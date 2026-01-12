Clean Smart Sessions
- Indicadores
- Ahmed Esmat Omer Eisa
- Versión: 1.0
Descripción del producto
Clean, Smart Sessions es un indicador profesional de sesiones bursátiles diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, precisa y despejada de las sesiones bursátiles activas directamente en el gráfico.
El indicador detecta y muestra dinámicamente la sesión de negociación activa (Asia, Londres y Nueva York) en tiempo real, dibujando un cuadro de sesión limpio que se actualiza continuamente para reflejar el máximo y el mínimo reales de la sesión. Cuando las sesiones se solapan, cada sesión activa se gestiona de forma independiente y se muestra simultáneamente, garantizando una visibilidad precisa de la estructura del mercado sin confusión visual.
Características principales :
- Trazado dinámico de sesiones en tiempo real
- Manejo preciso de GMT, offset de broker y DST
- Diseño gráfico limpio y minimalista
- Etiquetas con nombres de sesión claros y fuentes legibles
- Gestión independiente del solapamiento de sesiones
- Detección automática de inicio y fin de sesión