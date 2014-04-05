Order Flow Pro
Order Flow Pro: 合成订单流与足迹图分析
Order Flow Pro 是一款综合分析套件，旨在利用标准经纪商 Tick 数据合成专业级订单流指标。它将足迹图 (Footprint Charts)、成交量分布 (Volume Profile)、CVD 和 VWAP 结合到一个优化的指标中，无需二级 (Level 2) 数据源。
该工具允许剥头皮交易者和日内交易者基于技术数据实时分析激进的买卖压力、潜在的反转和市场失衡。
主要功能
-
足迹图 (Sell x Buy): 可视化每根蜡烛内的买卖成交量。允许分析吸收和耗尽水平。
-
Tick Delta & CVD (累积成交量 Delta): 分析趋势强度并识别潜在的 CVD 背离。
-
成交量分布: 自动识别控制点 (POC) 和价值区域 (VAH/VAL) 以显示流动性集中度。
-
机构 VWAP: 包含标准差带 (±2σ) 以识别算法价格水平。
-
失衡检测: 高亮显示堆叠失衡 (Stacked Imbalances)，指示通过激进市价单启动的强劲动量。
-
高级警报系统: 为失衡、Delta 峰值和信号变化提供推送通知和屏幕警报。
-
完全可定制: Delta, CVD, Footprint 和 VWAP 等功能可通过设置面板单独开启/关闭。
技术规格
-
数据源: 经纪商 Tick 数据 (合成订单流)。
-
缓冲区: 支持 10,000+ Tick 缓冲区用于历史分析。
-
重置: CVD 和 VWAP 的每日/每周/每月重置选项。
