciones y desea recibir alertas cuando se desarrollen, este sistema se encarga de ello continuamente. Si pierde operaciones porque no estaba mirando el gráfico correcto en el momento adecuado, esto elimina ese problema.

El sistema asume conocimientos básicos de análisis de marco de tiempo, el apoyo y la resistencia de comercio, y MetaTrader 5 operación. No es una herramienta de enseñanza o un sistema de estrategia - es una solución de monitoreo profesional para los operadores que ya saben lo que están buscando y quieren una detección eficiente de esas condiciones.

Nota final

El Sistema de Alerta Multi-TF es una herramienta de monitorización, no un sistema de trading. Proporciona información y alertas, pero no toma decisiones comerciales. Todas las decisiones comerciales, la gestión del riesgo y el tamaño de las posiciones son responsabilidad suya. El rendimiento pasado de los mercados monitorizados no predice resultados futuros. Esta herramienta mejora su flujo de trabajo, pero no garantiza el éxito de sus operaciones.

Si se utiliza correctamente como parte de un plan de negociación completo, ahorra tiempo, reduce las oportunidades perdidas y proporciona una supervisión coherente que es imposible mantener manualmente en múltiples mercados y plazos. Es una solución profesional creada por operadores, para operadores.


