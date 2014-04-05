Elliott Wave X kNN ist ein Marktstruktur- und Elliott-Wellen-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit wünschen.

Egal, ob Sie gerade erst anfangen und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, oder ob Sie bereits handeln und eine klarere, objektivere Sicht auf den Markt haben wollen, dieser Indikator konzentriert sich auf ein Ziel: die Preisbewegung lesbar und strukturiert zu machen.

Er verspricht keine Gewinne.

Stattdessen bietet er einen transparenten Rahmen, um Marktbewegungen, Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen.





Ein klarer Prozess, Schritt für Schritt

Der Indikator folgt einem vollständig regelbasierten und deterministischen Prozess.





1. Zuerst die Marktstruktur

Der Preis wird anhand von bestätigten Swing-Punkten analysiert, wobei eine feste Tiefe und Bestätigungslogik verwendet wird.

Swings werden erst nach der Bestätigung validiert.

Sobald sie bestätigt sind, bewegen sie sich nicht mehr und werden nicht neu gezeichnet.

Die Struktur bleibt auf dem Chart stabil

Dies schafft eine saubere Grundlage für das Lesen des Marktes.





2. Elliott-Wellen-Interpretation

Auf der Grundlage der bestätigten Struktur identifiziert der Indikator:

Gültige 5-Wellen-Elliott-Impulse

Wave-2-Pullbacks, die sich für Wave-3-Fortsetzungs-Setups eignen

Nur gut ausgebildete Muster werden berücksichtigt. Nichts wird erzwungen oder erraten.





3. kNN-Bestätigung durch maschinelles Lernen

Jedes potenzielle Setup wird mithilfe eines leichtgewichtigen k-Nächste-Nachbarn-Modells (kNN) gefiltert, das schrittweise auf historischen Daten trainiert wird.

Das Modell verwendet normalisierte Marktmerkmale wie:

RSI

CCI

Änderungsrate (ROC)

Volumen

Das kNN-Modell sagt nicht die Zukunft voraus.

Es bewertet, ob die aktuellen Marktbedingungen vergangenen Situationen ähneln, die sich in dieselbe Richtung entwickelt haben.

Fortsetzungs-Setups erfordern eine Richtungsübereinstimmung

Reversal Setups erfordern eine entgegengesetzte Bestätigung





4. Signalerzeugung

Ein Signal wird nur angezeigt , wenn alle Bedingungen übereinstimmen:

Marktstruktur

Elliott-Wellen-Regeln

kNN-Bestätigung

Dadurch werden Rauschen und Übersignale deutlich reduziert.





Nicht-Neuzeichnen, kein Redrawing

Swing-Punkte werden erst nach der erforderlichen Anzahl von Bars bestätigt

Wellen, Signale, Stop-Loss- und Target-Levels werden nach dem Zeichnen nicht verändert

Es werden keine historischen Balken verändert

Es werden keine vorausschauenden Daten verwendet

Alle Signale werden ausschließlich in Echtzeit generiert und bleiben auf dem Chart fixiert.





Handelsvisualisierung und Statistik

Jedes Signal enthält:

Klare Einstiegsmarkierung

Stop-Loss und Zielniveau

Risiko-Belohnungs-Berechnung (R-Multiple)

Ein eingebautes Dashboard zeigt an:

Gesamte geschlossene Trades

Gewinne und Verluste

Gewinnrate

Kumuliertes Netto-R

Alle Statistiken werden direkt aus den eigenen Signalen des Indikators berechnet.





Märkte & Verwendung

Der Indikator passt sich an verschiedene Handelsstile an:

Scalping auf Indizes (M1-M3)

Intraday- und Swing-Trading (M5-H1)

Er hat positive R-basierte Ergebnisse auf folgenden Märkten gezeigt:

Forex

Indizes

Rohstoffen

Langfristige Aktieninvestitionen werden für dieses Instrumentnicht empfohlen.





Was dieser Indikator ist und nicht ist

✔ Ein strukturierter Weg, den Markt zu lesen

✔ Ein Lernwerkzeug für Anfänger

✔ Eine Entscheidungshilfe für erfahrene Trader

✖ Kein Signalgenerator, der Gewinne verspricht

✖ Kein Black-Box-System

✖ Keine Garantie für die Performance





Wesentliche Merkmale