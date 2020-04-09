💯 ¡Deja de arriesgar todo tu depósito por un mísero interés!

✅️ Arriesgar poco - tomar el máximo: Filosofía de la aceleración inteligente con FxStrike999_OA_bot.

En el trading clásico, un trader siempre arriesga todo el depósito.

Un deslizamiento, una brecha o un "cisne negro" puede al instante.

cisne" puede vaciar instantáneamente

toda la cuenta y tus stops simplemente no funcionarán.

¡Sugiero una matemática diferente!

Riesgo limitado para

beneficios ilimitados.

Con el FxStrike999_OA_bot, usted está

las reglas del juego. En lugar de

arriesgar $ 1,000, sólo estás poniendo

sólo $ 5 a $ 20 en su cuenta y exprimir

al máximo.

El miedo a perder una gran cantidad de dinero te obliga a operar con el lote mínimo y limita tus beneficios.

Propongo darle la vuelta al juego. Con FxStrike999_OA_bot usted opera según el principio de riesgo asimétrico: su pérdida está estrictamente limitada a la cantidad en su cuenta ($5-$20), y el potencial de ganancias es de x3 hasta el infinito.

💎 ¿Por qué FxStrike999_OA_bot es único?

No es sólo un Asesor Experto multidivisa que funciona en cualquier instrumento, sino también un constructor universal, que cada trader puede personalizar para adaptarlo a sus necesidades:

✅ Precisión matemática - El robot abre posiciones según una fórmula única incorporada. No es necesario adivinar el volumen: basta con elegir el nivel de agresividad y la intensidad de la aceleración.

Control total: Usted establece el paso, el lote y el número de rellenos. El bot ejecuta perfectamente su estrategia sin emociones.

✅️ Inside - Z absolutamente idénticos

e independientes. Es como tres

traders profesionales en uno

en un frasco, que puede personalizar para

diferentes escenarios, utilizar uno tras otro o combinar diferentes escenarios en una sola operación.

✅️ Potente módulo Escort & Save: Un algoritmo inteligente de protección de beneficios que puede configurarse de forma flexible para sacar el máximo partido al mercado y alcanzar el punto de equilibrio a tiempo.

✅️ Característica principal: Lanzamiento remoto

desde MT5 móvil

¡Usted no necesita estar v ordenador!

Usted abre un comercio en su teléfono

El bot en su PC o VPS al instante

"lo recoge al instante

Después del registro escríbeme en Telegram:

👉 @koordinator007

Te ayudaré con la primera configuración.

Deja de tener miedo a las ciruelas: ¡empieza a operar con overclocking matemáticamente calibrado! 📈