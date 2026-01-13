Prop Sizing EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファームを経験した人なら、

一度はこう思ったことがあるはずです。

最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒

扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒

ルール違反で失格するのが怖い

口座を失うたびに心が折れる

僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。

「勝てるかどうか」よりも先に、

“どうやって生き残るか” が最大の課題だったんです。

その結果、

自分のために作り始めたのがこの ポジションサイジングEA でした。

私の経験談note：自己紹介｜FX｜プロップファーム｜はじめてのnote｜Tocchi

✅ このEAでできること

プロップ基準の自動ロット計算

初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ

BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定

同時エントリー数にも対応

CALCボタンで最終使用可能額を即表示

許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計

「生き残るためのロットだけを出す」

という一点に特化したEAです。

縮小化可能なパネルにし、シンプルにしました。

📈 推奨銘柄

メジャー通貨ペア、クロス通貨は 実運用で安定動作

Metals/Crypto/Indicesはテスト済み（XAUUSD / BTCUSD / US30など）

実運用での取引実績がないため、推奨はしていません。

使用する場合は十分なテストを行った上でご判断ください。

🔧 主なパラメータ

Titlename

パネルの表示タイトル

※プロップファーム名など

FixedLot

0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。

固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

InitialBalance

プロップファームの初期残高を設定。

0を設定で現残高を参照する。

MaxLossRate

プロップファームの最大損失率(%)を設定。

DailyLossRate

プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

MaxLossCount

最大連敗数を設定。

EntryCount

デフォルトの同時エントリー数。

※自動ロット計算には含まれません

DefaultSL

デフォルトのSL値(Point)を設定。

UseTP

true：エントリー時にTPを設定する。

false：エントリー時にTPを設定しない。

RiskReward

リスクリワード値を設定。

UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

MagicNumber

1〜2,000,000。

SymbolSuffix

ブローカー固有のサフィックス対応。

MaxSpred

許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

🧪 ロット計算の設計思想

このEAは、一般的なプロップファームのルールを参考にしています。

最大損失率 → 初期残高から計算

→ 初期残高から計算 一日損失率 → その日の開始残高から計算

ただし、実務上の運用を考え、

以下の“生存を優先したロジック”を採用しています。

① 使用可能残高をまず計算する

最大損失率・一日損失率を超えたら即失格。

だから最初に 「どこまで負けても許されるか」 を計算します。

A：初期残高 * (1 - 最大損失率)

B：現残高 * (1 - 一日損失率)

使用可能残高 ＝ 現残高 - max(A, B)

② 最大連続負け数を考慮する

負けることは避けられません。

だからこそ 「何回負けても生き残れるか」 を決めます。

例：10回負けても大丈夫にしたいなら

最終使用可能残高 ＝ 使用可能残高 / 10

③ SL幅に応じてロットを決める

1回の損失が最終使用可能額を超えないように、

SL幅からロットを逆算します。

これにより、

どの通貨ペアでも、どの相場でも、破綻しないロット

が自動で算出されます。

⚠️ 本来の計算との違いについて

一日損失率は本来「その日の開始残高」から計算しますが、

EAではその都度 現残高 を基準にしています。

これは厳密には正しくありません。

しかし、

最大連続負け数を超えない

ルールを守る前提で運用する

この2点を守れば、

失格ラインを踏むことはありません。

実務的な“生存優先ロジック”として採用しています。

📌 重要な考え方

① ポジションサイジングの目的

破綻回避

最大ドローダウンの管理

連敗時の被害を指数的に抑える

残高に応じたリスク自動調整

② 一日で最大連続負け数を超えないこと

これを破ると、どんなロジックも破綻します。

③ “取り返す”ではなく“増資”の意識

ポジションサイジングでは、

以下のケースでは残高は元には戻りません。

1回目 −10pips（損失）、2回目 +10pips（利益）

pips幅は同じ、勝ち負けの大きさは対称

だからこそ、



リスクリワード比で解決する

相場を無視して無理に取り返そうとしない

次のポジションのための“増資”と考える

この意識が非常に重要です。

④ リスクの一貫性は考慮していない

このEAは 生存最優先 の設計です。

大抵の会社にはリスクの一貫性のルールがあります。

必ず何％ルールなのか確認してください。

最大連続負けを10以上に設定していれば問題ないとは思いますが

複数同時にエントリーした場合はその限りではありません。

失格要因となるので常に注意を払いましょう。

⑤ プロップファームのルールは必ず確認する

最大損失率を 現残高 で計算する会社もあります。

必ず各社のルールを理解した上で使ってください。

❗ 注意事項