Gold Pressure

Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5. Está optimizado para un alto rendimiento y fiabilidad, ofreciendo una amplia gama de características personalizables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias. El EA está totalmente automatizado y opera sin problemas en diversas condiciones de mercado.

  • Ejemplo de prueba: XAUUSD, M15, periodo 2023.01.01 - 2026.01.17, depósito mínimo 300 USD, apalancamiento 1:500, modelado: OHLC de 1 minuto.
  • Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen de la ejecución del broker, el spread, el deslizamiento y los parámetros elegidos; el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.


Características principales:

  • Gestión monetaria flexible:
    Incluye tanto tamaños de lote fijos como tamaños de lote dinámicos basados en el saldo de la cuenta, lo que garantiza una gestión adecuada del riesgo.

  • Gestión avanzada de operaciones:

    • Niveles configurables de stop-loss y take-profit.
    • Trailing stop y función de punto muerto para maximizar los beneficios.
    • Operativa multinivel con parámetros personalizables.

  • Control de sesión y hora:

    • Evita operar durante los fines de semana u horas concretas.
    • Salga de las operaciones al final del día o antes del fin de semana.

  • Filtro de Noticias (Opcional):
    Utiliza la API del Calendario de MT5 para evitar operar durante eventos noticiosos de alto impacto, asegurando decisiones de trading más seguras.

  • Integración de indicadores:

    • Trabaja con indicadores personalizados para mejorar la generación de señales.
    • Incluye soporte integrado para los indicadores Heiken Ashi y CCI.

  • Interfaz fácil de usar:

    • Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real e información de las operaciones directamente en el gráfico.
    • Diseño limpio e intuitivo para un fácil ajuste de los parámetros.

¿Por qué elegir este EA?
Este EA está diseñado para operadores que valoran la precisión, la flexibilidad y la seguridad. Si usted es un principiante o un operador experimentado, la EA proporciona las herramientas que necesita para optimizar su rendimiento comercial.

Notas Importantes:

  • Este EA es totalmente autónomo y no requiere archivos externos.
  • Es compatible con los principales pares de divisas y marcos temporales.
  • Probado y optimizado para un rendimiento consistente.

Descargo de responsabilidad:
Trading implica riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA de forma responsable y asegúrese una gestión adecuada del riesgo.


