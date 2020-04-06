DAX Falcon

DAX Falcon ist ein Pending-Order-System, das für die frühe Bewegung des DAX entwickelt wurde. Der EA liest die anfängliche Struktur der Sitzung und platziert Kauf- und Verkaufsstopps auf vordefinierten Niveaus. Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging. Jede Position hat ein festes und unabhängiges Risiko.

Die Logik konzentriert sich auf die morgendliche Spanne und die Umkehrungen am Ende der europäischen Sitzung.


Hauptmerkmale:

  • Nur Pending Orders

  • Definierter Stop-Loss und Take-Profit


CFDs vs. Futures Preiswarnungen:

Dieses Modell hängt von genauen Preisniveaus ab (insbesondere bei Pivot-Punkten), CFD-Broker können Preise anzeigen, die vom Futures-Markt abweichen. Ein kleiner Unterschied von 2-5 Punkten ist in der Regel akzeptabel. Ein Unterschied von 15-20 Punkten oder mehr verhindert, dass der EA korrekt arbeitet, da schwebende Orders auf den falschen Niveaus platziert werden. Einige Broker zeigen große Lücken, daher ist es wichtig, die Preisqualität zu überprüfen. Der Algo wurde mit IG-Daten erstellt.


Einrichtung:

  • Instrument: GER40 / DAX - M15 Tiemframe

  • Konto-Typ: ECN / niedriger Spread

  • Mindestguthaben: 200+

  • Risiko: fester Prozentsatz pro Handel


Keine Optimierung erforderlich. Der EA läuft mit seiner eingebauten Logik.

