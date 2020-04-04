Prop Sizing EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファームを経験した人なら、
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒
  • 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒
  • ルール違反で失格するのが怖い
  • 口座を失うたびに心が折れる

僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。

「勝てるかどうか」よりも先に、
“どうやって生き残るか” が最大の課題だったんです。

その結果、
自分のために作り始めたのがこの ポジションサイジングEA でした。

私の経験談note：自己紹介｜FX｜プロップファーム｜はじめてのnote｜Tocchi

✅ このEAでできること

  • プロップ基準の自動ロット計算
  • 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ
  • BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定
  • 同時エントリー数にも対応
  • CALCボタンで最終使用可能額を即表示
  • 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計

「生き残るためのロットだけを出す」
という一点に特化したEAです。

縮小化可能なパネルにし、シンプルにしました。

📈 推奨銘柄

  • メジャー通貨ペア、クロス通貨は実運用で安定動作
  • Metals/Crypto/Indicesはテスト済み（XAUUSD / BTCUSD / US30など）
    実運用での取引実績がないため、推奨はしていません。
    使用する場合は十分なテストを行った上でご判断ください。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

🧪 ロット計算の設計思想

このEAは、一般的なプロップファームのルールを参考にしています。

  • 最大損失率 → 初期残高から計算
  • 一日損失率 → その日の開始残高から計算

ただし、実務上の運用を考え、
以下の“生存を優先したロジック”を採用しています。

① 使用可能残高をまず計算する

最大損失率・一日損失率を超えたら即失格。
だから最初に 「どこまで負けても許されるか」 を計算します。

A：初期残高 * (1 - 最大損失率)
B：現残高 * (1 - 一日損失率)
使用可能残高 ＝ 現残高 - max(A, B)

② 最大連続負け数を考慮する

負けることは避けられません。
だからこそ 「何回負けても生き残れるか」 を決めます。

例：10回負けても大丈夫にしたいなら
最終使用可能残高 ＝ 使用可能残高 / 10

③ SL幅に応じてロットを決める

1回の損失が最終使用可能額を超えないように、
SL幅からロットを逆算します。

これにより、
どの通貨ペアでも、どの相場でも、破綻しないロット
が自動で算出されます。

⚠️ 本来の計算との違いについて

一日損失率は本来「その日の開始残高」から計算しますが、
EAではその都度 現残高 を基準にしています。

これは厳密には正しくありません。
しかし、

  • 最大連続負け数を超えない
  • ルールを守る前提で運用する

この2点を守れば、
失格ラインを踏むことはありません。

実務的な“生存優先ロジック”として採用しています。

📌 重要な考え方

① ポジションサイジングの目的

  • 破綻回避
  • 最大ドローダウンの管理
  • 連敗時の被害を指数的に抑える
  • 残高に応じたリスク自動調整

② 一日で最大連続負け数を超えないこと

これを破ると、どんなロジックも破綻します。

③ “取り返す”ではなく“増資”の意識

ポジションサイジングでは、
以下のケースでは残高は元には戻りません。

  • 1回目 −10pips（損失）、2回目 +10pips（利益）
  • pips幅は同じ、勝ち負けの大きさは対称

だからこそ、

  • リスクリワード比で解決する
  • 相場を無視して無理に取り返そうとしない
  • 次のポジションのための“増資”と考える

この意識が非常に重要です。

④ リスクの一貫性は考慮していない

このEAは 生存最優先 の設計です。
大抵の会社にはリスクの一貫性のルールがあります。
必ず何％ルールなのか確認してください。
最大連続負けを10以上に設定していれば問題ないとは思いますが
複数同時にエントリーした場合はその限りではありません。
失格要因となるので常に注意を払いましょう。

⑤ プロップファームのルールは必ず確認する

最大損失率を 現残高 で計算する会社もあります。
必ず各社のルールを理解した上で使ってください。

❗ 注意事項

  • ロット計算に同時エントリー数は考慮されない。
  • ロット計算は1エントリーに対して計算する。
  • 通常スプレッドの0.7倍を許容スリッページとして内部設定。
  • パネルの入力欄はチャート更新などが行われたときはデフォルトのSL値になります。
    誤って前回入力値でエントリーしてしまうことがないように意図的にそうしています。
    DefaultSL=0を推奨します。

  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。

Önerilen ürünler
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Göstergeler
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Göstergeler
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Uzman Danışmanlar
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Yardımcı programlar
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Yardımcı programlar
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
FREE
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 is a controlled multi-entry trading system designed to exploit RSI-based reversal and exhaustion points with stable, fixed-lot scaling. The EA adds positions only when market conditions remain favorable, without increasing lot sizes or applying aggressive risk models. The strategy uses RSI overbought and oversold levels to generate high-probability entry zones. Traders can enable new-bar confirmation to reduce noise and limit entries using a configurable maximum numbe
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Göstergeler
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (4)
Göstergeler
THE MAGICIAN - Profesyonel Arz ve Talep Bölgesi Göstergesi Altın 15 Dakikalık Grafiklerde Piyasa Kaosunu Kristal Berraklığında Ticaret Fırsatlarına Dönüştürün Altın Ticaretinde Zorluk mu Yaşıyorsunuz? XAU/USD'de işlemlere nerede gireceğinizi tahmin etmekten yoruldunuz mu? AL, SAT veya DIŞARIDA KAL konusunda kafanız mı karışık? 15 dakikalık zaman diliminde yüksek olasılıklı kurulumları mı kaçırıyorsunuz? "THE MAGICIAN" piyasaları hareket ettiren görünmez arz ve talep güçlerini ortaya çıkarır! THE
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Yardımcı programlar
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Yardımcı programlar
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Yardımcı programlar
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: Key levels in pips - distance between the lines. Color -   lines color. Style -   lines style. Width -  lines width. Display at background -  draw lines in front or back of candles. Selectable -  turn on or off the option to select the lines. Lines identification -  identifica
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
ChartChaos
Dustin Ricardo Pierenz
Yardımcı programlar
A MetaTrader 5 script that automatically closes all charts except for a specified number to keep open. Simply enter numbers like   1,2,5,10   to keep those corresponding charts open, or a single number (e.g.,   3 ) to keep the first 3 charts open. All other charts are closed in one action, helping you manage multiple open positions with ease. Perfect for decluttering your workspace and focusing on the charts that matter most. Source Code here:  https://github.com/pwn-forex/ChartChaos Youtube T
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Göstergeler
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Yardımcı programlar
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt