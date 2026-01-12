Clean Smart Sessions

Descripción del producto

Clean, Smart Sessions es un indicador profesional de sesiones bursátiles diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, precisa y despejada de las sesiones bursátiles activas directamente en el gráfico.

El indicador detecta y muestra dinámicamente la sesión de negociación activa (Asia, Londres y Nueva York) en tiempo real, dibujando un cuadro de sesión limpio que se actualiza continuamente para reflejar el máximo y el mínimo reales de la sesión. Cuando las sesiones se solapan, cada sesión activa se gestiona de forma independiente y se muestra simultáneamente, garantizando una visibilidad precisa de la estructura del mercado sin confusión visual.

Clean, Smart Sessions se ha creado teniendo en cuenta la hora del servidor del corredor, el desfase GMT y el horario de verano (DST) específico de la sesión para Londres y Nueva York. Esto garantiza una sincronización precisa de la sesión, independientemente del corredor o la zona horaria, sin necesidad de ajustes manuales.


Características principales :

  • Trazado dinámico de sesiones en tiempo real
  • Manejo preciso de GMT, offset de broker y DST
  • Diseño gráfico limpio y minimalista
  • Etiquetas con nombres de sesión claros y fuentes legibles
  • Gestión independiente del solapamiento de sesiones
  • Detección automática de inicio y fin de sesión
