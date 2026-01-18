Raifuku MTF Divergence Sign tool
- Indicadores
- Hiroshi Shiitani
- Versión: 5.32
- Activaciones: 5
Nombre del Producto
Raifuku MTF Divergence v5.31
~ La Fusión de la Divergencia Multi-Tiempo y la Lógica "Raifuku" ~
Frase clave
Detecta "Distorsiones" del Mercado a través de 3 marcos de tiempo instantáneamente.
Identifique los verdaderos puntos de reversión filtrando las Divergencias con la lógica única del ATR y el Oscilador patentado "Raifuku".
[ Resumen]
Este indicador es una herramienta de alto rendimiento diseñada para monitorizar la "Divergencia" (una poderosa señal de inversión favorecida por los operadores profesionales) a través de tres marcos temporales diferentes (MTF) simultáneamente.
Al integrar la "Lógica Raifuku" exclusiva del desarrollador Hirozo (WPR suavizada por EMA) como filtro, las señales falsas se reducen drásticamente.
[Características principales]
-
Sistema de monitorización triple (vigilancia en 3 marcos temporales)
-
Supervisa las divergencias en los plazos superior (por ejemplo, H1), medio (por ejemplo, M15) e inferior (por ejemplo, M1) simultáneamente en un solo gráfico.
-
Las oportunidades detectadas se muestran con flechas de colores distintos para cada marco temporal, lo que permite reconocerlas al instante.
-
-
Lógica de alta precisión con filtro de volatilidad ATR
-
No se limita a buscar simples "máximos más altos" o "mínimos más bajos".
-
El algoritmo incorpora ATR (Average True Range) para evaluar la "fuerza del movimiento del precio". Sólo las actualizaciones significativas del precio se aceptan como divergencias válidas, ignorando el ruido.
-
-
Filtro único: "Línea "Raifuku
-
Muestra la "Línea Verde" (WPR suavizada por EMA) y las "Líneas Principal/Señal" basadas en estocásticos en la subventana.
-
Aunque se produzca una divergencia, la señal se filtra a menos que las "Líneas Raifuku" se encuentren en zonas específicas de sobrecompra/sobreventa. Esto evita entradas arriesgadas en contra de la tendencia durante un impulso fuerte.
-
-
Claridad visual y notificaciones
-
Gráfico principal:flechas claras que indican los puntos de entrada.
-
Sub-ventana: Tres líneas que visualizan el sobrecalentamiento del mercado y el impulso.
-
Alertas y notificacionespush: No pierda ni una oportunidad con las alertas sonoras instantáneas y las notificaciones push para móviles.
-
[Parámetros]
-
TimeFrame Settings:Seleccione libremente los 3 timeframes (High/Mid/Low) que desea monitorizar.
-
Ajustes de Oscilador: Ajuste los periodos para WPR, EMA, y Estocástico para afinar la sensibilidad.
-
Ajustes dedivergencia : Ajuste la detección de divergencias (barras Lookback, fuerza Pivot, etc.).
-
Ajustes de filtro: Personalice los niveles de umbral de "Sobrecompra/sobreventa" para activar las señales.
[Recomendado para]
-
Traders que quieran captar condiciones Multi-Timeframe sin cambiar de gráfico.
-
Traders que buscan dominar la operativa contra-tendencia usando Divergencia.
-
Scalpers y Day Traders que buscan señales de entrada de alta precisión.
-
Usuarios de "Hirozo Semi Auto Manager" (EA) que quieran construir un sistema de trading semi-automatizado completo.
[ Descargo de responsabilidad]
Operar en Forex implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, pruebe primero en una cuenta Demo.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Raifuku MTF Divergence v5.31 para MT5
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Overview】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Este indicador detecta la divergencia estocástica a través de múltiples marcos de tiempo (MTF) y muestra señales en el gráfico.
Utiliza la detección de divergencia normalizada por ATR para identificar puntos de reversión de alta probabilidad independientemente del instrumento o las condiciones del mercado.
Cada marco temporal (superior/medio/inferior) genera alertas independientes cuando se detecta una divergencia.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Características】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● Detección de divergencia en múltiples marcos temporales
- Monitorea 3 marcos de tiempo simultáneamente (Superior/Medio/Inferior).
- Cada marco de tiempo se puede activar / desactivar de forma independiente
● Detección normalizada por ATR
- Los movimientos de precios son normalizados por ATR para señales consistentes
- Funciona en todos los instrumentos (Forex, Oro, Crypto, etc.)
