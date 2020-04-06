Silver Scalper EA

Über Silver Scalper EA

Silver Scalper EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 4 entwickelt wurde und speziell auf den Handel mit XAGUSD (Silber) ausgerichtet ist.

Der Expert Advisor analysiert die Marktpreisdaten in Echtzeit und eröffnet Positionen nur dann, wenn die vordefinierten Marktbedingungen erfüllt sind.
Die Handelslogik konzentriert sich auf eine kontrollierte Ausführung und vermeidet unnötige Marktaktivitäten bei ungünstigen Bedingungen.

Der EA kann in Zeiten geringer Volatilität inaktiv bleiben. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und Teil seines Designs.

Unterstützte Timeframes

M5

  • Höhere Handelsfrequenz

  • Geeignet für Benutzer, die mehr Marktaktivität bevorzugen

M15 (empfohlen)

  • Niedrigere Handelshäufigkeit

  • Stabileres Ausführungsverhalten

Der Benutzer kann den Zeitrahmen nach seinen persönlichen Vorlieben wählen.

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig automatisierter Handel

  • Nur für XAGUSD entwickelt

  • Verwendet eine interne preisbasierte Logik

  • Keine Martingale-Strategie

  • Keine Grid-Strategie

  • Keine Absicherung

  • Trades werden nach den Marktbedingungen gefiltert

Installation und Nutzung

  • Es werden keine Indikatoren benötigt

  • Es werden keine zusätzlichen Tools benötigt

  • Standardparameter sind vorkonfiguriert

Um den Expert Advisor zu verwenden:

  1. Hängen Sie den Silver Scalper EA an den XAGUSD-Chart an

  2. Wählen Sie den bevorzugten Zeitrahmen (M5 oder M15)

  3. Aktivieren Sie AutoTrading

Eine Optimierung der Parameter ist nicht erforderlich.

Kontoanforderungen

  • Empfohlenes Mindestguthaben: 100 USD

  • Kontotyp: niedriger Spread / ECN bevorzugt

Der Expert Advisor funktioniert möglicherweise nicht korrekt auf Konten mit unzureichender Marge oder ungünstigen Handelsbedingungen.

Handelsbedingungen

Der Expert Advisor arbeitet je nach Marktverfügbarkeit und Broker-Konditionen.
Das Ausführungsverhalten kann je nach Spread, Liquidität und Brokerspezifikationen variieren.

Wichtige Informationen

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie.
Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Brokerausführung variieren.
Es wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Vorgesehene Benutzer

Silver Scalper EA ist für Benutzer geeignet, die:

