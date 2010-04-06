Gold Pressure

Dieser Expert Advisor (EA) ist ein professionelles Handelswerkzeug, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es ist für hohe Leistung und Zuverlässigkeit optimiert und bietet eine breite Palette von anpassbaren Funktionen, um verschiedenen Handelsstilen und Präferenzen gerecht zu werden. Der EA ist vollständig automatisiert und funktioniert nahtlos unter verschiedenen Marktbedingungen.

Beispieltest: XAUUSD, M15, Zeitraum 2023.01.01 - 2026.01.17, Mindesteinlage 300 USD , Hebelwirkung 1:500, Modellierung: 1-minütiger OHLC.

Die Backtest-Ergebnisse hängen von der Ausführung des Brokers, dem Spread, der Slippage und den gewählten Parametern ab; die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Hauptmerkmale:

Flexibles Money Management:

Beinhaltet sowohl feste Losgrößen als auch dynamische Losgrößen, die auf dem Kontostand basieren und ein angemessenes Risikomanagement gewährleisten.

Fortschrittliches Handelsmanagement: Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Trailing-Stop und Break-even-Funktionalität zur Gewinnmaximierung. Multi-Level-Grid-Trading mit anpassbaren Parametern.

Sitzungs- und Zeitkontrolle: Vermeidet den Handel an Wochenenden oder zu bestimmten Zeiten. Beenden Sie Trades am Ende des Tages oder vor dem Wochenende.

Nachrichtenfilter (optional):

Nutzt die MT5 Kalender-API, um den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse zu vermeiden und somit sicherere Handelsentscheidungen zu treffen.

Integration von Indikatoren: Arbeitet mit benutzerdefinierten Indikatoren für eine verbesserte Signalerzeugung. Integrierte Unterstützung für Heiken Ashi und CCI Indikatoren.

Benutzerfreundliches Interface: Zeigt Echtzeit-Kontostatistiken und Handelsinformationen direkt auf dem Chart an. Sauberes und intuitives Design für einfache Parameteranpassungen.



Warum sollten Sie sich für diesen EA entscheiden?

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Flexibilität und Sicherheit schätzen. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, der EA bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie zur Optimierung Ihrer Handelsleistung benötigen.

Wichtige Hinweise:

Dieser EA ist vollständig eigenständig und benötigt keine externen Dateien.

Er ist mit allen wichtigen Währungspaaren und Zeitrahmen kompatibel.

Backtested und optimiert für konsistente Leistung.

Haftungsausschluss:

Trading birgt Risiken. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie diesen EA verantwortungsbewusst und sorgen Sie für ein angemessenes Risikomanagement.