Productos recomendados
Diamond X
Vitalii Buriagin
Asesores Expertos
Un experto potente y profesional que le permite obtener beneficios estables con un riesgo mínimo. ¡IMPORTANTE! Las instrucciones (en la captura de pantalla) muestran la configuración de EURUSD. ¡Las configuraciones para otros pares de divisas se optimizarán y agregarán en el futuro! ¡IMPORTANTE! La frecuencia de apertura de ofertas puede ser de 1 en unos pocos días a 5 en 1 día. ¡Depende directamente del estado del mercado y del algoritmo para buscar señales de entrada! ¡IMPORTANTE! Recomendamos
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Envelopes y RSI Scalper EA Presentamos el Envelopes & RSI Scalper EA, un asesor experto de vanguardia diseñado para realizar operaciones precisas y de alta frecuencia utilizando indicadores técnicos avanzados y técnicas inteligentes de gestión de riesgos. Características principales: Integración del Indicador Envelopes: El EA aprovecha el indicador Envelopes para identificar puntos óptimos de entrada y salida. Al detectar los niveles de precios en relación con las bandas de medias móviles, e
Emperor Trend Dominator EA MT5
Zyad Nhra
Asesores Expertos
Lanzamos Emperor Trend Dominator EA, la solución comercial automatizada definitiva que revolucionará su viaje comercial. Después de varios años de pruebas que cubren muchas brechas en el mercado, diseñado específicamente para el US30_SPOT con alta precisión e impulsado por tecnología de vanguardia, Emperor Trend Dominator EA es su puerta de entrada para acceder a un potencial confiable en el dinámico mundo de los mercados financieros. Presentamos una oferta por tiempo limitado: Emperor Trend,
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Asesores Expertos
Smart TrendGrid EA es un Asesor Experto profesional (Expert Advisor) diseñado para combinar la precisión del seguimiento de tendencias con la flexibilidad de un sistema basado en rejilla (grid) . Integra herramientas analíticas avanzadas y un control inteligente del riesgo para mantener consistencia y adaptabilidad en diferentes condiciones del mercado. El sistema identifica la tendencia principal del mercado utilizando indicadores como SuperTrend , mientras combina RSI , MACD y Bandas de Bolli
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Breakout Master Strategy — Asesor Experto de precisión, solo en largo, que aprovecha rupturas alcistas en índices y materias primas como el oro. Es el motor real detrás de la estrategia pública de Darwinex EWLT — dinero real, resultados reales, y ahora disponible para automatización en tu terminal de MetaTrader 5. Este no es un EA de grid ni de martingala. Es una estrategia basada en reglas, sustentada en la acción del precio y el momentum, diseñada para traders que valoran la consistencia, el c
GVolt
DRT Circle
4.36 (14)
Asesores Expertos
GVolt — Motor de rejilla dorada de precisión (sin martingala) GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente. Este EA se creó con un propósito sing
EA Secret Average Trade MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Secret Average Trade : este es un sistema revolucionario diferente a cualquier otro, la estrategia utiliza algoritmos como rejillas, promediado, cobertura y parcialmente utiliza algoritmos de martingala. El comercio se lleva a cabo en 17 pares de divisas simultáneamente y utiliza marcos de tiempo: 9. Trading totalmente automático con el cálculo de entradas basado en un sistema de varias Tendencias y también soporta el trading inverso. Ventajas Cierre parcial para reducir la carga del depósito.
Long Term Precision Scalper
Prashanth Ramanan
Asesores Expertos
Como su nombre indica, el scalper abre operaciones sólo cuando se cumplen condiciones precisas en el mercado basadas en estrictos criterios de entrada. Cuando las condiciones de mercado requeridas se cumplen, el EA abre múltiples operaciones compensando el tiempo no operado. Este EA está pensado para el funcionamiento a largo plazo, por lo que no opera con mucha frecuencia. Los puntos de entrada se calculan utilizando la acción del precio, el análisis de tendencias y el análisis de velas sin dep
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
Market Maverick IV
Themichl LLC
Asesores Expertos
Market Maverick IV es una herramienta de negociación inteligente diseñada tanto para operadores nuevos como experimentados. Automatiza las operaciones con una interfaz fácil de usar, empleando una sofisticada estrategia que combina las Bandas de Bollinger, el RSI y el ADX. El EA ofrece parámetros personalizables, análisis en múltiples marcos temporales y sincronización adaptativa. También hace hincapié en la gestión de riesgos con el tamaño de posición dinámica, salvaguardias de capital, y los
FREE
Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown
Tsuyoshi Uno
Asesores Expertos
Concepto Ex Profit & Low Drawdown (máximo beneficio con baja caída) Solo entra al mercado cuando tres de las “puertas” lineales seleccionadas se rompen simultáneamente . Mediante escalado compuesto del lote y trailing TP/SL controlado , busca hacer crecer las ganancias manteniendo el riesgo contenido. Características clave (según la especificación del código) Confluencia de señales lineales: Supervisión combinada de señales basadas en líneas; solo opera cuando se alcanza el umbral de coincidenci
Infinity Gold X
Pawan Kumar Sharma
Asesores Expertos
Infinity Gold X - XAUUSD (Oro) EA diseñado con precisión "Un disparo. Una operación. Una entrada de precisión". Infinity Gold X es un Asesor Experto diseñado con precisión para operadores de oro disciplinados que valoran el control, la estabilidad y la consistencia. Este sistema no persigue operaciones - espera la confirmación técnica perfecta y ataca sólo cuando la probabilidad está de su lado. Periodo de Backtest 2024-2025 , situación actual del mercado Optimizado y probado en datos histórico
Dynamic Trend Signal EA
Jacques Morne Murray
Asesores Expertos
