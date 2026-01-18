Raifuku Semi Auto Manager

Produktname

Hirozo Semi Auto Manager v5.41

Der ultimative Assistent für den diskretionären Handel: Automatisieren Sie Ihre Exits & Money Management -

[Übersicht]

"Ich hatte einen perfekten Einstieg, zögerte aber mit der Gewinnmitnahme und landete beim Breakeven."

"Ich konnte einen Stop Loss nicht auslösen und habe einen großen Verlust erlitten."

Hirozo Semi Auto Manager löst diese häufigen Probleme von Tradern.

Alles, was Sie tun müssen, ist auf die Schaltfläche "Kaufen" oder "Verkaufen" zu klicken. Dieses Tool übernimmt alle komplexen Berechnungen, die Ausstiegslogik und das Geldmanagement für Sie.

[Hauptmerkmale von v5.41]

1. Erweiterte Auto-Exit-Logik (TP/SL)

Unterstützt nicht nur feste Pips, sondern auch erweiterte Exits, die auf Indikatoren basieren.

7 Gewinnmitnahme-Modi: RSI / PIPS / MONEY / LINE / EMA Touch / STOCH / RAIFUKU (WPR+EMA)

5 Stop-Loss-Modi: PIPS / MONEY / LINE / STOCH / RAIFUKU

"Raifuku"-Logik: Verwendet eine einzigartige Kombination aus WPR (Williams' %R) und EMA, um eine Marktüberhitzung zu erkennen und zum optimalen Zeitpunkt auszusteigen.

2. Risikobasierte Lotberechnung

Berechnen Sie sofort die perfekte Lotgröße auf der Grundlage Ihrer Risikobereitschaft.

Das Tool berechnet die Losgröße automatisch auf der Grundlage Ihres Risikoprozentsatzes und des SL-Abstands. Dies gewährleistet ein professionelles Geldmanagement bei jedem Handel.

3. RR (Risk:Reward) Auto Line

Wenn der RR-Modus eingeschaltet ist, erscheinen SL- und TP-Linien automatisch beim Einstieg.

Ziehen Sie einfach die SL-Linie auf dem Chart, und die TP-Linie passt sich automatisch an, um das von Ihnen festgelegte Risiko:Gewinn-Verhältnis (z. B. 1:2) beizubehalten.

4. Automatisierte Mittelwertbildung & Pyramiding

Averaging (Nanpin): Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, fügt der EA in bestimmten Abständen automatisch Positionen hinzu, um Ihren durchschnittlichen Einstiegskurs anzupassen.

Pyramiding:Der EA platziert automatisch Stop-Orders, um Ihre Gewinnpositionen während starker Trends zu ergänzen und so die potenziellen Gewinne zu maximieren.

5. Leistungsstarkes Control Panel

Verwalten Sie alles von einem schlanken On-Chart-Panel aus.

Ein-Klick-Einstieg, Alle schließen und Teilweise schließen.

Funktion zur teilweisen Schließung: Sortieren und schließen Sie Positionen auf der Grundlage des Gewinns (meiste/letzte) oder der Zeit (älteste/neueste).

Hochgeschwindigkeitsausführung: Asynchrone Logik für sofortige Reaktion.

[Flexible Einstellungen]

Magic Number Management (kann manuelle Trades oder spezifische EA Trades verwalten).

Einstellbare Zeiträume für alle Indikatoren (RSI, Stoch, WPR, EMA).

Anpassbare Panel-Farben und -Positionen.

[Empfohlen für]

Händler, die gut im Einstieg sind, aber Probleme mit dem Ausstieg haben.

Teilzeit-Händler, die die Charts nicht 24/7 überwachen können.

Händler, die Emotionen ausschalten und strenge Geldmanagementregeln durchsetzen wollen.

[Haftungsausschluss]

Der Forex-Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Bitte testen Sie zuerst auf einem Demokonto, um die Funktionen zu verstehen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für eventuelle Verluste.