  • eine automatisierte Handelsausführung bevorzugen

  • keine komplexen Einstellungen vornehmen möchten

  • nur mit Silber (XAGUSD) handeln

Empfohlene Produkte
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Grid Primordial
Iurii Tokman
Experten
Grid Primordial   Der Expert Advisor verwendet die Messwerte der beiden Indikatoren RSI und Moving Average als Signale für den Markteintritt. Der Markt wird mit einer Marktposition und einem Raster von Buy Stop- oder Sell Stop-Pending-Orders betreten. Aufträge und Positionen haben physische Gewinn- und Verluststufen. Der EA implementiert die Methode zum Sperren von Positionen, die die Verlustbegrenzungsebene nicht erreicht haben, und verwendet dabei die zweite Gewinnebene, die in der Einzahlungs
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
MyGainer EA
Sergey Belov
5 (1)
Experten
Vollautomatischer Expert Advisor. Er wurde für die schnelle Übertaktung des Depots entwickelt. Er verfügt über ein Minimum an Einstellungen, was die Einrichtung erleichtert und die Optimierung des EAs bei Bedarf beschleunigt. Die gleichen Einstellungen werden für Long- und Short-Positionen verwendet. Der Expert Advisor funktioniert also in beide Richtungen gleichermaßen. Alle Aufträge werden mit dem TakeProfit-Parameter eröffnet. Und dies garantiert die Schließung des Handels unabhängig von de
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
Stpaos
Vladislav Filippov
Experten
STPAOS ist ein automatisierter Trading Advisor. Die programmatische Funktionalität des Advisors wurde für eine sichere Handelsstrategie mit dem Trend angepasst, deren Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsquote von mehreren Punkten zu erreichen, was dem Käufer die Möglichkeit gibt, den Verlust von Mitteln aus der Eröffnung von Verlustgeschäften zu minimieren. Der Advisor ist mit speziellen Softwareinstallationen und Dienstprogrammen ausgestattet, d
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experten
Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolle direkt von Ihrem Chart aus. können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen. Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist. Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Zeigt die lok
Vroom Vroom
Himma Youssef
Experten
Vroom Vroom ist ein Handelsroboter, der keine klassischen Martingale verwendet. Planen Sie Scalping-Optionen. Es verwendet einige Indikatoren als Filter, um korrekte Einträge zu maximieren, intelligenter als Hamster Pro! *StopLoss und TakeProfits werden automatisch vom EA während des Handels aktualisiert. Der Benutzer darf sie nicht ändern! Empfehlungen: Lot = 0.01. ( wenn autolot aktiviert Erlaubt (anfängliches Lot) pro (xx)USD = 100 ). Saldo = 300 USD. Paar = EURUSD. ZeitRahmen = 5Min. Makler
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der Begriff "EA Slope of Moving Average" bezieht sich wahrscheinlich auf ein Konzept, das mit dem Handel und der technischen Analyse zusammenhängt, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von Expert Advisors (EAs) in Handelsplattformen wie MetaTrader. Hier ist eine Erklärung der einzelnen Teile des Begriffs: EA (Expert Advisor) : Ein EA ist ein Softwareprogramm, das in MetaTrader und anderen Handelsplattformen verwendet wird, um Handelsstrategien zu automatisieren. Händler können EAs ers
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
EA Legion
Svyatoslav Kucher
3.67 (3)
Experten
EA Legion ist ein automatischer Berater, der die Mittelwertbildung von Aufträgen einsetzt, um Verluste zu vermeiden, wenn sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung zum ursprünglichen Einstieg bewegt. Das Hauptmerkmal des EA ist die Fähigkeit, mehrere Positionen zu eröffnen, die aus einer Reihe von Aufträgen bestehen. Jede Position wird überwacht, und der Advisor kann sie bei Erreichen eines Gewinns auf der Grundlage von Signalen oder alle Positionen zusammen auf der Grundlage des Gesamtgew
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
One Shoot
Fabrizio Pierantoni
Experten
One Shoot Expert Advisor. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den USD / JPY Devisenmarkt entwickelt. Seine Funktionsweise basiert auf einer gleitenden Durchschnittsstrategie für mehrere Zeitrahmen, so dass er als Trendexperte eingestuft werden kann. Wenn sich der Trend in eine Richtung konsolidiert hat, kauft oder verkauft der Algorithmus das Währungspaar. Im Falle einer Trendumkehr gibt es einen festen Stop-Loss, während der Take-Profit mit der Trailing-Stop-Funktion variabel ist. Aus die
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Eagle Dive EA - Eine Strategie für Trader, die Optimierung lieben! Achtung Trader! Dieser Expert Advisor (EA) ist für diejenigen gedacht, die gerne ihre eigenen Strategien testen und verfeinern. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung haben, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen. Wie funktioniert Eagle Dive EA? Eagle Dive EA basiert auf dem Williams %R-Indikator, einem Momentum-basierten Tool, das potenzielle Marktumkehrungen identifiziert. Die Strate
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Maximo Momentum VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Bazooka EA
Davit Beridze
Experten
Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für den Backtest des EA auf GOLD M5 (Methode Open Prices) für den Zeitraum von Anfang 2024 bis heute konfiguriert. Die optimalen Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Kommentarbereich. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit   Momentum-Filterung , um
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experten
Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Experten
Heiken Ashi EA MT4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das klassische oder geglättete Heiken Ashi-Kerzen auf ein neues Niveau bringt. Es eröffnet Trades basierend auf Heiken Ashi-Farbänderungen und bietet anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstile. Der EA ermöglicht es, auszuwählen, welche Heiken Ashi-Kerze (von der 2. bis zur 10.) den ersten Trade auslösen soll. Zusätzlich enthält der EA eine Distanzbegrenzung, um übermäßige Einstiege auf ähnlichen Preisniveaus zu ver
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension