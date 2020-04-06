Silver Scalper EA
- Asesores Expertos
- Josue Faron
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Acerca de Silver Scalper EA
Silver Scalper EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 4, diseñado específicamente para operar con XAGUSD (Plata).
El Asesor Experto analiza los datos de precios de mercado en tiempo real y abre posiciones sólo cuando se cumplen las condiciones de mercado predefinidas.
La lógica de negociación se centra en la ejecución controlada y evita la actividad innecesaria del mercado durante condiciones desfavorables.
El EA puede permanecer inactivo durante periodos de baja volatilidad. Este comportamiento es intencionado y forma parte de su diseño.
Plazos soportados
M5
-
Mayor frecuencia de negociación
-
Adecuado para usuarios que prefieren más actividad en el mercado
M15 (recomendado)
-
Frecuencia de negociación más baja
-
Comportamiento de ejecución más estable
El usuario puede elegir el marco temporal según sus preferencias personales.
Características principales
-
Negociación totalmente automatizada
-
Diseñado sólo para XAGUSD
-
Utiliza una lógica interna basada en el precio
-
Sin estrategia de martingala
-
Sin estrategia de cuadrícula
-
Sin cobertura
-
Las operaciones se filtran según las condiciones del mercado
Instalación y uso
-
No se necesitan indicadores
-
No se necesitan herramientas adicionales
-
Los parámetros por defecto están preconfigurados
Para utilizar el Asesor Experto:
-
Adjunte el EA Silver Scalper al gráfico XAGUSD
-
Seleccione el marco de tiempo preferido (M5 o M15)
-
Activar AutoTrading
No es necesario optimizar los parámetros.
Requisitos de la cuenta
-
Saldo mínimo recomendado: 100 USD
-
Tipo de cuenta: spread bajo / ECN preferido
Es posible que el Asesor Experto no funcione correctamente en cuentas con margen insuficiente o condiciones de negociación desfavorables.
Condiciones de negociación
El Asesor Experto opera según la disponibilidad del mercado y las condiciones del broker.
El comportamiento de la ejecución puede variar dependiendo del spread, la liquidez y las especificaciones del broker.
Información Importante
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Este Asesor Experto no garantiza beneficios.
Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la ejecución del broker.
Se recomienda probar el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
Usuarios previstos
Silver Scalper EA es adecuado para usuarios que:
-
Prefieren la ejecución automatizada de operaciones
-
No quieren manejar configuraciones complejas
-
Sólo operan con Plata (XAGUSD)