MITH Gold Hunter - Die Donnerstagskönig-Strategie

MITH (Made in Thailand) präsentiert ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die jeden Tag blind handeln, verwendet MITH eine statistische "Smart Day Filtering"-Logik, um nur während der Perioden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln.

Echte Strategie, keine Spielereien: Dieser EA basiert auf der Volatilitätsausbruchslogik. Er verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Martingale, Grid oder Arbitrage. Jeder Handel ist durch einen Stop Loss geschützt.

⭐️ Einzigartige Schlüsselmerkmale

Die "Donnerstag-König"-Logik: Basierend auf historischen Daten ist der Donnerstag oft der stärkste Trendtag für Gold. Der EA erhöht automatisch das Risiko (Aggressiver Modus) an Donnerstagen, um die Gewinne zu maximieren, während das Risiko an anderen Tagen normal bleibt. Intelligente Tagesfilterung: Das System überspringt automatisch den Handel an volatilen oder unruhigen Tagen (typischerweise Mittwoch und Freitag), um Kapital zu erhalten und unnötige Verluste zu vermeiden. Native Nachrichtenfilter: Eingebauter Schutz gegen USD-Nachrichten mit hoher Auswirkung. Keine komplizierte URL-Einrichtung oder DLL erforderlich - es funktioniert sofort mit dem MT5-Kalender. Dreifache Sicherheitsschicht: Harter Stop Loss: Jeder Handel hat einen festen SL.

Dynamisches Trailing: Sichert den Gewinn, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Täglicher Eigenkapitalschutz: Stoppt den Handel sofort, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird. Auto-Compounding: Die Losgröße wächst automatisch mit Ihrem Kontostand und ermöglicht so ein exponentielles Wachstum.

📊 Empfehlungen

Symbol: Nur XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15.

Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden dringend empfohlen.

Mindestguthaben: 💎 Empfohlen für niedriges Risiko (Safe Mode): - Mindesteinlage: $2.000+ (Standardkonto) - Risikoeinstellung: Setzen Sie 'InpNormalRisk' = 1.0% - 2.0% - Dies ermöglicht es dem EA, Marktschwankungen sicher zu überstehen.

🔥 Minimum für Aggressives Wachstum: - Mindesteinlage: $500 - $1,000 - Warnung: Hohe Risikoeinstellungen bei geringem Guthaben können zu einem hohen Drawdown führen. Bitte verwenden Sie ein sorgfältiges Risikomanagement.

🛡️ Für kleine Konten (am besten zum Testen): - Dringend empfohlen: CENT-Konto - Mindesteinlage: $100 (10.000 USC) - Losgröße: Beginnen Sie mit 0,01 oder AutoLot aktiviert.

🔧 Eingabeparameter

1) Strategie Zeiteinstellungen

InpBoxStart: Startstunde für die Überwachung der Preisspanne (Serverzeit, Standard: 6).

InpBoxEnd: Endstunde der Spanne. Ausbrüche werden nach dieser Zeit gehandelt (Standardwert: 10).

InpEntryEnd: Der EA wird nach dieser Stunde keine neuen Trades mehr eröffnen (Default: 15).

InpCloseHour: Erzwingt die Schließung aller Trades zu dieser Stunde (Standard: 22).

2. intelligente Geldverwaltung

InpUseAutoLot: Setzen Sie diese Option auf true, um die automatische Lot-Größenberechnung basierend auf dem Risiko zu aktivieren.

InpNormalRisk: Risikoprozentsatz pro Handel für Montag und Dienstag (Voreinstellung: 5.0).

InpThuRisk: Risikoprozentsatz für Donnerstag (Königstag). In der Regel höher (Standardwert: 8,0).

InpFixedLot: Manuelle Losgröße, wenn AutoLot falsch ist.

3) Gewinnverwaltung

InpUsePartialClose: Teilweise Gewinnmitnahmen aktivieren.

InpPartialTrigger: Abstand in Punkten zum Auslösen des Teilschlusses (Standard: 250).

InpPartialPercent: Prozentsatz der Losgröße zum Schließen (Standardwert: 30.0).

4: Ziele und Limits

InpUseDailyTarget: Tägliches Gewinnziel einschalten.

InpDailyTargetPct: Zielgewinn als Prozentsatz des täglichen Startguthabens (Standard: 15,0).

InpUseDailyLimit: Aktivieren Sie die tägliche Verlustbegrenzung.

InpMaxDailyLoss: Maximal zulässiger Verlust pro Tag in Prozent (Standardwert: 20,0).

5. Handelseinstellungen

InpStopLoss: Fester Stop-Loss in Punkten (Standardwert: 350).

InpTakeProfit: Maximaler TakeProfit in Punkten (Voreinstellung: 2500).

6. Handelsmanagement

InpUseBreakeven: Verschiebt den Stop Loss auf den Breakeven, wenn der Gewinn erreicht ist.

InpUseATRTrail: Aktiviert den Trailing Stop auf Basis der Volatilität (ATR).

InpATRMultiplikator: Multiplikator für den Trailing-Stop-Abstand (Standard: 2,5).

