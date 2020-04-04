Pin Bar Color

Desenvolvido por smart2trader.com

Indicador Pin Bar Color detecta e pinta automaticamente padrões de pin bar no gráfico com cores personalizáveis, oferecendo configurações flexíveis para identificação de oportunidades de trading.

Além disso, através do nosso indicador Pin Bar, é possível monitorar em tempo real as formações do padrão pin bar, sendo sempre avisado nos ultimos 30 segundos antes do encerramento do candle.


Sobre o Padrão Pin Bar

O padrão Pin Bar é amplamente utilizado na análise técnica por representar rejeição de preço em níveis relevantes do mercado.

Sua estrutura evidencia momentos em que o mercado testa uma região e falha em continuar, podendo sinalizar possíveis pontos de continuidade ou reversão, dependendo do contexto.

Quando identificado corretamente, o Pin Bar ajuda o trader a visualizar o comportamento institucional do preço, oferecendo uma leitura mais clara da ação do mercado e auxiliando na tomada de decisão com maior confiança.


Indicador Pin Bar: Buffers

  • [0]: Pin Bar Tipo (1 = Pin Bar de Alta, -1 = Pin Bar de Baixa)
