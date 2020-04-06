Silver Scalper EA
- Experten
- Josue Faron
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Über Silver Scalper EA
Silver Scalper EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 4 entwickelt wurde und speziell auf den Handel mit XAGUSD (Silber) ausgerichtet ist.
Der Expert Advisor analysiert die Marktpreisdaten in Echtzeit und eröffnet Positionen nur dann, wenn die vordefinierten Marktbedingungen erfüllt sind.
Die Handelslogik konzentriert sich auf eine kontrollierte Ausführung und vermeidet unnötige Marktaktivitäten bei ungünstigen Bedingungen.
Der EA kann in Zeiten geringer Volatilität inaktiv bleiben. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und Teil seines Designs.
Unterstützte Timeframes
M5
-
Höhere Handelsfrequenz
-
Geeignet für Benutzer, die mehr Marktaktivität bevorzugen
M15 (empfohlen)
-
Niedrigere Handelshäufigkeit
-
Stabileres Ausführungsverhalten
Der Benutzer kann den Zeitrahmen nach seinen persönlichen Vorlieben wählen.
Wichtigste Merkmale
-
Vollständig automatisierter Handel
-
Nur für XAGUSD entwickelt
-
Verwendet eine interne preisbasierte Logik
-
Keine Martingale-Strategie
-
Keine Grid-Strategie
-
Keine Absicherung
-
Trades werden nach den Marktbedingungen gefiltert
Installation und Nutzung
-
Es werden keine Indikatoren benötigt
-
Es werden keine zusätzlichen Tools benötigt
-
Standardparameter sind vorkonfiguriert
Um den Expert Advisor zu verwenden:
-
Hängen Sie den Silver Scalper EA an den XAGUSD-Chart an
-
Wählen Sie den bevorzugten Zeitrahmen (M5 oder M15)
-
Aktivieren Sie AutoTrading
Eine Optimierung der Parameter ist nicht erforderlich.
Kontoanforderungen
-
Empfohlenes Mindestguthaben: 100 USD
-
Kontotyp: niedriger Spread / ECN bevorzugt
Der Expert Advisor funktioniert möglicherweise nicht korrekt auf Konten mit unzureichender Marge oder ungünstigen Handelsbedingungen.
Handelsbedingungen
Der Expert Advisor arbeitet je nach Marktverfügbarkeit und Broker-Konditionen.
Das Ausführungsverhalten kann je nach Spread, Liquidität und Brokerspezifikationen variieren.
Wichtige Informationen
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie.
Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Brokerausführung variieren.
Es wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Vorgesehene Benutzer
Silver Scalper EA ist für Benutzer geeignet, die:
-
eine automatisierte Handelsausführung bevorzugen
-
keine komplexen Einstellungen vornehmen möchten
-
nur mit Silber (XAGUSD) handeln