Visualización del oscilador
- Línea Verde: EMA-smoothed Williams %R
- Línea principal: Estocástico %K (desplazado al rango -100~0)
- Línea de señal: Estocástico %D (desplazado al rango -100~0)
Señales visuales
- Flechas de compra mostradas por debajo del precio
- Flechas de venta por encima del precio
- Diferentes colores para cada marco de tiempo
Sistema de alertas
- Alertas emergentes con sonido
- Notificaciones push (opcional)
- Alertas independientes para cada marco temporal
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Signal Colors】 (Colores de señal)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Marco de tiempo superior (Predeterminado: H1)
- Señal de compra: Flecha Verde (↑)
- Señal de Venta: Flecha roja (↓)
Marco temporal medio (por defecto: M15)
- Señal de compra: Flecha Azul (↑)
- Señal de venta: Flecha Violeta (↓)
▼ Marco temporal inferior (por defecto: M1)
- Señal de Compra: Diamante Azul (◆)
- Señal de Venta: Diamante Rojo (◆)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Parameters】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Ajustes de marco de tiempo
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ TF_High │ Marco temporal superior (Por defecto: H1) │
│ TF_Mid │ Marco temporal medio (por defecto: M15) │ TF_High │ TF_Mid │ TF_Mid │ Marco temporal medio (por defecto: M15)
│ TF_Low │ Marco temporal inferior (por defecto: M1) │ TF_Low
└─────────────────────────────────────────────────┘
* Establecer en PERIOD_CURRENT para desactivar ese marco de tiempo.
■ Configuración del oscilador
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ WPR_Period │ Williams %R Period (Default: 50) │
│ EMA_Period │ Periodo de suavizado de EMA (Predeterminado: 5)│
│ Stoch_K │ Estocástico %K (Predeterminado: 5) │ Estocástico %K (Predeterminado: 4)
Estoc_D │ Estocástico %D (Predeterminado: 3) │ Estoc_Slowing
│ Stoch_Slowing│ Desaceleración estocástica (Predeterminado: 3) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ Ajustes de Divergencia
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ DivStoch_K │ Divergencia Stoch %K (Predeterminado: 14)│
│ DivStoch_D │ Divergence Stoch %D (Predeterminado: 3) │ DivStoch_D │ Divergence Stoch %D (Predeterminado: 3)
│ DivStoch_Slowing │ Ralentización (Predeterminado: 3) │ Retroceso
│ LookbackBars │ Período de retrospección (Predeterminado: 30) │ PivotLeft
│ PivotLeftBars│ Barras de pivote a la izquierda (Predeterminado: 5) │ Pivote a la izquierda (Predeterminado: 5)
│ PivotRightBars│ Pivotar barras derechas (Por defecto: 1) │
│ MinStochDiff │ Min Stoch Difference (Predeterminado:10)│
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ Ajustes de filtro
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ BuyGreenMax │ Buy: Línea Verde Max (Predeterminado:-75)│
│ BuyMainMin │ Buy: Main Line Min (Por defecto: -80)│
│ SellGreenMin │ Sell: Línea verde mín. (Predeterminado: -25)│ Sell: Línea verde mín.
│ SellMainMax │ Vender: línea principal máx. (Predeterminado:-20)│
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ Ajustes de alerta
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ AlertaOn │ Activar alerta emergente (Por defecto: ON) │
│ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF) │ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF) │ PushOn │ Habilitar notificación push (OFF)
│ ArrowOffset │ Distancia de flecha en pips (Def: 15) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Cómo Usar】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Aplique el indicador a su gráfico
2. Establezca los marcos de tiempo que prefiera (superior/medio/inferior)
3. Espere las señales de divergencia
▼ Condiciones de señal de compra:
- Divergencia alcista detectada (precio más bajo + stoch más alto)
- Línea verde ≤ -75 (zona de sobreventa)
- Línea principal ≥ -80 (zona de sobreventa)
▼ Condiciones de señal de venta:
- Divergencia bajista detectada (precio más alto + stoch más bajo)
- Línea Verde ≥ -25 (zona de sobrecompra)
- Línea principal ≤ -20 (zona de sobrecompra)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Configuración recomendada】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Scalping (gráfico 1-5 min)
- TF_High: H1
- TF_Mid: M15
- TF_Low: M1
Day Trading (gráfico de 15-30 minutos)
- TF_Alto: H4
- TF_Mid: H1
- TF_Low: M15
Swing Trading (gráfico H1-H4)
- TF_High: D1
- TF_Mid: H4
- TF_Low: H1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Instalación】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Copiar "Raifuku_MTF_Divergence.mq5" a:
[Carpeta de datos MT5]\MQL5\Indicators\
2. Reinicia MetaTrader 5 o actualiza el Navegador
3. Arrastre el indicador a su gráfico
4. Configure los parámetros y haga clic en OK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Notas Importantes】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● El marco de tiempo del gráfico debe ser igual o menor que la configuración MTF más baja
● Las señales se generan sólo en barras confirmadas (cerradas)
● Utilice una gestión adecuada del riesgo: este indicador no garantiza beneficios
● Se recomienda combinar con otros métodos de análisis
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Historial de versiones】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
v5.31 - Alertas independientes para cada marco de tiempo
v5.30 - Detección de divergencia normalizada por ATR