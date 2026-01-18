Raifuku MTF Divergence Sign tool

Nombre del Producto

Raifuku MTF Divergence v5.31

~ La Fusión de la Divergencia Multi-Tiempo y la Lógica "Raifuku" ~

Frase clave

Detecta "Distorsiones" del Mercado a través de 3 marcos de tiempo instantáneamente.

Identifique los verdaderos puntos de reversión filtrando las Divergencias con la lógica única del ATR y el Oscilador patentado "Raifuku".

[ Resumen]

Este indicador es una herramienta de alto rendimiento diseñada para monitorizar la "Divergencia" (una poderosa señal de inversión favorecida por los operadores profesionales) a través de tres marcos temporales diferentes (MTF) simultáneamente.

Al integrar la "Lógica Raifuku" exclusiva del desarrollador Hirozo (WPR suavizada por EMA) como filtro, las señales falsas se reducen drásticamente.

[Características principales]

Sistema de monitorización triple (vigilancia en 3 marcos temporales) Supervisa las divergencias en los plazos superior (por ejemplo, H1), medio (por ejemplo, M15) e inferior (por ejemplo, M1) simultáneamente en un solo gráfico.

Las oportunidades detectadas se muestran con flechas de colores distintos para cada marco temporal, lo que permite reconocerlas al instante. Lógica de alta precisión con filtro de volatilidad ATR No se limita a buscar simples "máximos más altos" o "mínimos más bajos".

El algoritmo incorpora ATR (Average True Range) para evaluar la "fuerza del movimiento del precio". Sólo las actualizaciones significativas del precio se aceptan como divergencias válidas, ignorando el ruido. Filtro único: "Línea "Raifuku Muestra la "Línea Verde" (WPR suavizada por EMA) y las "Líneas Principal/Señal" basadas en estocásticos en la subventana.

Aunque se produzca una divergencia, la señal se filtra a menos que las "Líneas Raifuku" se encuentren en zonas específicas de sobrecompra/sobreventa. Esto evita entradas arriesgadas en contra de la tendencia durante un impulso fuerte. Claridad visual y notificaciones Gráfico principal: flechas claras que indican los puntos de entrada.

Sub-ventana: Tres líneas que visualizan el sobrecalentamiento del mercado y el impulso.

Alertas y notificacionespush: No pierda ni una oportunidad con las alertas sonoras instantáneas y las notificaciones push para móviles.

[Parámetros]

TimeFrame Settings: Seleccione libremente los 3 timeframes (High/Mid/Low) que desea monitorizar.

Ajustes de Oscilador: Ajuste los periodos para WPR, EMA, y Estocástico para afinar la sensibilidad.

Ajustes de divergencia : Ajuste la detección de divergencias (barras Lookback, fuerza Pivot, etc.).

Ajustes de filtro: Personalice los niveles de umbral de "Sobrecompra/sobreventa" para activar las señales.

[Recomendado para]

Traders que quieran captar condiciones Multi-Timeframe sin cambiar de gráfico.

Traders que buscan dominar la operativa contra-tendencia usando Divergencia.

Scalpers y Day Traders que buscan señales de entrada de alta precisión.

Usuarios de "Hirozo Semi Auto Manager" (EA) que quieran construir un sistema de trading semi-automatizado completo.

[ Descargo de responsabilidad]

Operar en Forex implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, pruebe primero en una cuenta Demo.





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Raifuku MTF Divergence v5.31 para MT5

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Overview】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Este indicador detecta la divergencia estocástica a través de múltiples marcos de tiempo (MTF) y muestra señales en el gráfico.





Utiliza la detección de divergencia normalizada por ATR para identificar puntos de reversión de alta probabilidad independientemente del instrumento o las condiciones del mercado.





Cada marco temporal (superior/medio/inferior) genera alertas independientes cuando se detecta una divergencia.









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Características】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





● Detección de divergencia en múltiples marcos temporales

- Monitorea 3 marcos de tiempo simultáneamente (Superior/Medio/Inferior).

- Cada marco de tiempo se puede activar / desactivar de forma independiente





● Detección normalizada por ATR

- Los movimientos de precios son normalizados por ATR para señales consistentes

- Funciona en todos los instrumentos (Forex, Oro, Crypto, etc.)





