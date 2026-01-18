Raifuku MTF Divergence Sign tool

商品名
Raifuku MTF Divergence v5.31
～マルチタイムフレームダイバージェンスと「来福」ロジックの融合～

キャッチコピー
相場の「歪み」を3つの時間足で完全検知。
「価格」と「オシレーター」の不一致（ダイバージェンス）を独自のATRフィルターで精査し、真の反転ポイントを矢印で射抜く。

【概要】
本インジケーターは、多くのプロトレーダーが愛用する強力な反転シグナル「ダイバージェンス（逆行現象）」を、3つの異なる時間足（MTF）で同時に監視する高機能ツールです。
さらに、開発者Hirozo独自の「来福（Raifuku）ロジック（WPRのEMA平滑化）」をフィルターとして組み合わせることで、ダマシを極限まで排除しました。

【このツールの決定的な強み】

  1. 3つの時間足を同時監視（トリプル・モニターシステム）

    • 上位足（例：H1）、中位足（例：M15）、下位足（例：M1）のダイバージェンスを、たった一つのチャート上で同時に監視します。

    • それぞれの時間足で発生したチャンスを、色違いの矢印（緑/青/水色など）で明確に区別して表示します。

  2. ATR（ボラティリティ）を加味した高精度判定

    • 単なる「安値更新・高値更新」を見るだけではありません。

    • **ATR（Average True Range）**を用いて「値動きの強さ（ボラティリティ）」を計算に組み込み、「意味のある価格更新」だけをダイバージェンスとして採用します。ノイズによる微細な更新は無視されます。

  3. 独自フィルター「来福（Raifuku）ライン」

    • WPR（Williams' Percent Range）をEMAで滑らかにした「Green Line」と、ストキャスティクスをベースにした「Main Line/Signal Line」をサブウィンドウに描写。

    • ダイバージェンスが発生しても、この「来福ライン」が特定の過熱ゾーン（買われすぎ・売られすぎ）に達していない場合はサインを出しません。これにより、トレンド途中での安易な逆張りを防ぎます。

  4. 視覚的なわかりやすさと通知機能

    • メインチャート：エントリーポイントに矢印を表示。

    • サブウィンドウ：相場の過熱感と勢いを可視化する3本のラインを表示。

    • アラート＆プッシュ通知：チャンスを逃さず、スマホやPC音で即座にお知らせします。

【パラメータ設定】

  • TimeFrame設定: 監視したい3つの時間足（High/Mid/Low）を自由に選択可能。

  • Oscillator設定: WPR、EMA、ストキャスティクスの期間を調整し、感度をカスタマイズ。

  • Divergence設定: ダイバージェンス検知の感度（Lookback期間やPivot判定）を微調整可能。

  • Filter設定: シグナルを出すための「買われすぎ・売られすぎ」レベルを細かく指定可能。

【こんな方におすすめ】

  • 環境認識（上位足の状況）をチャート切り替えなしで把握したい方

  • 「ダイバージェンス」を使った逆張りトレードを極めたい方

  • 精度の高いスキャルピング～デイトレードを行いたい方

  • Hirozo Semi Auto Manager（EA）と組み合わせて、半自動トレード環境を構築したい方


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Raifuku MTF Divergence v5.31 for MT5

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【概要】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


本インジケーターは、複数時間足（MTF）でストキャスティクスのダイバージェンスを検出し、チャート上にシグナルを表示します。


ATRで正規化されたダイバージェンス検出により、通貨ペアや市場環境に関わらず、高精度な反転ポイントを特定します。


各時間足（上位・中位・下位）はそれぞれ独立してアラートを発生させます。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【特徴】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


● マルチタイムフレーム・ダイバージェンス検出

  - 3つの時間足を同時監視（上位・中位・下位）

  - 各時間足は個別に有効/無効の設定が可能


● ATR正規化による検出

  - 価格変動をATRで正規化し、一貫したシグナルを生成

  - あらゆる銘柄に対応（FX、ゴールド、仮想通貨など）


● オシレーター表示

  - Green Line: EMA平滑化ウィリアムズ%R

  - Main Line: ストキャスティクス%K（-100〜0にシフト）

  - Signal Line: ストキャスティクス%D（-100〜0にシフト）


● ビジュアルシグナル

  - 買いシグナル：価格の下に矢印表示

  - 売りシグナル：価格の上に矢印表示

  - 時間足ごとに異なる色で表示


● アラート機能

  - ポップアップアラート（サウンド付き）

  - プッシュ通知（オプション）

  - 各時間足で独立したアラート発生



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【シグナルの色】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 上位足（デフォルト: H1）

