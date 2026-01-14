SKY DRAGON EA MT5 kombiniert Trendfolge, Risikomanagement und fortschrittliche Filterung zu einem umfassenden Handelssystem, das für erfahrene Händler geeignet ist, die die Risiken von Martingale-Strategien verstehen.

WAS SOLLTE ZUERST GEÄNDERT WERDEN?

Losgröße ( beginnen Sie mit 0,01) Gewinnmitnahme ( 10-60 Pips) Stop Loss ( 500-1000 Pips) Tägliches Verlustlimit ( auf 5-10% eingestellt) Martingale-Abstand ( 30-120 Pips) Tägliches Gewinnziel (1-10%) Los-Multiplikator (1 - 1,5)

Denken Sie daran: Dieser EA kann in beide Richtungen handeln und verwendet Mittelwertbildung. Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie Martingale funktioniert, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen! Achten Sie auf ausreichendes Kapital für Martingale-Sequenzen

EMPFEHLUNGEN:

VERMÖGENSWERTE : XAU/USD, beliebige Währungspaare

Zeitrahmen : Beliebig

Saldo : $1000 oder mehr





GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN

Eingabe Was es tut Beispiel/Einstellung HandelAktiviert Schaltet EA EIN/AUS ✅ Wahr = EA handelt BuyOnlyMode Nur BUY Trades öffnen ❌ False = Beide Richtungen SellOnlyMode Nur offene SELL-Trades ❌ False = Beide Richtungen Gewinnmitnahme Gewinnziel in Pips 10 = 10 Pips Gewinn StopLoss StopLoss in Pips 1000 = 1000 Pips SL



EINSTELLUNGEN DER LOSGRÖSSE

Lot-Berechnungsmodus

Festes Lot : Immer die gleiche Lotgröße verwenden InitialLot = 0.01 → Immer 0.01 Lots handeln

Geldbasiert : Berechnung auf Basis der Kontogröße MoneyPerLot = 10000 → Alle $10.000 = 0,01 Lots $20.000 Konto → 0,02 Lots



MARTINGALEINSTELLUNGEN ( Mittelwertbildung)

Eingabe Bedeutung Beispiel MartingaleAbstand Wie weit muss sich der Kurs bewegen, um einen weiteren Trade hinzuzufügen 30 = Handel alle 30 Pips hinzufügen LotMultiplikator Wie stark wird die Losgröße jedes Mal erhöht 1.3 = 30% größer bei jedem Handel MaxMartingale Maximale Anzahl von Geschäften in Folge 20 = Stopp nach 20 Geschäften MinMartingaleVerzögerung Wartezeit zwischen dem Hinzufügen von Trades 1 = 1 Minute warten

ZEIT & FILTER

Eingabe Zweck StartZeit / EndZeit Nur Handel zwischen diesen Stunden "09:00" bis "17:00" MaxSpreadPoints Nicht handeln, wenn der Spread zu hoch ist 30 = Maximal 3 Pips Spread

📊 TREND-FILTER ( EMA Cross)

Eingabe Funktion UseEMATrendFilter ON/OFF-Schalter für Trendfilter EMATrendZeitrahmen Auf welchem Chart soll der Trend überprüft werden H1, H4, Täglich

Wie es funktioniert:

Überprüft, ob 5 EMAs ausgerichtet sind (10 > 20 > 50 > 100 > 200)

Erlaubt nur Trades in Trendrichtung

Verhindert den Kauf im Abwärtstrend oder den Verkauf im Aufwärtstrend

GAP ERKENNUNG

Gap-Erkennung verwenden : Schaltet die Gap-Prüfung EIN/AUS

MinGapSizePips : Wie groß das Gap sein soll 10 = Nur bei Gaps größer als 10 Pips pausieren



NEWS FILTER ( 4 Modi)

Modus Aktion AUSGESCHALTET Nachrichten ignorieren BEFORE_ONLY Nur VOR den Nachrichten handeln NACH_NUR Nur Handel NACH den Nachrichten VERMEIDEN Nicht in der Nähe von Nachrichten handeln

Einstellungen:

NewsBufferMinutesBefore : 60 = 1 Stunde vor den Nachrichten anhalten

NewsBufferMinutesAfter : 30 = 30 Minuten nach den Nachrichten warten

NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Nur USD/EUR-Nachrichten prüfen

RISIKO-LIMITS ( Wichtig!)

Tägliches Verlustlimit ( Drawdown)

Modus Beispiel Bedeutung Prozentsatz 15% Stoppen, wenn 15% des Kontos an einem Tag verloren gehen Geld $50 Stop bei Verlust von $50 an einem Tag



Tägliches Gewinnziel

Modus Beispiel Bedeutung Prozentsatz 1% Stoppen, nachdem heute 1% Gewinn erzielt wurde Geld $10 Stopp nach einem heutigen Gewinn von $10

Gesamtziel des Kontos

ProfitTargetBalancePercent : 8%

Bedeutet: EA für immer stoppen, wenn das Konto insgesamt um 8% wächst

TECHNISCHE EINSTELLUNGEN