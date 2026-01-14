Sky Dragon EA MT5
- Experten
- Msyaikhul Umam
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
SKY DRAGON EA MT5 kombiniert Trendfolge, Risikomanagement und fortschrittliche Filterung zu einem umfassenden Handelssystem, das für erfahrene Händler geeignet ist, die die Risiken von Martingale-Strategien verstehen.
WAS SOLLTE ZUERST GEÄNDERT WERDEN?
-
Losgröße ( beginnen Sie mit 0,01)
-
Gewinnmitnahme ( 10-60 Pips)
-
Stop Loss ( 500-1000 Pips)
-
Tägliches Verlustlimit ( auf 5-10% eingestellt)
-
Martingale-Abstand ( 30-120 Pips)
-
Tägliches Gewinnziel (1-10%)
-
Los-Multiplikator (1 - 1,5)
Denken Sie daran: Dieser EA kann in beide Richtungen handeln und verwendet Mittelwertbildung. Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie Martingale funktioniert, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen! Achten Sie auf ausreichendes Kapital für Martingale-Sequenzen
EMPFEHLUNGEN:
VERMÖGENSWERTE : XAU/USD, beliebige Währungspaare
Zeitrahmen : Beliebig
Saldo : $1000 oder mehr
GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN
|Eingabe
|Was es tut
|Beispiel/Einstellung
|HandelAktiviert
|Schaltet EA EIN/AUS
|✅ Wahr = EA handelt
|BuyOnlyMode
|Nur BUY Trades öffnen
|❌ False = Beide Richtungen
|SellOnlyMode
|Nur offene SELL-Trades
|❌ False = Beide Richtungen
|Gewinnmitnahme
|Gewinnziel in Pips
|10 = 10 Pips Gewinn
|StopLoss
|StopLoss in Pips
|1000 = 1000 Pips SL
EINSTELLUNGEN DER LOSGRÖSSE
Lot-Berechnungsmodus
-
Festes Lot: Immer die gleiche Lotgröße verwenden
-
InitialLot = 0.01 → Immer 0.01 Lots handeln
-
-
Geldbasiert: Berechnung auf Basis der Kontogröße
-
MoneyPerLot = 10000 → Alle $10.000 = 0,01 Lots
-
$20.000 Konto → 0,02 Lots
-
MARTINGALEINSTELLUNGEN ( Mittelwertbildung)
|Eingabe
|Bedeutung
|Beispiel
|MartingaleAbstand
|Wie weit muss sich der Kurs bewegen, um einen weiteren Trade hinzuzufügen
|30 = Handel alle 30 Pips hinzufügen
|LotMultiplikator
|Wie stark wird die Losgröße jedes Mal erhöht
|1.3 = 30% größer bei jedem Handel
|MaxMartingale
|Maximale Anzahl von Geschäften in Folge
|20 = Stopp nach 20 Geschäften
|MinMartingaleVerzögerung
|Wartezeit zwischen dem Hinzufügen von Trades
|1 = 1 Minute warten
ZEIT & FILTER
|Eingabe
|Zweck
|StartZeit / EndZeit
|Nur Handel zwischen diesen Stunden
|"09:00" bis "17:00"
|MaxSpreadPoints
|Nicht handeln, wenn der Spread zu hoch ist
|30 = Maximal 3 Pips Spread
📊 TREND-FILTER ( EMA Cross)
|Eingabe
|Funktion
|UseEMATrendFilter
|ON/OFF-Schalter für Trendfilter
|EMATrendZeitrahmen
|Auf welchem Chart soll der Trend überprüft werden
|H1, H4, Täglich
Wie es funktioniert:
-
Überprüft, ob 5 EMAs ausgerichtet sind (10 > 20 > 50 > 100 > 200)
-
Erlaubt nur Trades in Trendrichtung
-
Verhindert den Kauf im Abwärtstrend oder den Verkauf im Aufwärtstrend
GAP ERKENNUNG
-
Gap-Erkennung verwenden: Schaltet die Gap-Prüfung EIN/AUS
-
MinGapSizePips: Wie groß das Gap sein soll
-
10 = Nur bei Gaps größer als 10 Pips pausieren
-
NEWS FILTER ( 4 Modi)
|Modus
|Aktion
|AUSGESCHALTET
|Nachrichten ignorieren
|BEFORE_ONLY
|Nur VOR den Nachrichten handeln
|NACH_NUR
|Nur Handel NACH den Nachrichten
|VERMEIDEN
|Nicht in der Nähe von Nachrichten handeln
Einstellungen:
-
NewsBufferMinutesBefore: 60 = 1 Stunde vor den Nachrichten anhalten
-
NewsBufferMinutesAfter: 30 = 30 Minuten nach den Nachrichten warten
-
NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Nur USD/EUR-Nachrichten prüfen
RISIKO-LIMITS ( Wichtig!)
Tägliches Verlustlimit ( Drawdown)
|Modus
|Beispiel
|Bedeutung
|Prozentsatz
|15%
|Stoppen, wenn 15% des Kontos an einem Tag verloren gehen
|Geld
|$50
|Stop bei Verlust von $50 an einem Tag
Tägliches Gewinnziel
|Modus
|Beispiel
|Bedeutung
|Prozentsatz
|1%
|Stoppen, nachdem heute 1% Gewinn erzielt wurde
|Geld
|$10
|Stopp nach einem heutigen Gewinn von $10
Gesamtziel des Kontos
-
ProfitTargetBalancePercent: 8%
-
Bedeutet: EA für immer stoppen, wenn das Konto insgesamt um 8% wächst
TECHNISCHE EINSTELLUNGEN
|Eingabe
|Einfach Bedeutung
|Schlupf
|Preis-Toleranz
|3 = 3 Punkte Abweichung zulassen
|MagischeZahl
|EAs ID-Nummer
|123456 = Verwaltet nur seine eigenen Trades
|MinTimeConfirmation
|Wartezeit nach Signal
|15 = 15 Minuten warten
|UseTrailingStop
|Stop Loss bei wachsendem Gewinn verschieben
|True = Aktivieren
|TrailingStop
|Abstand für Trailing
|10 = Stopp 10 Pips vom Kurs entfernt halten