  - 買いシグナル: 緑色の矢印（↑）

  - 売りシグナル: 赤色の矢印（↓）


▼ 中位足（デフォルト: M15）

  - 買いシグナル: 青色の矢印（↑）

  - 売りシグナル: 紫色の矢印（↓）


▼ 下位足（デフォルト: M1）

  - 買いシグナル: 青色のダイヤ（◆）

  - 売りシグナル: 赤色のダイヤ（◆）



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【パラメーター】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


■ 時間足設定

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ TF_High      │ 上位足（デフォルト: H1）         │

│ TF_Mid       │ 中位足（デフォルト: M15）        │

│ TF_Low       │ 下位足（デフォルト: M1）         │

└─────────────────────────────────────────────────┘

※ PERIOD_CURRENTに設定すると、その時間足は無効になります


■ オシレーター設定

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ WPR_Period   │ ウィリアムズ%R期間（デフォルト: 50）│

│ EMA_Period   │ EMA平滑化期間（デフォルト: 5）   │

│ Stoch_K      │ ストキャス%K（デフォルト: 5）    │

│ Stoch_D      │ ストキャス%D（デフォルト: 3）    │

│ Stoch_Slowing│ スローイング（デフォルト: 3）    │

└─────────────────────────────────────────────────┘


■ ダイバージェンス設定

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ DivStoch_K   │ ダイバ用ストキャス%K（デフォルト: 14）│

│ DivStoch_D   │ ダイバ用ストキャス%D（デフォルト: 3）│

│ DivStoch_Slowing │ スローイング（デフォルト: 3） │

│ LookbackBars │ ルックバック期間（デフォルト: 30）│

│ PivotLeftBars│ ピボット左バー数（デフォルト: 5）│

│ PivotRightBars│ ピボット右バー数（デフォルト: 1）│

│ MinStochDiff │ 最小ストキャス差（デフォルト: 10）│

└─────────────────────────────────────────────────┘


■ フィルター設定

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ BuyGreenMax  │ 買い: Green Line上限（デフォルト: -75）│

│ BuyMainMin   │ 買い: Main Line下限（デフォルト: -80）│

│ SellGreenMin │ 売り: Green Line下限（デフォルト: -25）│

│ SellMainMax  │ 売り: Main Line上限（デフォルト: -20）│

└─────────────────────────────────────────────────┘


■ アラート設定

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ AlertOn      │ ポップアップアラート（デフォルト: ON）│

│ PushOn       │ プッシュ通知（デフォルト: OFF）  │

│ ArrowOffset  │ 矢印オフセット（デフォルト: 15pips）│

└─────────────────────────────────────────────────┘



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【使い方】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


1. インジケーターをチャートに適用

2. お好みの時間足を設定（上位・中位・下位）

3. ダイバージェンスシグナルを待つ


▼ 買いシグナル条件:

  - 強気ダイバージェンス検出（価格は安値切り下げ＋ストキャスは安値切り上げ）

  - Green Line ≤ -75（売られ過ぎゾーン）

  - Main Line ≥ -80（売られ過ぎゾーン）


▼ 売りシグナル条件:

  - 弱気ダイバージェンス検出（価格は高値切り上げ＋ストキャスは高値切り下げ）

  - Green Line ≥ -25（買われ過ぎゾーン）

  - Main Line ≤ -20（買われ過ぎゾーン）



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【推奨設定】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ スキャルピング（1〜5分足チャート）

  - TF_High: H1

  - TF_Mid: M15

  - TF_Low: M1


▼ デイトレード（15〜30分足チャート）

  - TF_High: H4

  - TF_Mid: H1

  - TF_Low: M15


▼ スイングトレード（1時間〜4時間足チャート）

  - TF_High: D1

  - TF_Mid: H4

  - TF_Low: H1



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【インストール方法】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


1. "Raifuku_MTF_Divergence.mq5"を以下にコピー:

   [MT5データフォルダ]\MQL5\Indicators\


2. MetaTrader 5を再起動、またはナビゲーターを更新


3. インジケーターをチャートにドラッグ＆ドロップ


4. パラメーターを設定してOKをクリック



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【注意事項】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


● チャートの時間足は、下位足設定以下にしてください


● シグナルは確定足（クローズ済み）でのみ発生します


● 適切なリスク管理を行ってください。本インジケーターは利益を保証するものではありません


● 他の分析手法と組み合わせてご使用ください



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【バージョン履歴】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


v5.31 - 各時間足で独立したアラート機能

v5.30 - ATR正規化ダイバージェンス検出


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright (c) Hirozo - All Rights Reserved

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


