FxStrike999 OA bot
- Utilidades
- Andrei Bogdanov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
💯 ¡Deja de arriesgar todo tu depósito por un mísero interés!
✅️ Arriesgar poco - tomar el máximo: Filosofía de la aceleración inteligente con FxStrike999_OA_bot.
En el trading clásico, un trader siempre arriesga todo el depósito.
Un deslizamiento, una brecha o un "cisne negro" puede al instante.
cisne" puede vaciar instantáneamente
toda la cuenta y tus stops simplemente no funcionarán.
¡Sugiero una matemática diferente!
Riesgo limitado para
beneficios ilimitados.
Con el FxStrike999_OA_bot, usted está
las reglas del juego. En lugar de
arriesgar $ 1,000, sólo estás poniendo
sólo $ 5 a $ 20 en su cuenta y exprimir
al máximo.
El miedo a perder una gran cantidad de dinero te obliga a operar con el lote mínimo y limita tus beneficios.
Propongo darle la vuelta al juego. Con FxStrike999_OA_bot usted opera según el principio de riesgo asimétrico: su pérdida está estrictamente limitada a la cantidad en su cuenta ($5-$20), y el potencial de ganancias es de x3 hasta el infinito.
💎 ¿Por qué FxStrike999_OA_bot es único?
No es sólo un Asesor Experto multidivisa que funciona en cualquier instrumento, sino también un constructor universal, que cada trader puede personalizar para adaptarlo a sus necesidades:
✅ Precisión matemática - El robot abre posiciones según una fórmula única incorporada. No es necesario adivinar el volumen: basta con elegir el nivel de agresividad y la intensidad de la aceleración.
Control total: Usted establece el paso, el lote y el número de rellenos. El bot ejecuta perfectamente su estrategia sin emociones.
✅️ Inside - Z absolutamente idénticos
e independientes. Es como tres
traders profesionales en uno
en un frasco, que puede personalizar para
diferentes escenarios, utilizar uno tras otro o combinar diferentes escenarios en una sola operación.
✅️ Potente módulo Escort & Save: Un algoritmo inteligente de protección de beneficios que puede configurarse de forma flexible para sacar el máximo partido al mercado y alcanzar el punto de equilibrio a tiempo.
✅️ Característica principal: Lanzamiento remoto
desde MT5 móvil
¡Usted no necesita estar v ordenador!
Usted abre un comercio en su teléfono
El bot en su PC o VPS al instante
"lo recoge al instante
