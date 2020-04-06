Acerca de Silver Scalper EA

Silver Scalper EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 4, diseñado específicamente para operar con XAGUSD (Plata).

El Asesor Experto analiza los datos de precios de mercado en tiempo real y abre posiciones sólo cuando se cumplen las condiciones de mercado predefinidas.

La lógica de negociación se centra en la ejecución controlada y evita la actividad innecesaria del mercado durante condiciones desfavorables.

El EA puede permanecer inactivo durante periodos de baja volatilidad. Este comportamiento es intencionado y forma parte de su diseño.

Plazos soportados

M5

Mayor frecuencia de negociación

Adecuado para usuarios que prefieren más actividad en el mercado

M15 (recomendado)

Frecuencia de negociación más baja

Comportamiento de ejecución más estable

El usuario puede elegir el marco temporal según sus preferencias personales.

Características principales

Negociación totalmente automatizada

Diseñado sólo para XAGUSD

Utiliza una lógica interna basada en el precio

Sin estrategia de martingala

Sin estrategia de cuadrícula

Sin cobertura

Las operaciones se filtran según las condiciones del mercado

Instalación y uso

No se necesitan indicadores

No se necesitan herramientas adicionales

Los parámetros por defecto están preconfigurados

Para utilizar el Asesor Experto:

Adjunte el EA Silver Scalper al gráfico XAGUSD Seleccione el marco de tiempo preferido (M5 o M15) Activar AutoTrading

No es necesario optimizar los parámetros.

Requisitos de la cuenta

Saldo mínimo recomendado: 100 USD

Tipo de cuenta: spread bajo / ECN preferido

Es posible que el Asesor Experto no funcione correctamente en cuentas con margen insuficiente o condiciones de negociación desfavorables.

Condiciones de negociación

El Asesor Experto opera según la disponibilidad del mercado y las condiciones del broker.

El comportamiento de la ejecución puede variar dependiendo del spread, la liquidez y las especificaciones del broker.

Información Importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Este Asesor Experto no garantiza beneficios.

Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la ejecución del broker.

Se recomienda probar el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Usuarios previstos

Silver Scalper EA es adecuado para usuarios que: