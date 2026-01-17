Pin Bar Color

Desenvolvido por smart2trader.com

Indicador Pin Bar Color detecta e pinta automaticamente padrões de pin bar no gráfico com cores personalizáveis, oferecendo configurações flexíveis para identificação de oportunidades de trading.

Além disso, através do nosso indicador Pin Bar, é possível monitorar em tempo real as formações do padrão pin bar, sendo sempre avisado nos ultimos 30 segundos antes do encerramento do candle.


Sobre o Padrão Pin Bar

O padrão Pin Bar é amplamente utilizado na análise técnica por representar rejeição de preço em níveis relevantes do mercado.

Sua estrutura evidencia momentos em que o mercado testa uma região e falha em continuar, podendo sinalizar possíveis pontos de continuidade ou reversão, dependendo do contexto.

Quando identificado corretamente, o Pin Bar ajuda o trader a visualizar o comportamento institucional do preço, oferecendo uma leitura mais clara da ação do mercado e auxiliando na tomada de decisão com maior confiança.


Indicador Pin Bar: Buffers

  • [0]: Pin Bar Tipo (1 = Pin Bar de Alta, -1 = Pin Bar de Baixa)
Super Trend Smart
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicateurs
Desenvolvido por smart2trader.com Smart Super Trend é um indicador avançado de identificação de tendências, desenvolvido para detectar com alta precisão movimentos de alta e baixa do mercado . O indicador Super Trend da Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados com filtros de volatilidade , proporcionando sinais mais limpos e alinhados à dinâmica real do preço. Conta ainda com um sistema inteligente de monitoramento que notifica, em tempo real, sempre que ocorre uma mudança de tendência ,
FREE
Didi Index Nuvem
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicateurs
Developed by smart2trader.com The Didi Index Nuvem Indicator is an indicator based on the original Didi Aguiar (Didi Index) indicator, featuring two visualization methods for the moving averages: as a cloud or as lines (original). This customization offers a new way to visualize the moving average crossovers in the Didi Index indicator. About the Didi Index Indicator The Didi Index Indicator , created by Brazilian trader Didi Aguiar, is a technical analysis tool based on the crossover of three
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicateurs
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Canais Fimathe
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicateurs
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Canais Fimathe é uma ferramenta profissional essencial para traders que buscam performance através das marcações automatizadas baseado em canais, popularmente conhecido como Canais Fimathe . Nosso indicador Canais Fimathe oferece identificação em tempo real de estruturas de preço com alertas automáticos de rompimento, gestão de risco precisa e suporte a múltiplos timeframes para operações de scalping até swing trading. Além das funcionalidades principa