Visualización del oscilador

- Línea Verde: EMA-smoothed Williams %R

- Línea principal: Estocástico %K (desplazado al rango -100~0)

- Línea de señal: Estocástico %D (desplazado al rango -100~0)





Señales visuales

- Flechas de compra mostradas por debajo del precio

- Flechas de venta por encima del precio

- Diferentes colores para cada marco de tiempo





Sistema de alertas

- Alertas emergentes con sonido

- Notificaciones push (opcional)

- Alertas independientes para cada marco temporal









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Signal Colors】 (Colores de señal)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▼ Marco de tiempo superior (Predeterminado: H1)

- Señal de compra: Flecha Verde (↑)

- Señal de Venta: Flecha roja (↓)





Marco temporal medio (por defecto: M15)

- Señal de compra: Flecha Azul (↑)

- Señal de venta: Flecha Violeta (↓)





▼ Marco temporal inferior (por defecto: M1)

- Señal de Compra: Diamante Azul (◆)

- Señal de Venta: Diamante Rojo (◆)









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Parameters】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





■ Ajustes de marco de tiempo

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ TF_High │ Marco temporal superior (Por defecto: H1) │

│ TF_Mid │ Marco temporal medio (por defecto: M15) │ TF_High │ TF_Mid │ TF_Mid │ Marco temporal medio (por defecto: M15)

│ TF_Low │ Marco temporal inferior (por defecto: M1) │ TF_Low

└─────────────────────────────────────────────────┘

* Establecer en PERIOD_CURRENT para desactivar ese marco de tiempo.





■ Configuración del oscilador

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ WPR_Period │ Williams %R Period (Default: 50) │

│ EMA_Period │ Periodo de suavizado de EMA (Predeterminado: 5)│

│ Stoch_K │ Estocástico %K (Predeterminado: 5) │ Estocástico %K (Predeterminado: 4)

Estoc_D │ Estocástico %D (Predeterminado: 3) │ Estoc_Slowing

│ Stoch_Slowing│ Desaceleración estocástica (Predeterminado: 3) │

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Ajustes de Divergencia

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ DivStoch_K │ Divergencia Stoch %K (Predeterminado: 14)│

│ DivStoch_D │ Divergence Stoch %D (Predeterminado: 3) │ DivStoch_D │ Divergence Stoch %D (Predeterminado: 3)

│ DivStoch_Slowing │ Ralentización (Predeterminado: 3) │ Retroceso

│ LookbackBars │ Período de retrospección (Predeterminado: 30) │ PivotLeft

│ PivotLeftBars│ Barras de pivote a la izquierda (Predeterminado: 5) │ Pivote a la izquierda (Predeterminado: 5)

│ PivotRightBars│ Pivotar barras derechas (Por defecto: 1) │

│ MinStochDiff │ Min Stoch Difference (Predeterminado:10)│

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Ajustes de filtro

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ BuyGreenMax │ Buy: Línea Verde Max (Predeterminado:-75)│

│ BuyMainMin │ Buy: Main Line Min (Por defecto: -80)│

│ SellGreenMin │ Sell: Línea verde mín. (Predeterminado: -25)│ Sell: Línea verde mín.

│ SellMainMax │ Vender: línea principal máx. (Predeterminado:-20)│

└─────────────────────────────────────────────────┘





■ Ajustes de alerta

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ AlertaOn │ Activar alerta emergente (Por defecto: ON) │

│ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF) │ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF) │ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF)

│ ArrowOffset │ Distancia de flecha en pips (Def: 15) │

└─────────────────────────────────────────────────┘









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Cómo Usar】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Aplique el indicador a su gráfico

2. Establezca los marcos de tiempo que prefiera (superior/medio/inferior)

3. Espere las señales de divergencia





▼ Condiciones de señal de compra:

- Divergencia alcista detectada (precio más bajo + stoch más alto)

- Línea verde ≤ -75 (zona de sobreventa)

- Línea principal ≥ -80 (zona de sobreventa)





▼ Condiciones de señal de venta:

- Divergencia bajista detectada (precio más alto + stoch más bajo)

- Línea Verde ≥ -25 (zona de sobrecompra)

- Línea principal ≤ -20 (zona de sobrecompra)









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Configuración recomendada】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▼ Scalping (gráfico 1-5 min)

- TF_High: H1

- TF_Mid: M15

- TF_Low: M1





Day Trading (gráfico de 15-30 minutos)

- TF_Alto: H4

- TF_Mid: H1

- TF_Low: M15





Swing Trading (gráfico H1-H4)

- TF_High: D1

- TF_Mid: H4

- TF_Low: H1









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Instalación】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Copiar "Raifuku_MTF_Divergence.mq5" a:

[Carpeta de datos MT5]\MQL5\Indicators\





2. Reinicia MetaTrader 5 o actualiza el Navegador





3. Arrastre el indicador a su gráfico





4. Configure los parámetros y haga clic en OK









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Notas Importantes】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





● El marco de tiempo del gráfico debe ser igual o menor que la configuración MTF más baja





● Las señales se generan sólo en barras confirmadas (cerradas)





● Utilice una gestión adecuada del riesgo: este indicador no garantiza beneficios





● Se recomienda combinar con otros métodos de análisis









━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Historial de versiones】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





v5.31 - Alertas independientes para cada marco de tiempo

v5.30 - Detección de divergencia normalizada por ATR



