Easy Lot Size Calculator MT5

DerEasy Lot Size Calculator ist das ultimative Handelsmanagement-Dashboard für MT5. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Präzision und striktes Risikomanagement benötigen. Egal, ob Sie ein Scalper sind, der eine sekundengenaue Ausführung benötigt, oder ein Swing-Trader, der exakte Risikoprozentsätze benötigt, dieser EA erledigt die mathematischen Aufgaben, damit Sie sich auf den Chart konzentrieren können.

Warum diesen Rechner verwenden?

Die manuelle Lot-Berechnung ist langsam und fehleranfällig. Bis Sie Ihre Losgröße für ein 1 %iges Risiko berechnet haben, hat sich der Kurs bereits bewegt. Dieser EA löst dieses Problem. Klicken Sie einfach auf "Kaufen" oder "Verkaufen", um visuelle Linien auf das Diagramm zu projizieren, ziehen Sie Ihren Stop Loss auf das gewünschte technische Niveau, und der EA berechnet automatisch die exakte Losgröße, die Ihrem Risikoprozentsatz entspricht. Klicken Sie auf "Ausführen", und der Handel ist live.

Hauptmerkmale

Visuelles Drag-and-Drop-Trading: Linien erscheinen auf dem Chart, bevor Sie handeln. Ziehen Sie Ihre SL- und TP-Linien auf technische Niveaus (Support/Resistance), und das Panel wird sofort aktualisiert.

Automatische Risikoberechnung: Geben Sie Ihr Risiko ein (z. B. 1,0 %), und der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage Ihres Stop-Loss-Abstands und Kontostands.

Scalper / Stealth-Modus: ( Neu!) Wählen Sie MODE_SCALPER in den Einstellungen. Der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage Ihrer visuellen SL-Linie, sendet aber den Handel ohne Stop Loss an den Broker . Dies verbirgt Ihre Stops vor dem Broker (Ghost SL/Mental SL) und stellt gleichzeitig sicher, dass Ihre Positionsgröße korrekt ist.

Dynamischer SL & TP: Verfügt über den SL_DYNAMIC-Modus, bei dem die SL-Linien vor dem Einstieg mit der Kursentwicklung aktualisiert werden.

ATR Auto-Placement: Die anfänglichen SL- und TP-Linien werden automatisch auf der Grundlage der ATR (Average True Range) und Ihres benutzerdefinierten Multiplikators platziert.

Reward Ratio (RR) Lock: Berechnet automatisch Ihren Take Profit auf der Grundlage Ihres Stop Loss, um sicherzustellen, dass Sie immer Ihr gewünschtes Risiko:Reward-Verhältnis beibehalten (z.B. 1:2 oder 1:3).

Multi-Asset-Unterstützung: Funktioniert perfekt mit Devisen, Gold (XAUUSD), Silber und Indizes.

Wie es funktioniert

Richtung wählen: Klicken Sie auf die Schaltfläche KAUFEN oder VERKAUFEN auf dem Dashboard. Visuals anpassen: Es erscheinen drei Linien: Einstieg (aktueller Kurs), Stop Loss und Take Profit. Linien ziehen: Ziehen Sie die SL-Linie zu Ihrem Invalidierungspunkt. Der EA errechnet das Volumen sofort neu. Ausführen: Klicken Sie auf die schwebende Schaltfläche "EXECUTE TRADE" (Handel ausführen) im Chart, um den Auftrag zu öffnen.

Parameter

Linien-Einstellungen

Enable_TP_Line: Schaltet die TP-Linie ein/aus.

Reward_Ratio: Automatische Berechnung des TP auf Basis des SL-Abstands (z.B. 1,5 = 1,5x Risiko).

ATR_Multiplikator / Zeitraum: Einstellungen für die Platzierung der ersten Linie.

UI-Einstellungen

DB_Default_Risk: Standard-Risikoprozentsatz pro Handel.

Ecke / Offset: Passen Sie an , wo das Dashboard auf Ihrem Chart erscheint.

Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben zur Anpassung an Ihre dunklen/hellen Charts.

Ausführungseinstellungen