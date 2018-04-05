Gold Pressure
- Asesores Expertos
- Mohammad Reza Rezaei
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5. Está optimizado para un alto rendimiento y fiabilidad, ofreciendo una amplia gama de características personalizables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias. El EA está totalmente automatizado y opera sin problemas en diversas condiciones de mercado.
- Ejemplo de prueba: XAUUSD, M15, periodo 2023.01.01 - 2026.01.17, depósito mínimo 300 USD, apalancamiento 1:500, modelado: OHLC de 1 minuto.
- Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen de la ejecución del broker, el spread, el deslizamiento y los parámetros elegidos; el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Características principales:
-
Gestión monetaria flexible:
Incluye tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote dinámicos basados en el saldo de la cuenta, lo que garantiza una gestión adecuada del riesgo.
-
Gestión avanzada de operaciones:
- Niveles configurables de stop-loss y take-profit.
- Trailing stop y función de punto muerto para maximizar los beneficios.
- Operativa multinivel con parámetros personalizables.
-
Control de sesión y hora:
- Evita operar durante los fines de semana u horas concretas.
- Salga de las operaciones al final del día o antes del fin de semana.
-
Filtro de Noticias (Opcional):
Utiliza la API del Calendario de MT5 para evitar operar durante eventos noticiosos de alto impacto, asegurando decisiones de trading más seguras.
-
Integración de indicadores:
- Trabaja con indicadores personalizados para mejorar la generación de señales.
- Incluye soporte integrado para los indicadores Heiken Ashi y CCI.
-
Interfaz fácil de usar:
- Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real e información de las operaciones directamente en el gráfico.
- Diseño limpio e intuitivo para un fácil ajuste de los parámetros.
¿Por qué elegir este EA?
Este EA está diseñado para operadores que valoran la precisión, la flexibilidad y la seguridad. Si usted es un principiante o un operador experimentado, la EA proporciona las herramientas que necesita para optimizar su rendimiento comercial.
Notas Importantes:
- Este EA es totalmente autónomo y no requiere archivos externos.
- Es compatible con los principales pares de divisas y marcos temporales.
- Probado y optimizado para un rendimiento consistente.
Descargo de responsabilidad:
Trading implica riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA de forma responsable y asegúrese una gestión adecuada del riesgo.