Über Silver Scalper EA

Silver Scalper EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 4 entwickelt wurde und speziell auf den Handel mit XAGUSD (Silber) ausgerichtet ist.

Der Expert Advisor analysiert die Marktpreisdaten in Echtzeit und eröffnet Positionen nur dann, wenn die vordefinierten Marktbedingungen erfüllt sind.

Die Handelslogik konzentriert sich auf eine kontrollierte Ausführung und vermeidet unnötige Marktaktivitäten bei ungünstigen Bedingungen.

Der EA kann in Zeiten geringer Volatilität inaktiv bleiben. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und Teil seines Designs.

Unterstützte Timeframes

M5

Höhere Handelsfrequenz

Geeignet für Benutzer, die mehr Marktaktivität bevorzugen

M15 (empfohlen)

Niedrigere Handelshäufigkeit

Stabileres Ausführungsverhalten

Der Benutzer kann den Zeitrahmen nach seinen persönlichen Vorlieben wählen.

Wichtigste Merkmale

Vollständig automatisierter Handel

Nur für XAGUSD entwickelt

Verwendet eine interne preisbasierte Logik

Keine Martingale-Strategie

Keine Grid-Strategie

Keine Absicherung

Trades werden nach den Marktbedingungen gefiltert

Installation und Nutzung

Es werden keine Indikatoren benötigt

Es werden keine zusätzlichen Tools benötigt

Standardparameter sind vorkonfiguriert

Um den Expert Advisor zu verwenden:

Hängen Sie den Silver Scalper EA an den XAGUSD-Chart an Wählen Sie den bevorzugten Zeitrahmen (M5 oder M15) Aktivieren Sie AutoTrading

Eine Optimierung der Parameter ist nicht erforderlich.

Kontoanforderungen

Empfohlenes Mindestguthaben: 100 USD

Kontotyp: niedriger Spread / ECN bevorzugt

Der Expert Advisor funktioniert möglicherweise nicht korrekt auf Konten mit unzureichender Marge oder ungünstigen Handelsbedingungen.

Handelsbedingungen

Der Expert Advisor arbeitet je nach Marktverfügbarkeit und Broker-Konditionen.

Das Ausführungsverhalten kann je nach Spread, Liquidität und Brokerspezifikationen variieren.

Wichtige Informationen

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie.

Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Brokerausführung variieren.

Es wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Vorgesehene Benutzer

Silver Scalper EA ist für Benutzer geeignet, die: