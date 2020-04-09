FxStrike999 OA bot
- 유틸리티
- Andrei Bogdanov
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
💯 Хватит рисковать всем депозитом,ради жалких процентов!
✅️ Рискуй малым — забирай максимум: Философия умного разгона с FxStrike999_OA_bot
При классической торговле трейдер всегда рискует всем депозитом.
Проскальзывание, гэп или «черный
лебедь» могут мгновенно слить
весь счет, а ваши стопы просто не сработают.
Я предлагаю другую математику!
Ограниченный риск при
неограниченной прибыли.
С помощью FxStrike999_OA_bot вы
меняете правила игры. Вместо того
чтобы рисковать тысячей, вы заводите
на счет всего $5-20 и выжимаете из них
максимум.
Страх потери большой суммы заставляет торговать минимальным лотом и ограничивает прибыль.
Я предлагаю перевернуть игру. С помощью FxStrike999_OA_bot вы торгуете по принципу асимметричного риска: ваш убыток строго ограничен суммой на счете ($5–$20), а потенциал прибыли — от х3 до бесконечности.
💎 Почему FxStrike999_OA_bot уникален?
Это не просто мультивалютный советник,работающий на любых инструментах, а ещё и универсальный конструктор, который каждый трейдер настраивает под свои задачи:
✅ Математическая точность- Робот открывает позиции по уникальной вшитой формуле. Вам не нужно гадать с объемом — вы просто выбираете уровень агрессивности и интенсивность разгона.
Полный контроль: Вы сами задаете шаг, лотность и количество доливок. Бот идеально исполняет вашу стратегию без эмоций.
✅️ Внутри — З абсолютно идентичных
и независимых блока. Это как три
профессиональных треидера в одном
флаконе, которых вы настраиваете под
разные сценарии, используйте один за другим или комбинируйте разные сценарии в одной сделке.
✅️ Мощный модуль сопровождения и сейва: Интеллектуальный алгоритм защиты прибыли, который можно гибко настроить, чтобы забрать с рынка максимум и вовремя уйти в «безубыток».
✅️ Главная фишка: Удаленный запуск
из мобильного МТ5
Вам не нvжно быть v компьютера!
Открываете сделку в телефоне
Бот на вашем ПК или VPS мгновенно
«подхватывает» её.
После регистрации пишите мне в Telegram:
👉 @koordinator007
помогу с первой настройкой.
Хватит бояться сливов — начни торговать математически выверенным разгоном! 📈