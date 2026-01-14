Dominion Levels

Dominion Levels: Der Architekt der "Marktstruktur"

Das definitive Werkzeug zur Identifizierung von "harten" Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die tatsächlich Bestand haben.

Die meisten Händler ziehen Unterstützungs- und Widerstandslinien aufgrund von Gefühlen oder vagen Zonen. Das Ergebnis? Unübersichtliche Diagramme, subjektive Entscheidungen und Ausstiegsmöglichkeiten durch "Lärm".

Dominion Levels löst dieses Problem, indem es die Subjektivität beseitigt. Es handelt sich nicht einfach um eine weitere Linienzeichnung, sondern um einegestufte Strukturmaschine, die signifikante Kurspunkte identifiziert und sie als "Dominion" projiziert - eine solide Unter- oder Obergrenze, die aktiv bleibt, bis sich die Marktstruktur physisch verschiebt.

Der "gestufte" Vorteil

Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten oder dynamischen Bändern, die sich neigen und krümmen, sind die Dominion Levels starr.

  • Unterstützung (blaue Linie): Eine " Treppe" nach oben gibt es nur, wenn eine neue, höhere strukturelle Untergrenze bestätigt wird.

  • Widerstand (rote Linie): Eine " Treppe" nach unten gibt es nur, wenn eine neue, niedrigere strukturelle Obergrenze bestätigt wird.


Wesentliche Merkmale

  • Objektive Strukturabbildung: Macht das manuelle Zeichnen von Linien überflüssig . Der Indikator hält sich an "bestätigte Ausschläge" und ignoriert das Rauschen dazwischen.

  • Laserfokussiertes Trailing: Die starre, horizontale Natur der Levels bietet die perfekte Trailing-Stop-Position für trendfolgende Strategien.

  • Sauberere Charts: Anstatt Ihren Bildschirm mit Rauschen zu überladen, werden nur die aktiven Levels angezeigt, dieim Moment wichtig sind.

  • Logik ohne Neuzeichnen: Sobald ein Level bestätigt und die Stufe gezeichnet ist, bleibt sie dort. Der Verlauf, den Sie sehen, ist genau so, wie er sich im Live-Handel abgespielt hat.

Wie man damit handelt

  1. Der Ausbruch: Wenn der Kurs eine "rote Dominanz" (Widerstand) nach oben durchbricht, signalisiert er eine potenzielle Trendwende.

  2. Der Pullback-Einstieg: Warten Sie in einem Aufwärtstrend darauf, dass der Kurs auf die Blaue Dominanz" (Unterstützung) zurückkommt. Wenn er abprallt, ist dies ein wahrscheinlicher Einstiegspunkt.

  3. Der Trailing-Stop (bester Anwendungsfall): Wenn Sie sich in einem Kaufgeschäft befinden, ziehen Sie Ihren Stop-Loss einfach auf den Preis der aktuellen blauen Linie. Wenn die Linie ansteigt, sichern Sie sich mehr Gewinn.

Parameter

  • Swing Strength: Diese Einstellung steuert die "Tiefe" der Marktstruktur.


    Empfehlungen

  • Symbol: Funktioniert bei allen Vermögenswerten (XAUUSD, Indizes, Forex, Krypto).

  • Zeitrahmen: M5 für Scalping, H1/H4 für Trend Following.

  • Plattform: MetaTrader 4/5.

Übernehmen Sie die Herrschaft über Ihre Charts. Hören Sie auf, Linien zu zeichnen. Fangen Sie an, Struktur zu handeln.






