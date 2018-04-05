Gold Pressure

Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5. Está optimizado para un alto rendimiento y fiabilidad, ofreciendo una amplia gama de características personalizables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias. El EA está totalmente automatizado y opera sin problemas en diversas condiciones de mercado.

Ejemplo de prueba: XAUUSD, M15, periodo 2023.01.01 - 2026.01.17, depósito mínimo 300 USD , apalancamiento 1:500, modelado: OHLC de 1 minuto.

, apalancamiento 1:500, modelado: OHLC de 1 minuto. Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen de la ejecución del broker, el spread, el deslizamiento y los parámetros elegidos; el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.



Características principales:

Gestión monetaria flexible:

Incluye tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote dinámicos basados en el saldo de la cuenta, lo que garantiza una gestión adecuada del riesgo.

Gestión avanzada de operaciones: Niveles configurables de stop-loss y take-profit. Trailing stop y función de punto muerto para maximizar los beneficios. Operativa multinivel con parámetros personalizables.

Control de sesión y hora: Evita operar durante los fines de semana u horas concretas. Salga de las operaciones al final del día o antes del fin de semana.

Filtro de Noticias (Opcional):

Utiliza la API del Calendario de MT5 para evitar operar durante eventos noticiosos de alto impacto, asegurando decisiones de trading más seguras.

Integración de indicadores: Trabaja con indicadores personalizados para mejorar la generación de señales. Incluye soporte integrado para los indicadores Heiken Ashi y CCI.

Interfaz fácil de usar: Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real e información de las operaciones directamente en el gráfico. Diseño limpio e intuitivo para un fácil ajuste de los parámetros.



¿Por qué elegir este EA?

Este EA está diseñado para operadores que valoran la precisión, la flexibilidad y la seguridad. Si usted es un principiante o un operador experimentado, la EA proporciona las herramientas que necesita para optimizar su rendimiento comercial.

Notas Importantes:

Este EA es totalmente autónomo y no requiere archivos externos.

Es compatible con los principales pares de divisas y marcos temporales.

Probado y optimizado para un rendimiento consistente.

Descargo de responsabilidad:

Trading implica riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA de forma responsable y asegúrese una gestión adecuada del riesgo.