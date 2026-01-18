Raifuku MTF Divergence Sign tool

Produktname

Raifuku MTF Divergence v5.31

~ Die Fusion von Multi-Timeframe-Divergenz und "Raifuku"-Logik ~

Catchphrase

Erkennen Sie Markt-"Verzerrungen" über 3 Timeframes hinweg sofort.

Ermitteln Sie echte Umkehrpunkte, indem Sie Divergenzen mit der einzigartigen ATR-Logik und dem proprietären "Raifuku"-Oszillator filtern.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Raifuku MTF Divergence v5.31 für MT5

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Übersicht】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Dieser Indikator erkennt stochastische Divergenzen über mehrere Zeitrahmen (MTF) und zeigt Signale auf dem Chart an.





Er verwendet die ATR-normalisierte Divergenzerfassung, um unabhängig vom Instrument oder den Marktbedingungen Umkehrpunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.





Jeder Zeitrahmen (Higher/Middle/Lower) generiert unabhängige Alarme, wenn eine Divergenz erkannt wird.









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Features】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





● Multi-Timeframe Divergenz-Erkennung

- Überwacht 3 Timeframes gleichzeitig (Higher/Middle/Lower)

- Jeder Zeitrahmen kann unabhängig aktiviert/deaktiviert werden





● ATR-Normalisierte Erkennung

- Preisbewegungen werden für konsistente Signale durch ATR normalisiert

- Funktioniert bei allen Instrumenten (Forex, Gold, Krypto, etc.)





● Oszillator-Anzeige

- Grüne Linie: EMA-geglätteter Williams %R

- Hauptlinie: Stochastik %K (verschoben in den Bereich -100~0)

- Signallinie: Stochastik %D (verschoben in den Bereich -100~0)





● Visuelle Signale

- Unterhalb des Preises angezeigte Kaufpfeile

- Verkaufspfeile werden über dem Preis angezeigt

- Verschiedene Farben für jeden Zeitrahmen





● Warnungssystem

- Popup-Warnungen mit Ton

- Push-Benachrichtigungen (optional)

- Unabhängige Alarme für jeden Zeitrahmen









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Signalfarben】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▼ Höherer Zeitrahmen (Standard: H1)

- Kaufsignal: Grüner Pfeil (↑)

- Verkaufssignal: Roter Pfeil (↓)





▼ Mittlerer Zeitrahmen (Voreinstellung: M15)

- Kaufsignal: Blauer Pfeil (↑)

- Verkaufssignal: Violetter Pfeil (↓)





▼ Unterer Zeitrahmen (Voreinstellung: M1)

- Kaufsignal: Blauer Diamant (◆)

- Verkaufssignal: Roter Diamant (◆)









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Parameter】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





■ TimeFrame Einstellungen

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ TF_High │ Höherer Zeitrahmen (Standard: H1) │

│ TF_Mid │ Mittlerer Zeitrahmen (Voreinstellung: M15) │

│ TF_Low │ Unterer Zeitrahmen (Standard: M1) │

└─────────────────────────────────────────────────┘

* Auf PERIOD_CURRENT setzen, um diesen Zeitrahmen zu deaktivieren





■ Oszillator-Einstellungen

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ WPR_Periode │ Williams %R Periode (Standard: 50) │

│ EMA_Periode │ EMA-Glättungsperiode (Standard: 5)│

│ Stoch_K │ Stochastic %K (Voreinstellung: 5) │

│ Stoch_D │ Stochastisch %D (Voreinstellung: 3) │

│ Stoch_Slowing│ Stochastische Verlangsamung (Voreinstellung: 3) │

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Divergenz-Einstellungen

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ DivStoch_K │ Divergenz Stoch %K (Voreinstellung: 14)│

│ DivStoch_D │ Divergenz Stoch %D (Voreinstellung: 3) │

│ DivStoch_Slowing │ Verlangsamung (Voreinstellung: 3) │

│ LookbackBars │ Rückblickzeitraum (Voreinstellung: 30) │

│ PivotLeftBars│ Pivot Left Bars (Voreinstellung: 5) │

│ PivotRightBars│ Rechte Balken schwenken (Voreinstellung: 1) │

│ MinStochDiff │ Min Stoch Difference (Voreinstellung:10)│

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Filtereinstellungen

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ KaufenGrünMax │ Kaufen: Grüne Linie Max (Standard:-75)│

│ BuyMainMin │ Kaufen: Hauptlinie Min (Voreinstellung: -80)│

│ SellGreenMin │ Sell: Grüne Linie Min (Standard:-25)│

│ SellMainMax │ Verkaufen: Hauptlinie Max (Voreinstellung:-20)│

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Alert-Einstellungen

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ WarnungEin │ Popup-Warnung aktivieren (Standard: Ein) │

│ PushOn │ Push-Benachrichtigung einschalten (AUS) │

│ ArrowOffset │ Pfeilabstand in Pips (Def: 15) │

└─────────────────────────────────────────────────┘









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【How to Use】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Wenden Sie den Indikator auf Ihren Chart an

2. Stellen Sie Ihre bevorzugten Zeitrahmen ein (Höher/Mittlerer/Niedriger)

3. Warten Sie auf Divergenzsignale





▼ Kaufsignal Bedingungen:

- Bullische Divergenz erkannt (Preis niedrigeres Tief + Stoch höheres Tief)

- Grüne Linie ≤ -75 (überverkaufte Zone)

- Hauptlinie ≥ -80 (überverkaufte Zone)





▼ Verkaufssignal Bedingungen:

- Baisse-Divergenz erkannt (Preis höheres Hoch + Stoch niedrigeres Hoch)

- Grüne Linie ≥ -25 (überkaufte Zone)

- Hauptlinie ≤ -20 (überkaufte Zone)









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Recommended Settings】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▼ Scalping (1-5 min Chart)

- TF_Hoch: H1

- TF_Mid: M15

- TF_Tief: M1





▼ Daytrading (15-30 Min. Chart)

- TF_Hoch: H4

- TF_Mid: H1

- TF_Tief: M15





▼ Swing-Handel (H1-H4-Chart)

- TF_Hoch: D1

- TF_Mitte: H4

- TF_Tief: H1









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Installation】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Kopieren Sie "Raifuku_MTF_Divergence.mq5" nach:

[MT5 Data Folder]\MQL5\Indicators\





2. Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator





3. Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Chart





4. Konfigurieren Sie die Parameter und klicken Sie auf OK.









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Wichtige Hinweise】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





● Der Chart-Zeitrahmen muss gleich oder kleiner als die niedrigste MTF-Einstellung sein





● Signale werden nur bei bestätigten (geschlossenen) Bars generiert





● Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement - dieser Indikator garantiert keine Gewinne





● Empfohlen, mit anderen Analysemethoden zu kombinieren









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Versionsgeschichte】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





v5.31 - Unabhängige Alarme für jeden Zeitrahmen

v5.30 - ATR-normierte Divergenzerfassung



