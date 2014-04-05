Elliott Wave X kNN

Elliott Wave X kNN es un indicador de estructura de mercado y de ondas de Elliott diseñado para operadores que buscan claridad.

Tanto si acaba de empezar y no sabe por dónde empezar, como si ya opera y desea una visión más limpia y objetiva del mercado, este indicador se centra en un objetivo: hacer que la acción del precio sea legible y estructurada.

No promete beneficios.
En su lugar, proporciona un marco transparente para entender el movimiento del mercado, el riesgo y las probabilidades.


Un proceso claro, paso a paso

El indicador sigue un proceso totalmente basado en reglas y determinista.


1. En primer lugar, la estructura del mercado

El precio se analiza a través de puntos de oscilación confirmados utilizando una profundidad fija y una lógica de confirmación.

  • Las oscilaciones sólo se validan tras la confirmación

  • Una vez confirmados, nunca se mueven o repintan

  • La estructura permanece estable en el gráfico

Esto crea una base limpia para leer el mercado.


2. Interpretación de las ondas de Elliott

Basándose en la estructura confirmada, el indicador identifica

  • Impulsos válidos de 5 ondas de Elliott

  • Retrocesos de Onda-2 adecuados para configuraciones de continuación de Onda-3

Sólo se tienen en cuenta los patrones bien formados. No se fuerza ni se adivina nada.


3. Confirmación por aprendizaje automático kNN

Cada configuración potencial se filtra utilizando un modelo ligero de k-Nearest Neighbors (kNN ) entrenado incrementalmente en datos históricos.

El modelo utiliza características normalizadas del mercado como:

  • RSI

  • CCI

  • Tasa de cambio (ROC)

  • Volumen

El modelo kNN no predice el futuro.
Evalúa si las condiciones actuales del mercado se parecen a situaciones pasadas que se resolvieron en la misma dirección.

  • Las configuraciones de continuación requieren un acuerdo direccional

  • Las configuraciones de reversión requieren confirmación opuesta


4. Generación de señales

Una señal se muestra sólo cuando todas las condiciones se alinean:

  • Estructura del mercado

  • Reglas de la onda de Elliott

  • Confirmación kNN

Esto reduce significativamente el ruido y el exceso de señales.


Sin repintado ni redibujado

  • Los puntos de oscilación se confirman sólo después del número requerido de barras

  • Las ondas, señales, stop-loss y niveles objetivo nunca se mueven una vez dibujados

  • No se modifican las barras históricas

  • No se utilizan datos prospectivos

Todas las señales se generan estrictamente en tiempo real y permanecen fijas en el gráfico.


Visualización de operaciones y estadísticas

Cada señal incluye

  • Marcador de entrada claro

  • Stop-loss y niveles objetivo

  • Cálculo de la relación riesgo-recompensa (múltiplo R)

Un panel de control integrado muestra:

  • Total de operaciones cerradas

  • Ganancias y pérdidas

  • Tasa de ganancias

  • R neta acumulada

Todas las estadísticas se calculan directamente a partir de las propias señales del indicador.


Mercados y uso

El indicador se adapta a diferentes estilos de negociación:

  • Scalping en índices (M1-M3)

  • Intradía y swing trading (M5-H1)

Ha mostrado resultados positivos basados en R en:

  • Forex

  • Índices

  • Materias primas

No se recomienda invertir en acciones a largo plazo con esta herramienta.


Qué es y qué no es este indicador

✔ Una forma estructurada de leer el mercado
✔ Una herramienta de aprendizaje para principiantes
✔ Una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para operadores experimentados

✖ No es un generador de señales que promete beneficios
✖ No es un sistema de caja negra
✖ No es una garantía de rendimiento


Características principales

  • Totalmente no repintable

  • No hay indicadores rezagados que impulsen las decisiones

  • Confirmación sencilla, rápida y en tiempo real mediante aprendizaje automático

  • Visualización limpia y centrada en los gráficos

