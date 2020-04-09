FxStrike999 OA bot

💯 Хватит рисковать всем депозитом,ради жалких процентов!
​✅️ Рискуй малым — забирай максимум: Философия умного разгона с FxStrike999_OA_bot
​При классической торговле трейдер всегда рискует всем депозитом. 
Проскальзывание, гэп или «черный
лебедь» могут мгновенно слить
весь счет, а ваши стопы просто не сработают.
Я предлагаю другую математику!
Ограниченный риск при
неограниченной прибыли.
С помощью FxStrike999_OA_bot вы
меняете правила игры. Вместо того
чтобы рисковать тысячей, вы заводите
на счет всего $5-20 и выжимаете из них
максимум.
Страх потери большой суммы заставляет торговать минимальным лотом и ограничивает прибыль.
​Я предлагаю перевернуть игру. С помощью FxStrike999_OA_bot вы торгуете по принципу асимметричного риска: ваш убыток строго ограничен суммой на счете ($5–$20), а потенциал прибыли — от х3 до бесконечности.
​💎 Почему FxStrike999_OA_bot уникален?
​Это не просто мультивалютный советник,работающий на любых инструментах, а ещё и  универсальный конструктор, который каждый трейдер настраивает под свои задачи:
✅ ​Математическая точность- Робот открывает позиции по уникальной вшитой формуле. Вам не нужно гадать с объемом — вы просто выбираете уровень агрессивности и интенсивность разгона.
​Полный контроль: Вы сами задаете шаг, лотность и количество доливок. Бот идеально исполняет вашу стратегию без эмоций.
✅️ ​Внутри — З абсолютно идентичных
и независимых блока. Это как три
профессиональных треидера в одном
флаконе, которых вы настраиваете под
разные сценарии, используйте один за другим или комбинируйте разные сценарии в одной сделке.
✅️ ​Мощный модуль сопровождения и сейва: Интеллектуальный алгоритм защиты прибыли, который можно гибко настроить, чтобы забрать с рынка максимум и вовремя уйти в «безубыток».
✅️ ​Главная фишка: Удаленный запуск
из мобильного МТ5
Вам не нvжно быть v компьютера!
Открываете сделку в телефоне
Бот на вашем ПК или VPS мгновенно
«подхватывает» её.
​После регистрации пишите мне в Telegram:
👉 @koordinator007
​ помогу с первой настройкой.
​Хватит бояться сливов — начни торговать математически выверенным разгоном! 📈
Рекомендуем также
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Индикаторы
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Индикаторы
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Индикаторы
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Индикаторы
THE MAGICIAN - Профессиональный Индикатор Зон Спроса и Предложения Превратите Рыночный Хаос в Кристально Чистые Торговые Возможности на 15-Минутных Графиках Золота Испытываете Трудности с Торговлей Золотом? Устали угадывать, где входить в сделки по XAU/USD? Не понимаете, стоит ли ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ или ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ? Упускаете высоковероятные установки на 15-минутном таймфрейме? "THE MAGICIAN" раскрывает невидимые силы спроса и предложения, которые движут рынками! Что Делает THE MAGICIAN
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Утилиты
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Утилиты
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Утилиты
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Эксперты
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Индикаторы
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Индикаторы
(Специальная акция к Новому Году - беЗплатное распространение!) Индикатор показывает реальный 'Масштаб по пунктам на бар' (идентично как при ручном выставлении в Терминале, см.скрин) в правом верхнем углу Графика. Изменение отображаемого значения происходит МГНОВЕННО при любом изменении масштаба высоты/ширины графика! (что очень удобно при планировании скриншотов). в Настройках: смена языка (Русский / Английский), размер шрифта отображаемого текста, коэфициент смещения текстовой метки от угла г
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Ultimate Retest
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Индикаторы
Introduction The "Ultimate Retest" Indicator stands as the pinnacle of technical analysis made specially for support/resistance or supply/demand traders. By utilizing advanced mathematical computations, this indicator can swiftly and accurately identify the most powerful support and resistance levels where the big players are putting their huge orders and give traders a chance to enter the on the level retest with impeccable timing, thereby enhancing their decision-making and trading outcomes.
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейл стоп-лосса и тейк-профита - Уровни инвалидаций - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Любые активы и типы счетов
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Другие продукты этого автора
FxStrike999SPT
Andrei Bogdanov
Утилиты
FxStrike999_SPT_bot  prop helper - это уникальный в своём роде бот,который разработан специально для тех,у кого проблемы с психологией,для тех, кто не ставит стопы и не фиксирует прибыль, и в итоге теряет свои депозиты. Но с нашим ботом все эти проблеммы будут решены !  С FxStrike999_SPT_bot вы выйдете на новый уровень торговли,где ваш депозит будет стабильно расти  и вы перестанете переживать за ваши позиции,бот сам выставит стоплосс и зафиксирует прибыль частями  (3 уровня фиксации прибыли с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв