Elliott Wave X kNN

Elliott Wave X kNN ist ein Marktstruktur- und Elliott-Wellen-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit wünschen.

Egal, ob Sie gerade erst anfangen und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, oder ob Sie bereits handeln und eine klarere, objektivere Sicht auf den Markt haben wollen, dieser Indikator konzentriert sich auf ein Ziel: die Preisbewegung lesbar und strukturiert zu machen.

Er verspricht keine Gewinne.
Stattdessen bietet er einen transparenten Rahmen, um Marktbewegungen, Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen.


Ein klarer Prozess, Schritt für Schritt

Der Indikator folgt einem vollständig regelbasierten und deterministischen Prozess.


1. Zuerst die Marktstruktur

Der Preis wird anhand von bestätigten Swing-Punkten analysiert, wobei eine feste Tiefe und Bestätigungslogik verwendet wird.

  • Swings werden erst nach der Bestätigung validiert.

  • Sobald sie bestätigt sind, bewegen sie sich nicht mehr und werden nicht neu gezeichnet.

  • Die Struktur bleibt auf dem Chart stabil

Dies schafft eine saubere Grundlage für das Lesen des Marktes.


2. Elliott-Wellen-Interpretation

Auf der Grundlage der bestätigten Struktur identifiziert der Indikator:

  • Gültige 5-Wellen-Elliott-Impulse

  • Wave-2-Pullbacks, die sich für Wave-3-Fortsetzungs-Setups eignen

Nur gut ausgebildete Muster werden berücksichtigt. Nichts wird erzwungen oder erraten.


3. kNN-Bestätigung durch maschinelles Lernen

Jedes potenzielle Setup wird mithilfe eines leichtgewichtigen k-Nächste-Nachbarn-Modells (kNN) gefiltert, das schrittweise auf historischen Daten trainiert wird.

Das Modell verwendet normalisierte Marktmerkmale wie:

  • RSI

  • CCI

  • Änderungsrate (ROC)

  • Volumen

Das kNN-Modell sagt nicht die Zukunft voraus.
Es bewertet, ob die aktuellen Marktbedingungen vergangenen Situationen ähneln, die sich in dieselbe Richtung entwickelt haben.

  • Fortsetzungs-Setups erfordern eine Richtungsübereinstimmung

  • Reversal Setups erfordern eine entgegengesetzte Bestätigung


4. Signalerzeugung

Ein Signal wird nur angezeigt , wenn alle Bedingungen übereinstimmen:

  • Marktstruktur

  • Elliott-Wellen-Regeln

  • kNN-Bestätigung

Dadurch werden Rauschen und Übersignale deutlich reduziert.


Nicht-Neuzeichnen, kein Redrawing

  • Swing-Punkte werden erst nach der erforderlichen Anzahl von Bars bestätigt

  • Wellen, Signale, Stop-Loss- und Target-Levels werden nach dem Zeichnen nicht verändert

  • Es werden keine historischen Balken verändert

  • Es werden keine vorausschauenden Daten verwendet

Alle Signale werden ausschließlich in Echtzeit generiert und bleiben auf dem Chart fixiert.


Handelsvisualisierung und Statistik

Jedes Signal enthält:

  • Klare Einstiegsmarkierung

  • Stop-Loss und Zielniveau

  • Risiko-Belohnungs-Berechnung (R-Multiple)

Ein eingebautes Dashboard zeigt an:

  • Gesamte geschlossene Trades

  • Gewinne und Verluste

  • Gewinnrate

  • Kumuliertes Netto-R

Alle Statistiken werden direkt aus den eigenen Signalen des Indikators berechnet.


Märkte & Verwendung

Der Indikator passt sich an verschiedene Handelsstile an:

  • Scalping auf Indizes (M1-M3)

  • Intraday- und Swing-Trading (M5-H1)

Er hat positive R-basierte Ergebnisse auf folgenden Märkten gezeigt:

  • Forex

  • Indizes

  • Rohstoffen

Langfristige Aktieninvestitionen werden für dieses Instrumentnicht empfohlen.


Was dieser Indikator ist und nicht ist

✔ Ein strukturierter Weg, den Markt zu lesen
✔ Ein Lernwerkzeug für Anfänger
✔ Eine Entscheidungshilfe für erfahrene Trader

✖ Kein Signalgenerator, der Gewinne verspricht
✖ Kein Black-Box-System
✖ Keine Garantie für die Performance


Wesentliche Merkmale

  • Vollständig nicht nachbildend

  • Keine nachlaufenden Indikatoren als Entscheidungsgrundlage

  • Einfache, schnelle, Echtzeit-Bestätigung durch maschinelles Lernen

  • Saubere, auf das Chart fokussierte Visualisierung

    IntraGoldPro
    Thibauld Charles Ghislain Robin
    4.14 (22)
    Experten
    Wir stellen Ihnen IntraGoldPro vor, unseren kostenlosen EA, der Ihnen die Tür zur lukrativen Welt des Goldhandels öffnet. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und bietet einen unkomplizierten Ansatz für alle, die sich für den Goldhandel interessieren, ohne sich finanziell zu verpflichten. Drop and Go Alles, was Sie tun müssen, ist, IntraGold auf einem M30 Timeframe Chart im MetaTrader 5 zu platzieren und den Rest dem EA zu überlassen. Sie müssen keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels
    DAX Falcon
    Thibauld Charles Ghislain Robin
    Experten
    DAX Falcon ist ein Pending-Order-System, das für die frühe Bewegung des DAX entwickelt wurde. Der EA liest die anfängliche Struktur der Sitzung und platziert Kauf- und Verkaufsstopps auf vordefinierten Niveaus. Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging. Jede Position hat ein festes und unabhängiges Risiko. Die Logik konzentriert sich auf die morgendliche Spanne und die Umkehrungen am Ende der europäischen Sitzung. Hauptmerkmale: Nur Pending Orders Definierter Stop-Loss und Take-Profit CFDs v