Señal dinámica de tendencia EA Opere con la tendencia, no contra ella Dynamic Trend Signal EA es un robot de trading profesional y totalmente automatizado diseñado para capitalizar las tendencias del mercado. Utiliza una estrategia robusta basada en una combinación de indicadores técnicos clásicos para identificar y ejecutar operaciones de alta probabilidad, eliminando las conjeturas y la emoción de sus operaciones. Características principales Estrategia adaptativa: La lógica central del EA ajus
Optimised Wilders Trend Following
Andreas Alois Aigner
Asesores Expertos
## Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled ## Visión general El Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled es un sistema de trading avanzado para MetaTrader 5 que implementa una sofisticada estrategia de seguimiento de tendencias basada en los conceptos de Welles Wilder, mejorada con modernas técnicas de gestión de riesgos. Este EA combina múltiples características innovadoras para adaptarse a las condiciones cambiantes
Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
Mael Francois Claude Deman
Asesores Expertos
EA Estadístico de Reversión a la Media - ZScore + ADF + Cuantiles Dinámicos Este Asesor Experto implementa una robusta estrategia de trading de reversión a la media basada en técnicas estadísticas avanzadas. Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado mediante el análisis de las puntuaciones z, los diferenciales ajustados a la volatilidad, la estacionariedad y la vida media de las desviaciones de los precios. Ideal para operadores que buscan una ventaja cuantitativa en regím
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Asesores Expertos
Una estrategia de tendencia que utiliza una combinación de dos indicadores populares, las Bandas de Bollinger y el RSI, proporciona señales fiables. La lógica del asesor La entrada en una posición corta se lleva a cabo cuando el precio toca la banda superior de Bollinger, mientras que el indicador RSI debe estar en la zona de sobrecompra, es decir, por encima del nivel 70. La entrada en una posición larga se lleva a cabo cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger, mientras que el in
Take Your Profit
Aleksandr Rzhannikov
Asesores Expertos
Take Your Profit X3 MT5 Take your Profit es un Asesor Experto multidivisa totalmente automático que opera en el mercado Forex utilizando una estrategia de tendencia basada en una ruptura o rebote de una Media Móvil o Media Móvil Exponencial Doble con la posibilidad de colocar hasta tres tomas de beneficios en una operación. El EA se puede ejecutar en cualquier instrumento con cualquier TF, pero los mejores resultados se obtienen en TF: M30, H1, H4. La operación se abre fijando totalmente el prec
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Asesores Expertos
Descripción del producto Silver Trend Signal EA Pro es un Asesor Experto seguro de repintado construido alrededor del indicador Silver Trend Signal . El EA identifica automáticamente las señales de comercio y ejecuta órdenes sin intervención manual, ahorrando tiempo y errores de comercio basados en emociones. El EA prioriza la fiabilidad mediante la ejecución de operaciones sólo después de una barra cerrada confirmada , minimizando las señales falsas. Incluye funciones completas de gestión de
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Nota Importante: ¡Este Asesor Experto está diseñado para operadores avanzados a los que les gusta personalizar! Presentación de la cuadrícula ATR Bandas Midline tendencia Asesor Experto: Su Compañero de Trading Flexible ¿Es usted un trader que ama la precisión, la adaptabilidad y las estrategias de trading inteligentes? ¡Este Asesor Experto es su próxima herramienta de trading! Enfoque Estratégico: Este Asesor Experto utiliza un sofisticado mecanismo de negociación de cuadrícula combinado con b
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para BTCUSD (MT5) Información general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5. El EA está diseñado para operar el símbolo BTCUSD en el marco temporal M30 utilizando reglas internas predefinidas y parámetros configurables por el usuario. Una vez aplicado al gráfico, todas las operaciones se gestionan automáticamente según la configuración de entrada seleccionada. Condiciones de trading Símbolo: BTCUSD Timeframe: M30 Depósito
FREE
Prop Firm Friendly Range Breakout EA
Allen Delid
Asesores Expertos
PropFirm Friendly Range Breakout EA es un robot de trading sofisticado diseñado específicamente para entornos de prop firm. Funciona automáticamente: Estrategia principal : Identifica rangos de ruptura durante horas específicas (1:15-3:30 AM) Espera confirmación con cierres consecutivos de velas Ejecuta órdenes de compra/venta cuando el precio rompe el rango Añade órdenes limitadas opuestas para posibles retrocesos Funciones para Prop Firms : Gestión de riesgo inteligente con opción de capit
LibrabisEA
Miguel Kami Issobe Marques
Asesores Expertos
Librabis EA es un Asesor Experto robusto diseñado para utilizar una estrategia con una alta tasa de ganancias y características avanzadas de gestión de riesgos. Aprovechando las medias móviles para la identificación de tendencias, ofreciendo a los operadores precisión y flexibilidad. este EA asegura decisiones de trading controladas e informadas. Características principales: Filtros de Tendencia: Permite operar sólo en la dirección de una tendencia predefinida utilizando medias móviles. Trailing
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Alligator Trade X MT5 es un EA basado en Alligator. Parámetros de Alligator como Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1, Lipssperiod1 , Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2 , SellCandlestickShift2, SellShift3 y SellCandlestickShift3 pueden ser ajustados. Alligator Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Matrix On gitFlex
