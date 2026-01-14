Sky Dragon EA MT5

SKY DRAGON EA MT5 kombiniert Trendfolge, Risikomanagement und fortschrittliche Filterung zu einem umfassenden Handelssystem, das für erfahrene Händler geeignet ist, die die Risiken von Martingale-Strategien verstehen.

    WAS SOLLTE ZUERST GEÄNDERT WERDEN?

    1. Losgröße ( beginnen Sie mit 0,01)

    2. Gewinnmitnahme ( 10-60 Pips)

    3. Stop Loss ( 500-1000 Pips)

    4. Tägliches Verlustlimit ( auf 5-10% eingestellt)

    5. Martingale-Abstand ( 30-120 Pips)

    6. Tägliches Gewinnziel (1-10%)

    7. Los-Multiplikator (1 - 1,5)

    Denken Sie daran: Dieser EA kann in beide Richtungen handeln und verwendet Mittelwertbildung. Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie Martingale funktioniert, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen! Achten Sie auf ausreichendes Kapital für Martingale-Sequenzen

    EMPFEHLUNGEN:
    VERMÖGENSWERTE : XAU/USD, beliebige Währungspaare

    Zeitrahmen : Beliebig

    Saldo : $1000 oder mehr


    GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN

    Eingabe Was es tut Beispiel/Einstellung
    HandelAktiviert Schaltet EA EIN/AUS ✅ Wahr = EA handelt
    BuyOnlyMode Nur BUY Trades öffnen ❌ False = Beide Richtungen
    SellOnlyMode Nur offene SELL-Trades ❌ False = Beide Richtungen
    Gewinnmitnahme Gewinnziel in Pips 10 = 10 Pips Gewinn
    StopLoss StopLoss in Pips 1000 = 1000 Pips SL


    EINSTELLUNGEN DER LOSGRÖSSE

    Lot-Berechnungsmodus

    • Festes Lot: Immer die gleiche Lotgröße verwenden

      • InitialLot = 0.01 Immer 0.01 Lots handeln

    • Geldbasiert: Berechnung auf Basis der Kontogröße

      • MoneyPerLot = 10000 Alle $10.000 = 0,01 Lots

      • $20.000 Konto → 0,02 Lots

    MARTINGALEINSTELLUNGEN ( Mittelwertbildung)

    Eingabe Bedeutung Beispiel
    MartingaleAbstand Wie weit muss sich der Kurs bewegen, um einen weiteren Trade hinzuzufügen 30 = Handel alle 30 Pips hinzufügen
    LotMultiplikator Wie stark wird die Losgröße jedes Mal erhöht 1.3 = 30% größer bei jedem Handel
    MaxMartingale Maximale Anzahl von Geschäften in Folge 20 = Stopp nach 20 Geschäften
    MinMartingaleVerzögerung Wartezeit zwischen dem Hinzufügen von Trades 1 = 1 Minute warten

    ZEIT & FILTER

    Eingabe Zweck
    StartZeit / EndZeit Nur Handel zwischen diesen Stunden "09:00" bis "17:00"
    MaxSpreadPoints Nicht handeln, wenn der Spread zu hoch ist 30 = Maximal 3 Pips Spread

    📊 TREND-FILTER ( EMA Cross)

    Eingabe Funktion
    UseEMATrendFilter ON/OFF-Schalter für Trendfilter
    EMATrendZeitrahmen Auf welchem Chart soll der Trend überprüft werden H1, H4, Täglich

    Wie es funktioniert:

    • Überprüft, ob 5 EMAs ausgerichtet sind (10 > 20 > 50 > 100 > 200)

    • Erlaubt nur Trades in Trendrichtung

    • Verhindert den Kauf im Abwärtstrend oder den Verkauf im Aufwärtstrend

    GAP ERKENNUNG

    • Gap-Erkennung verwenden: Schaltet die Gap-Prüfung EIN/AUS

    • MinGapSizePips: Wie groß das Gap sein soll

      • 10 = Nur bei Gaps größer als 10 Pips pausieren

    NEWS FILTER ( 4 Modi)

    Modus Aktion
    AUSGESCHALTET Nachrichten ignorieren
    BEFORE_ONLY Nur VOR den Nachrichten handeln
    NACH_NUR Nur Handel NACH den Nachrichten
    VERMEIDEN Nicht in der Nähe von Nachrichten handeln

    Einstellungen:

    • NewsBufferMinutesBefore: 60 = 1 Stunde vor den Nachrichten anhalten

    • NewsBufferMinutesAfter: 30 = 30 Minuten nach den Nachrichten warten

    • NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Nur USD/EUR-Nachrichten prüfen

    RISIKO-LIMITS ( Wichtig!)

    Tägliches Verlustlimit ( Drawdown)

    Modus Beispiel Bedeutung
    Prozentsatz 15% Stoppen, wenn 15% des Kontos an einem Tag verloren gehen
    Geld $50 Stop bei Verlust von $50 an einem Tag

    Tägliches Gewinnziel

    Modus Beispiel Bedeutung
    Prozentsatz 1% Stoppen, nachdem heute 1% Gewinn erzielt wurde
    Geld $10 Stopp nach einem heutigen Gewinn von $10

    Gesamtziel des Kontos

    • ProfitTargetBalancePercent: 8%

    • Bedeutet: EA für immer stoppen, wenn das Konto insgesamt um 8% wächst

    TECHNISCHE EINSTELLUNGEN

    Eingabe Einfach Bedeutung
    Schlupf Preis-Toleranz 3 = 3 Punkte Abweichung zulassen
    MagischeZahl EAs ID-Nummer 123456 = Verwaltet nur seine eigenen Trades
    MinTimeConfirmation Wartezeit nach Signal 15 = 15 Minuten warten
    UseTrailingStop Stop Loss bei wachsendem Gewinn verschieben True = Aktivieren
    TrailingStop Abstand für Trailing 10 = Stopp 10 Pips vom Kurs entfernt halten

