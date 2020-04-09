FxStrike999 OA bot

💯 Hören Sie auf, Ihre gesamte Einlage für einen mickrigen Zins zu riskieren!
✅️ Wenig riskieren - maximal profitieren: Philosophie der intelligenten Beschleunigung mit FxStrike999_OA_bot.
Im klassischen Handel riskiert ein Trader immer die gesamte Einlage.
Ein Ausrutscher, ein Gap oder ein "schwarzer Schwan" kann sofort.
Schwan" kann sofort das gesamte
das gesamte Konto aufbrauchen und Ihre Stopps funktionieren einfach nicht.
Ich schlage eine andere Mathematik vor!
Begrenztes Risiko für
unbegrenzten Gewinn.
Mit dem FxStrike999_OA_bot, ändern Sie
ändern Sie die Spielregeln. Anstatt
$1.000 zu riskieren, setzen Sie nur
nur $5 bis $20 auf Ihr Konto und schöpfen
bis zum Maximum.
Die Angst, einen großen Geldbetrag zu verlieren, zwingt Sie dazu, mit der Mindestmenge zu handeln und begrenzt Ihre Gewinne.
Ich schlage vor, das Spiel umzudrehen. Mit FxStrike999_OA_bot handeln Sie nach dem Prinzip des asymmetrischen Risikos: Ihr Verlust ist streng auf den Betrag auf Ihrem Konto begrenzt ($5-$20), und das Gewinnpotenzial liegt zwischen x3 und unendlich.
💎 Warum ist FxStrike999_OA_bot einzigartig?
Es handelt sich nicht nur um einen Multicurrency Expert Advisor, der auf allen Instrumenten funktioniert, sondern auch um einen universellen Konstruktor, den jeder Trader an seine Bedürfnisse anpassen kann:
✅ Mathematische Genauigkeit - Der Roboter eröffnet Positionen nach einer einzigartigen eingebetteten Formel. Sie brauchen das Volumen nicht zu erraten - Sie wählen einfach den Grad der Aggressivität und die Intensität der Beschleunigung.
Volle Kontrolle: Sie bestimmen den Schritt, das Lot und die Anzahl der Füllungen. Der Bot führt Ihre Strategie perfekt und ohne Emotionen aus.
✅️ Inside - Z absolut identische
und unabhängige Blöcke. Es ist wie drei
professionelle Trader in einem
in einer Flasche, die Sie für verschiedene
unterschiedliche Szenarien anpassen, nacheinander einsetzen oder verschiedene Szenarien in einem Handel kombinieren können.
✅️ Leistungsstarkes Escort & Save Modul: Ein intelligenter Gewinnsicherungsalgorithmus, der flexibel eingestellt werden kann, um das Beste aus dem Markt herauszuholen und den Break-Even rechtzeitig zu erreichen.
✅️ Hauptmerkmal: Remote-Start
vom mobilen MT5
Sie müssen nicht vor dem Computer sitzen!
Sie eröffnen einen Handel auf Ihrem Handy
Der Bot auf Ihrem PC oder VPS wird sofort
"nimmt es sofort auf.
Nach der Registrierung schreiben Sie mir in Telegram:
👉 @koordinator007
Ich werde dir bei der Ersteinrichtung helfen.
Hör auf, Angst vor Pflaumen zu haben - fang an, mit mathematisch kalibrierter Übertaktung zu handeln! 📈