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Matrix en gitFlex es un robot de comercio en Forex . Este EA utilizando el método de Matemáticas y como se puede ver su nombre es Matrix que significa que mad de acuerdo por el algoritmo de Matemáticas. El sistema también puede trabajar con PC o VPS una latencia de hasta un máximo recomendado de 100ms. Analiza el mercado sin utilizar indicadores y patrones. Configuración : Pares que utilizo con EUR / USD En el marco de tiempo H1 y establecer el tamaño perdido a -1 para auto administrar su dine
Flag On gitFlex
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Flag On gitFlex es un sofisticado robot de trading desarrollado para el mercado Forex. Este Asesor Experto (EA) emplea metodologías matemáticas junto con un algoritmo de scalping para optimizar las estrategias de trading. Este sistema está diseñado para funcionar eficientemente tanto en ordenadores personales como en VPS (Servidores Privados Virtuales), con una latencia máxima recomendada de hasta 100ms. Funciona analizando la dinámica del mercado de forma independiente, sin depender de indicado
Delta On gitFlex
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
El EA Delta es uno de los Asesores Expertos MT4 más fiables, diseñado sin emplear estrategias arriesgadas como Martingala, grid trading, u otros métodos peligrosos de gestión del dinero. Puntos clave: Trading Multi-Pair: Compatible con CADCHF, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, AUDCHF Configuración sencilla: Sólo se requiere una configuración gráfica para gestionar todos los pares listados simultáneamente, simplificando el proceso. Fiabilidad probada: Probado extensivamente
Hamster EA MT4
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Ten en cuenta que el precio del EA cambiará cada 3 copias vendidas. Por lo tanto, el próximo precio será de 390 $ (solo quedan 2). El EA Hamster fue creado para mi cuenta real hace unos dos años, y en el transcurso de ese tiempo, he realizado continuas mejoras y correcciones de errores en el EA mientras ha estado en uso. A diferencia de otros EAs, el Hamster EA no se basa en métodos arriesgados como Martingale o grid trading. Es capaz de funcionar a través de múltiples gráficos, pero puede ser
Uni Pound Bot
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Este EA creado para GBPUSD en H1. La estrategia es una martingala. Ha sido probado desde 2015-01-01 hasta ahora en ICMarkets cuenta cruda. El depósito mínimo es de $ 1,000 y máximo no debe ser más de $ 10,000 porque es una martingala. Cuenta recomendada es ECN o crudo. es un cuero cabelludo EA tan seguro que la propagación sería materia. Tamaño del lote construido con el porcentaje (%) que significa que calcula de acuerdo Stop Los y el porcentaje del depósito.
OPOGold Reg500
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
OPOGold Reg500 es un bot de moda entrenado en redes neuronales. Es un sistema experto basado en una red neuronal. El algoritmo de entrenamiento es con el modelo de Regresión en el aprendizaje automático. La EA es adecuado para todos los corredores que ofrecen XAUUSD con un spread bajo. La EA no utilizar el método peligroso como martingala o rejilla. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado El mejor resultado de r
Remix
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Tenga en cuenta que el precio del EA cambiará cada tres copias vendidas. Por lo tanto, el próximo precio será de 290 $. Este es un EA de Red Neuronal que está entrenado en el símbolo NZDCAD desde 2010 hasta 2022-12-01 en M15. El EA no utiliza el método peligroso como martingala o cuadrícula. Pero puede activar el método Martingale en las entradas de la EA. Cada mes los datos entrenados serán actualizados en mi servidor automáticamente. Así que el EA necesita ser actualizado cada mes. Usted tie
Meta Stone AI
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) se elabora utilizando tecnología de IA y destaca por su conjunto de datos de entrenamiento especializado derivado de metodologías de redes neuronales, a diferencia de los indicadores de trading convencionales. Está afinado para un rendimiento óptimo en tres pares de divisas específicos. No se recomienda utilizar este EA en pares distintos a los especificados debido a los grandes requisitos de memoria tras el entrenamiento. El conjunto de datos de entrenamiento abarca dat
Hamster EA MT5
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está optimizado para operar con AUDCAD y GBPCAD en cuentas raw o ECN con spreads bajos. Utiliza estrategias de sesión de zona horaria para un análisis y ejecución precisos del mercado. El EA puede iniciarse con un depósito inicial mínimo de sólo 100 $. Aunque el EA está diseñado para GBPCAD, también se puede utilizar en otros pares, como AUDCAD. Sin embargo, es muy recomendable realizar un backtest desde 2015 hasta la actualidad antes de desplegarlo en una cuenta real. L
NZi AI
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Bienvenido al EA nZi. Este EA está generado por inteligencia artificial. El conjunto de datos ha sido entrenado desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de enero de 2023 . Aunque el periodo de entrenamiento cubre este rango, los usuarios pueden realizar pruebas retrospectivas a partir de 2019 . La cuestión es que el modelo de IA funcionó correctamente después de 2023 hasta ahora (15 de junio de 2024), aunque no se haya entrenado . Los datos han sido entrenados en ICMarkets ( cuenta Raw). Si usted
Big Cross
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
Bienvenido al EA Big Cross MT5. Este Asesor Experto (EA) utiliza niveles de soporte y resistencia junto con patrones de velas para colocar órdenes. Lo he probado en algunos corredores diferentes, todos ellos dieron resultados similares. El EA evita el uso de estrategias arriesgadas como Martingala o Grid. Los traders pueden empezar con un depósito inicial de $100 usando un apalancamiento de 1:500 . Aunque sólo lo he probado en GBPUSD con marco de tiempo H1 (desde 2019/01/01 hasta 2024/06/07 ), p
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario