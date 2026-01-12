Audusd Linear Regression Range Reversion Strategy

Die AUDUSD Linear Regression Range Reversion (H1) ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf AUDUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 2. Januar 2015 bis zum 22. August 2025 getestet wurde. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzurichten, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Max Trades/Tag: Kein Limit (doppelte Trades deaktiviert)
Stop Loss (SL) und Gewinnziel (PT): SL = 1.9 × ATR(35), PT = 5.6%
Einstiegssignale
Long-Einstellung: Wird ausgelöst, wenn der Eröffnungskurs vor zwei Bars unter dem unteren Bollinger Band liegt (Periode 50, Abweichung 2,4, PRICE_CLOSE).
Short-Einstellung: Wird ausgelöst, wenn der Eröffnungskurs vor zwei Bars oberhalb des oberen Bollinger Bandes liegt (gleiche Einstellungen).
Einstiegsregeln
Anstatt am Markt einzusteigen, platziert der EA schwebende STOP-Orders auf dynamischen Niveaus, die sich aus:
Lineare Regression (Periode 17) als direktionale/mittlere Referenz,
plus/minus einer Range-Komponente (SmallestRange/BiggestRange Periode 68), um den Einstiegsabstand an die aktuelle Marktstruktur anzupassen.
LONG: Platzieren Sie einen Buy Stop bei LinReg[1] + SmallestRange[2]
SHORT: Platzieren Sie einen Sell Stop bei LinReg[1] - BiggestRange[2]
Pending Orders bleiben 36 Bars lang gültig. Das Ersetzen von bestehenden Pending Orders ist erlaubt.
Ausstiegsregeln
Zeitbasierter Ausstieg: Schließen Sie die Position nach 14 Bars.
Risikokontrolle am Freitag: erzwungener Ausstieg am Freitag um 19:00 Uhr, um das Risiko eines Wochenend-Gaps zu reduzieren.
Validierung
Nach dem ersten Build durchlief die Strategie mehrere Out-of-Sample (OOS)-Validierungen und einen speziellen TRUE OOS-Test, um das Risiko einer Überanpassung zu reduzieren und zu bestätigen, dass die zugrunde liegende Logik über die Entwicklungsstichprobe hinaus stabil bleibt.
Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto.
Die DE_30_803015187_S_Ke_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf dem DAX mit dem M30-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/dax-keltner-channel-breaker/
Die wichtigsten Details
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/
Die wichtigsten Details sin
Die XU_30_913073101_S_HH_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem Zeitrahmen M30 vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-emperor/
Die wichtigsten Details sind:
Pa
Die XU_30_913073101_S_HH_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem Zeitrahmen M30 vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-emperor/
Die wichtigsten Details sind:
Pa
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/
Die wichtigsten Details sin
Die NQ_H4_820422556_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf NQ mit dem H4-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/nasdaq-trend-catcher/
Die wichtigsten Details sin
Die UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf USDJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolution/
Die wichtigsten D
Die EU_H1_110155136_S_Bi_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-biggest-range-pulse/
Die wichtigsten Details sin
Die JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, getestet auf JP mit dem Zeitrahmen M15 vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/
Die wichtigsten Details sind:
MagicNumber:
Die DJ_15_811543657_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf DJ mit dem M15-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und feinabgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/dow-jones-bollinger-breaker/
Die wichtigsten Details sind:
Die GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/
Die wichtigsten Detail
Die EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/
Die wichtigsten Detail
Die DE_30_803015187_S_Ke_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf dem DAX mit dem M30-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/dax-keltner-channel-breaker/
Die wichtigsten Details
Die SP_H1_840111471_S_Ke_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf SP mit dem H1-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/sp500-keltner-channel-trader/
Die wichtigsten Details sind
Die NQ_H4_820422556_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf NQ mit dem H4-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/nasdaq-trend-catcher/
Die wichtigsten Details sind
Die GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/
Die wichtigsten Details sind:
Die GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/
Die wichtigsten Details sind:
Black Friday PROMO Start Mein Portfolio . Ich gebe diese Expertenberater für FREE.
Der Expert Advisor wurde von AI für Nikkei und M15 Zeitrahmen entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlen Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Meine Empfehlung ist, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere Portfolio-Scree
Die SP_H1_840111471_S_Ke_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf SP mit dem H1-Zeitrahmen vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/sp500-keltner-channel-trader/
Die wichtigsten Details sind
Die JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, getestet auf JP mit dem Zeitrahmen M15 vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/
Die wichtigsten Details sind:
MagicNumber:
Die DJ_15_811543657_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf DJ mit dem Zeitrahmen M15 vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und feinabgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/dow-jones-bollinger-breaker/
Die wichtigsten Details sind:
Die EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURJPY mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde, ohne dass Parameter eingestellt werden müssen.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/
Die wichtigsten Details sind:
MagicNumber: 201514104
Hauptchart: Aktuelles Symbol u
Die GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/
Die wichtigsten Detail
Die EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/
Die wichtigsten Detail
Die EU_H1_110155136_S_Bi_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-biggest-range-pulse/
Die wichtigsten Details sin
Die AUDUSD Linear Regression Range Reversion (H1) ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf AUDUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 2. Januar 2015 bis zum 22. August 2025 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt.
Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https://quantmonitor.net/audusd-linear-regression-range-revers
Black Friday PROMO Start für 4 verbleibende Exemplare von 10, nächster Preis 199 USD
Der Expert Advisor wurde von AI für den DAX M30 entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzurichten, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Meine Empfehlung ist, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere Portfolio-Screenshots.
Black Friday PROMO Start für 4 verbleibende Exemplare von 10, nächster Preis 199 USD
Der Expert Advisor wurde von AI für Dow Jones M5 entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzurichten, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Meine Empfehlung ist, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere portoflio Screenshots.
Black Friday PROMO Start für 4 verbleibende Exemplare von 10, nächster Preis 199 USD
Der Expert Advisor wurde von AI für den Nasdaq und den H4-Zeitrahmen entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzurichten, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Meine Empfehlung ist es, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere
Black Friday PROMO Start für 4 verbleibende Exemplare von 10, nächster Preis 199 USD
Der Expert Advisor wurde von AI für den SP500 und M15 Zeitrahmen entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzurichten, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlen Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone.
Meine Empfehlung ist, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere Portfolio