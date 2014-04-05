Elliott Wave X kNN
- Indikatoren
- Thibauld Charles Ghislain Robin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Elliott Wave X kNN ist ein Marktstruktur- und Elliott-Wellen-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit wünschen.
Egal, ob Sie gerade erst anfangen und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, oder ob Sie bereits handeln und eine klarere, objektivere Sicht auf den Markt haben wollen, dieser Indikator konzentriert sich auf ein Ziel: die Preisbewegung lesbar und strukturiert zu machen.
Er verspricht keine Gewinne.
Stattdessen bietet er einen transparenten Rahmen, um Marktbewegungen, Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen.
Ein klarer Prozess, Schritt für Schritt
Der Indikator folgt einem vollständig regelbasierten und deterministischen Prozess.
1. Zuerst die Marktstruktur
Der Preis wird anhand von bestätigten Swing-Punkten analysiert, wobei eine feste Tiefe und Bestätigungslogik verwendet wird.
-
Swings werden erst nach der Bestätigung validiert.
-
Sobald sie bestätigt sind, bewegen sie sich nicht mehr und werden nicht neu gezeichnet.
-
Die Struktur bleibt auf dem Chart stabil
Dies schafft eine saubere Grundlage für das Lesen des Marktes.
2. Elliott-Wellen-Interpretation
Auf der Grundlage der bestätigten Struktur identifiziert der Indikator:
-
Gültige 5-Wellen-Elliott-Impulse
-
Wave-2-Pullbacks, die sich für Wave-3-Fortsetzungs-Setups eignen
Nur gut ausgebildete Muster werden berücksichtigt. Nichts wird erzwungen oder erraten.
3. kNN-Bestätigung durch maschinelles Lernen
Jedes potenzielle Setup wird mithilfe eines leichtgewichtigen k-Nächste-Nachbarn-Modells (kNN) gefiltert, das schrittweise auf historischen Daten trainiert wird.
Das Modell verwendet normalisierte Marktmerkmale wie:
-
RSI
-
CCI
-
Änderungsrate (ROC)
-
Volumen
Das kNN-Modell sagt nicht die Zukunft voraus.
Es bewertet, ob die aktuellen Marktbedingungen vergangenen Situationen ähneln, die sich in dieselbe Richtung entwickelt haben.
-
Fortsetzungs-Setups erfordern eine Richtungsübereinstimmung
-
Reversal Setups erfordern eine entgegengesetzte Bestätigung
4. Signalerzeugung
Ein Signal wird nur angezeigt , wenn alle Bedingungen übereinstimmen:
-
Marktstruktur
-
Elliott-Wellen-Regeln
-
kNN-Bestätigung
Dadurch werden Rauschen und Übersignale deutlich reduziert.
Nicht-Neuzeichnen, kein Redrawing
-
Swing-Punkte werden erst nach der erforderlichen Anzahl von Bars bestätigt
-
Wellen, Signale, Stop-Loss- und Target-Levels werden nach dem Zeichnen nicht verändert
-
Es werden keine historischen Balken verändert
-
Es werden keine vorausschauenden Daten verwendet
Alle Signale werden ausschließlich in Echtzeit generiert und bleiben auf dem Chart fixiert.
Handelsvisualisierung und Statistik
Jedes Signal enthält:
-
Klare Einstiegsmarkierung
-
Stop-Loss und Zielniveau
-
Risiko-Belohnungs-Berechnung (R-Multiple)
Ein eingebautes Dashboard zeigt an:
-
Gesamte geschlossene Trades
-
Gewinne und Verluste
-
Gewinnrate
-
Kumuliertes Netto-R
Alle Statistiken werden direkt aus den eigenen Signalen des Indikators berechnet.
Märkte & Verwendung
Der Indikator passt sich an verschiedene Handelsstile an:
-
Scalping auf Indizes (M1-M3)
-
Intraday- und Swing-Trading (M5-H1)
Er hat positive R-basierte Ergebnisse auf folgenden Märkten gezeigt:
-
Forex
-
Indizes
-
Rohstoffen
Langfristige Aktieninvestitionen werden für dieses Instrumentnicht empfohlen.
Was dieser Indikator ist und nicht ist
✔ Ein strukturierter Weg, den Markt zu lesen
✔ Ein Lernwerkzeug für Anfänger
✔ Eine Entscheidungshilfe für erfahrene Trader
✖ Kein Signalgenerator, der Gewinne verspricht
✖ Kein Black-Box-System
✖ Keine Garantie für die Performance
Wesentliche Merkmale
-
Vollständig nicht nachbildend
-
Keine nachlaufenden Indikatoren als Entscheidungsgrundlage
-
Einfache, schnelle, Echtzeit-Bestätigung durch maschinelles Lernen
-
Saubere, auf das Chart fokussierte Visualisierung